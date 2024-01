Salernitana - Juventus Tipp, Prognose, Quoten| 07.01.2024

Unser Salernitana - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 07.01.2024 lautet: Die Alte Dame mischt in dieser Saison den Meisterschaftskampf auf und ist derzeit erster Verfolger von Inter. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir einen typischen Juve-Auftritt.

Innerhalb einer Woche findet die Paarung zwischen Salernitana und Juventus Turin zwei Mal statt. Erst fertigte Juve den Underdog in der Coppa Italia mit 6:1 ab, wenige Tage später findet das Wiedersehen in der Serie A statt. Juve ist auch im zweiten Duell der klare Favorit.

Wir blicken auf den Ligavergleich, wo der italienische Rekordmeister als Tabellenzweiter beim Schlusslicht einen Pflichtsieg braucht. Bislang konnte nur Inter Mailand häufiger ohne Gegentor vom Feld gehen (12) als Massimiliano Allegri und seine Schützlinge. Salernitana produzierte in dieser Saison die wenigsten erwartbaren Tore (15,1 xG).

Der Wett Tipp lautet: „Salernitana Unter 0,5 Tore“ mit einer Quote von 1,87 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Salernitana vs Juventus auf „Salernitana Unter 0,5 Tore“:

Juve beendete 10 von 18 Ligaspielen ohne Gegentor.

Salernitana erzielte die wenigsten erwartbaren Tore der Serie A (15,1 xG).

Juve gewann 3 der letzten 4 direkten Liga-Duelle ohne Gegentor.

Salernitana vs Juventus Quoten Analyse:

Massimiliano Allegri setzt beim italienischen Rekordmeister weiterhin auf effektiven Fußball. Der Erfolg gibt ihm recht: Obwohl Juve nur 1,5 Tore pro Spieltag erzielte (7.) belegt die Alte Dame derzeit den zweiten Tabellenplatz. Siegquoten bis 1,50 legen eine Wette auf den ersten Verfolger von Inter nahe. Ein Wettgutschein wäre unserer Meinung nach besser in einer Match-Kombi untergebracht.

Salernitana scheint sich für den weiteren Saisonverlauf einiges vorgenommen zu haben. Erst brachten die Granatroten AC Milan an den Rand einer Niederlage (2:2), dann fuhren die Spieler von Filippo Inzaghi den zweiten Saisonsieg ein (1:0 vs. Hellas Verona). Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass die Gastgeber mit Quoten um 7,75 als klarer Außenseiter gehandelt werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Salernitana vs Juventus Prognose: Die Null muss stehen

Massimiliano Allegri bringt bei Juventus Turin den klassischen italienischen Fußball wieder in Mode. Die Alte Dame ist eine disziplinierte Einheit, die bereits zehn Liga-Begegnungen ohne Gegentor beendet hat (2.).

Der Tabellenzweite absolvierte mehr Auswärtsspiele (9) als er Gegentore in der Ferne zuließ (7). Oberste Priorität genießt bei den Gästen eindeutig die defensive Stabilität. Ein Beweis für die herausragende Verteidigung ist der beste Liga-Wert bei den erwartbaren Gegentoren (12,4 xGA).

Nach dem fünften Spieltag verloren die Turiner keine Begegnung mehr (10 Siege, 3 Remis) und hielten zehn der 13 folgenden Partien bei Unter 2,5 Toren. Zudem erlaubte Juve der Konkurrenz nur fünf Treffer in den vergangenen zehn Ligaspielen.

Am 19. Spieltag in Salerno erwarten wir eine weitere Partie der Gäste ohne Gegentor. Selbst die jüngere Bilanz in den direkten Aufeinandertreffen deutet darauf hin: Die Alte Dame kassierte in drei der vorangegangenen vier Liga-Duelle kein Gegentor. Unter der Woche kassierte Juve jedoch beim 6:1-Erfolg in der Coppa einen Gegentreffer.

Salernitana - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Salernitana: 1:6 Juventus (A), 1:0 Hellas Verona (A), 2:2 AC Milan (H), 1:4 Atalanta Bergamo (A), 1:2 Bologna (H).

Letzte 5 Spiele Juventus: 6:1 Salernitana (H), 1:0 AS Rom (H), 2:1 Frosinone (A), 1:1 Genua (A), 1:0 Neapel (H).

Letzte 5 Spiele Salernitana vs. Juventus: 0:3 (H), 2:2 (A), 0:2 (A), 0:2 (H), 1:0 (H).

Zurzeit kann nur der Tabellenführer Inter Mailand (8 Gegentore) eine bessere Hintermannschaft als die Alte Dame (11 Gegentore) anbieten. Salernitana hat laut erwartbaren Toren die schwächste Offensive der Serie A (15,1 xG).

Pro Partie gaben die Granatroten bisher 3,4 Torschüsse ab (16.), wobei die Schussverwandlungs-Quote von 5,3 Prozent ein zusätzliches Manko der Mannschaft von Filippo Inzaghi ist (18.).

Die Defensive der Gastgeber ist kaum besser aufgestellt. Keine andere Mannschaft erlaubte mehr erwartbare Gegentore als die Truppe aus Kampanien (33,7 xGA). Zusätzlich hat das Schlusslicht eine der schwächsten Defensiven gegen den ruhenden Ball (5 Gegentore).

Genau dort ist eine der Stärken von Juve zu finden. Gemeinsam mit Florenz (6) erzielte der italienische Rekordmeister die meisten Standard-Tore. Liefern die Gäste einen weiteren effektiven Auftritt ab, könnt ihr auch in der Happybet App eine Quote von 3,40 für „Sieg Juventus & Unter 2,5 Tore“ spielen.

Unser Salernitana - Juventus Tipp: Salernitana Unter 0,5 Tore

Massimiliano Allegri legt höchsten Wert auf eine kompakte Defensive und zeigte sich in seiner aktuellen Amtszeit bei Juve definitiv bereit, dafür auf zusätzliche offensive Stärke zu verzichten. Wir halten die Qualität im Angriff von Salernitana für zu schwach, um dem Tabellenzweiten ein Gegentor einschenken zu können - in der Coppa war das eine Ausnahme.