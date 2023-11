Salernitana - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 04.11.2023

Unser Salernitana - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 04.11.2023 lautet: Beim Schlusslicht hat der italienische Champion keine Mühe. In unserem Wett Tipp heute favorisieren wir daher eine Handicapwette.

Der amtierende italienische Meister Neapel muss am Samstag beim Serie A-Schlusslicht Salernitana antreten. Die Gastgeber haben in dieser Saison noch kein Ligaspiel gewonnen. Insofern wäre es eine faustdicke Überraschung, wenn es den ersten Dreier ausgerechnet gegen Napoli gibt.

Wir rechnen jedenfalls noch nicht einmal mit einem Punkt der Hausherren, sondern erwarten stattdessen einen ungefährdeten Erfolg der Gäste vom Vesuv. Entsprechend tendieren wir zum Wett Tipp heute „Sieg Neapel mit Handicap -1″ mit einer Quote von 2,15 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Salernitana vs Neapel auf „Sieg Neapel mit HC -1″:

Salernitana steht sieglos am Tabellenende der Serie A.

Neapel hat in dieser Saison noch kein Pflichtspiel in der Fremde verloren.

Napoli ist seit 10 direkten Duellen ungeschlagen (6 Siege, 4 Remis)

Salernitana vs Neapel Quoten Analyse:

Die Wettanbieter erwarten wenig überraschend einen Sieg der Gäste. Die Quoten für Wetten auf einen Auswärts-Dreier erreichen noch nicht einmal die Marke von 1,50. Mit einer 1,47 hat Bwin (hier eine Anleitung zur Bwin Anmeldung) aktuell die Höchstquote. Ein Tipp auf einen Heimsieg wird von den Bookies dagegen mit Wettquoten bis 6,60 belohnt.

Insgesamt erwarten die Buchmacher ein recht torreiches Match, wie Quoten von höchstens 1,57 für die Wettoption „Über 2,5 Tore“ eindrucksvoll belegen. Ein Tipp auf mindestens einen Treffer mehr liefert schon Werte bis 2,45. Dem Serie A-Schlusslicht trauen die Bookies ein Tor dabei durchaus zu. Für die Wette „Beide Teams treffen“ gibt es Quoten von bis zu 1,75.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Salernitana vs Neapel Prognose: Arbeitssieg der Gäste

Mit gerade einmal vier Punkten nach zehn Spieltagen steht Salernitana wenig verwunderlich am Tabellenende der Serie A. Mit nur sechs Toren stellt der Klub die geteilt zweitschwächste Offensive. Auf der anderen Seite hat nur Cagliari einen Gegentreffer mehr als die Ippocampi mit 20. Allein in den letzten fünf Ligaspielen gab es vier Pleiten.

Dass der Klub das Siegen nicht grundsätzlich verlernt hat, bewies er unter der Woche in der Coppa Italia. Im Sechzehntelfinale des italienischen Pokalwettbewerbs gab es am Dienstag einen klaren 4:0-Erfolg zuhause gegen Sampdoria Genua. Da die Gäste aber auf dem 17. Platz in der Serie B stehen, darf man diesen Sieg natürlich nicht überbewerten.

Die letzte Saison schloss Salernitana noch mit einer positiven 7-6-6-Heimbilanz bei 30:26 Toren ab. In den letzten sieben Heimpartien der vergangenen Spielzeit waren die Granat-Roten ungeschlagen geblieben und hatten allein drei der letzten vier Heimbegegnungen für sich entschieden. Daran konnten sie in dieser Saison nicht anknüpfen.

Mit einer 0-3-2-Bilanz und 4:11 Toren ist man auch in der Heimtabelle Letzter. Wenn man auch nur annähernd etwas Positives sehen will, dann, dass der Klub 75 Prozent seiner Punkte (drei von vier) und 67 Prozent seiner Tore (vier von sechs) zu Hause machte. Für die Verantwortlichen ist das aber sicherlich kein großes Trostpflaster.

Salernitana - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Salernitana: 4:0 Sampdoria (H), 0:1 FC Genua (A), 2:2 Cagliari (H), 0:3 Monza (A), 0:4 Inter Mailand (H)

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:2 AC Milan (H), 1:0 Union Berlin (A), 3:1 Hellas Verona (A), 1:3 Florenz (H), 2:3 Real Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Salernitana vs Neapel: 1:1 (A), 0.2 (H), 1:4 (A), 0:1 (H), 0:3 (A)

Der Meister aus Neapel reist zwar als Favorit nach Salerno, allerdings sind die Neapolitaner bei weitem nicht so stark wie in der vergangenen Spielzeit. Schon nach zehn Spieltagen haben sie halb so viele Remis (drei) und halb so viele Niederlagen (zwei) wie in der gesamten letzten Saison. Zuletzt verloren sie aber nur eines der letzten sieben Ligaspiele.

Dass Napoli auswärts ran muss, kommt dem Klub dabei nicht ungelegen. Denn anders als zu Hause, wo es beide bisherigen Niederlagen gab, sind die Azzurri in der Fremde noch ungeschlagen. In fünf Auswärtspartien gab es drei Siege und zwei Remis. Nur die beiden Mailänder Klubs sammelten auf des Gegners Platz mehr Punkte. Mit Ausnahme des torlosen Unentschiedens in Bologna erzielte Neapel in allen anderen vier Auswärtsspielen mindestens zwei Tore. In drei der bisherigen fünf Auswärtsbegegnungen in der Serie A traf der Meister sogar mindestens dreimal. Die letzten beiden Auswärtsmatches im Liga-Betrieb gewann er mit vier bzw. zwei Toren Unterschied.

Gegen Salernitana ist der SSC seit zehn direkten Duellen ungeschlagen. Allerdings stammen nur vier Aufeinandertreffen aus jüngerer Vergangenheit. Die letzten Begegnungen davor datieren aus dem Jahr 2009 und früher. Von den letzten vier Duellen in den letzten zwei Jahren haben die Neapolitaner drei in Serie gewonnen, ehe es im letzten ein 1:1 gab.

Unser Salernitana - Neapel Tipp: „Sieg Neapel mit HC -1″

Gerade einmal 54 Kilometer trennen die beiden Städte Salerno und Neapel. Fußballerisch liegen dagegen Welten zwischen diesen beiden Klubs. Auch wenn die Gäste aktuell nicht so überzeugend auftreten wie in ihrer Meistersaison, sollte das noch sieglose Schlusslicht nicht zum Stolperstein werden. Unter Verwendung eines Sportwetten Bonus lässt sich sogar über eine Wette auf einen höheren Handicap-Sieg nachdenken. Mit zwölf Toren stellt Napoli jedenfalls die beste Auswärts-Offensive. Ein 2:0 oder 3:1 für den Favoriten sollte hier das Mindeste der Gefühle sein.