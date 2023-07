Sambia - Japan Tipp, Prognose & Quoten | 22.07.2023

Unser Sambia - Japan Tipp zum Frauen-Weltmeisterschaft-Spiel am 22.07.2023 lautet: Mit der Aufstockung auf 32 Teams in der Endrunde gibt es acht Debütanten bei dieser WM. Sambia nimmt zum ersten Mal an einer WM-Endrunde teil und hofft auf die Stärken im eigenen Angriff.