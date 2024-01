Sambia - Marokko Tipp, Prognose & Quoten | 24.01.2024

Unser Sambia - Marokko Sportwetten Tipp zum Afrika Cup 2024 Spiel am 24.01.2024 lautet: Nach vielen Überraschungen beim Afrika Cup 2024 sind wir mit unserem Wett Tipp heute vorsichtig und sichern uns mit einer „Doppelten Chance“ ab.

Der Afrika Cup 2024 ist bislang auch das Turnier der vielen Überraschungen. Zahlreiche vermeintliche Favoriten gerieten schon ins Stolpern und mussten sich am Ende mit Unentschieden begnügen oder gar mit Niederlagen abfinden. Auch der WM-Vierte Marokko gehört dazu. Am zweiten Spieltag der Gruppenphase verpassten die Marokkaner den vorzeitigen Sprung in die K.o.-Phase und sind nun gegen Sambia noch einmal gefordert.

Der Underdog träumt selbst noch vom Achtelfinale. Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,56 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Sambia vs Marokko auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Marokko hat keines der letzten 7 Länderspiele verloren (5S, 2U).

Sambia hat keines der letzten 4 Länderspiele gewonnen (3U, 1N).

In allen bisherigen 4 Gruppenspielen von Sambia und Marokko gab es mindestens 2 Tore.

Sambia vs Marokko Quoten Analyse:

Die besten Sportwetten Anbieter lassen sich von den bisherigen Überraschungen im Turnierverlauf nicht beirren und schicken Marokko als klaren Favoriten in diese Begegnung. Für Wetten auf den Vierten der WM 2022 gibt es Quoten um 1,60. Wer auf einen Sieg Sambias setzt, darf aktuell mit Wettquoten bis 6,50 rechnen.

Allerdings gehen die Buchmacher noch nicht einmal von einem Tor des Außenseiters aus. Anders lassen sich die Quoten von bis zu 2,10 für „Beide Teams treffen“ nicht erklären. Überhaupt erwarten die Bookies nicht allzu viele Treffer. Die Option „Über 2,5 Tore“ wirft sogar Wettquoten bis 2,25 ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sambia vs Marokko Prognose: Nächste zähe Angelegenheit

Nach zwei 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo und Tansania hat die sambische Nationalmannschaft nach wie vor alle Chancen auf das Erreichen des Achtelfinales. Schon ein Remis würde reichen, um als einer der vier besten Gruppendritten die K.o.-Phase zu erreichen.

Am zweiten Spieltag bewies Sambia gegen Tansania Moral und erreichte trotz etwas mehr als einer Halbzeit in Unterzahl dank eines späten Treffers noch ein Remis. Mit Patson Daka von Leicester City war der prominenteste Name im sambischen Kader für den Ausgleich verantwortlich.

Er sorgte dafür, dass auch das dritte Länderspiel seines Landes in Folge mit einem 1:1 endete. Allerdings hat Sambia keine der letzten vier Partien gewinnen können. Aber: In den letzten sechs Länderspielen konnten „Les Chipolopolos“ immer treffen. Weiter zurückblickend trafen sie in elf ihrer letzten zwölf Begegnungen.

Von diesen letzten zwölf Spielen hat Sambia, das im Jahr 2012 zum ersten und bisher einzigen Mal den Afrika Cup gewann, nur zwei verloren (6S, 4U). Insofern ist ein Remis gegen den großen Favoriten nicht im Bereich des Unmöglichen. Vor allem einen Treffer kann man dem Underdog zutrauen.

Sambia - Marokko Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sambia: 1:1 Tansania (N), 1:1 DR Kongo (N), 1:1 Kamerun (N), 1:2 Niger (A), 4:2 Kongo (H)

Letzte 5 Spiele Marokko: 1:1 DR Kongo (N), 3:0 Tansania (N), 3:1 Sierra Leone (N), 2:0 Tansania (A), 3:0 Liberia (H)

Letzte 5 Spiele Sambia vs Marokko: 1:3 (N), 3:2 (N), 0:0 (N), 0:3 (N), 0:2 (N)

Unter Verwendung des Oddset Sportwetten Bonus kann man zumindest den Tipp auf „Beide Teams treffen“ zu einer derzeitigen dortigen Quote von 2,10 völlig ohne jegliches Risiko abgeben. Dass die Marokkaner treffen, davon muss man jedenfalls ausgehen. Sie sind jedenfalls seit sieben Länderspielen ungeschlagen (5S, 2U). Weiter zurückblickend konnten sie in ihren letzten acht Begegnungen stets mindestens einen Treffer erzielen. Mit einem 3:0-Erfolg über Tansania ist Marokko bestens ins Turnier gestartet. Gegen die Demokratische Republik Kongo konnte der WM-Dritte dann aber eine frühe Führung nicht halten und musste sich am Ende mit einem 1:1 begnügen.

Dabei hatten die Löwen vom Atlas sogar noch Glück, dass der Gegner einen Elfmeter vergeben hatte. Auch bei den Expected Goals hatte DR Kongo (1,58) gegenüber den Marokkanern (0,98) die Nase vorne. Insofern ist auch in der Partie gegen Sambia eine gewisse Vorsicht geboten. Ein Remis reicht Marokko in jedem Fall fürs Weiterkommen. Will man aber einem Duell mit Mit-Favorit Ägypten im Achtelfinale sicher entgehen, dann muss zum Abschluss ein Dreier her. Das letzte Aufeinandertreffen mit Sambia im Viertelfinale der afrikanischen Nationenmeisterschaft vor drei Jahren entschieden die Marokkaner mit 3:1 für sich.

Unser Sambia - Marokko Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

Dem Namen nach sollte Marokko dieses Match recht klar gewinnen. Allerdings brachte der bisherige Afrika Cup schon viele Überraschungen hervor, sodass wir uns lieber absichern. Auch bei der Anzahl der Tore sind wir doch eher verhalten. Zugegeben: Die Quote des von uns ausgewählten Tipps mag nicht die höchste sein. Nachdem die Marokkaner selbst aber schon für eine der vielen Überraschungen sorgten, backen wir dieses Mal lieber kleinere Brötchen. Dafür ist aber die Wahrscheinlichkeit für einen richtigen Tipp auch größer.