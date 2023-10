San Marino – Dänemark Tipp, Prognose, Quoten | 17.10.2023

Unser San Marino - Dänemark Tipp zum EM Quali Spiel am 17.10.2023 lautet: Alles andere als ein deutlicher Sieg der Dänen grenzt an ein Fußballwunder.

San Marino kassierte kürzlich gegen Nordirland zwei frühe Gegentore und lag bereits nach elf Minuten mit 0:2 zurück. Obwohl der zweite Durchgang eine Leistungssteigerung mit sich brachte, gaben die Gäste keinen einzigen Schuss auf den gegnerischen Kasten ab. Die Dänen wurden jüngst ihrer Favoritenrolle gegen Kasachstan gerecht und lagen bereits zur Pause mit 2:0 in Front. Letztlich reichte es zum 3:1-Endstand.

Die Überlegenheit der Gäste wird sich bereits im ersten Durchgang abzeichnen und zu einer 2-Tore-Führung vor dem Pausenpfiff führen. Für diesen Spielausgang stellt Bet3000 eine Quote von 1,60 in Aussicht .

Darum tippen wir bei San Marino vs Dänemark auf „Sieg Dänemark 1.HZ (Handicap -1)“:

San Marino vs Dänemark Quoten Analyse:

Tipp-Freunde, die an Wunder glauben und auf den bis zu 81-fachen Wetteinsatz aus sind, steht es frei, auf einen Sieg der Gastgeber aus San Marino zu wetten. Das Hinspiel war jedoch eine sehr deutliche Angelegenheit und ging mit 4:0 an Dänemark.

San Marino vs. Dänemark Prognose: Bleibt der Underdog auch im 8. EM-Quali-Duell ohne Torerfolg?

Vor allem offensiv legen die Mannen von Trainer Fabrizio Costantini große Probleme an den Tag und warten weiterhin auf den ersten Torerfolg im Wettbewerb. Die Abwehr steht hingegen auf sehr wackeligen Beinen und muss sich bereits 24 Gegentore ankreiden lassen. Nur Zyperns Defensivverbund kassierte mit 25 Buden mehr Gegentore in der EM-Quali. Immerhin kamen nur neun der Gegentore zu Hause zustande.

San Marino - Dänemark Statistik & Bilanz:

Obwohl „Danish Dynamite“ in der laufenden EM-Qualifikation nur bedingt seine Klasse auf den Platz brachte, musste lediglich eine Niederlage gegen Kasachstan (2:3) hingenommen werden. Dabei führten die Dänen in diesem Match sogar zwischenzeitlich mit 2:0.

Punktgleich kämpft die Elf von Trainer Kasper Hjulmand, der trotz des schwachen Abschneidens bei der WM im Amt blieb, mit Slowenien um den Platz an der Sonne. Nach dem Kräftemessen mit San Marino steht das Gipfeltreffen gegen Slowenien auf der Agenda.

Auswärts legten die Dänen bisher in der EM-Quali Probleme an den Tag und gewannen nur eines von drei Duellen (1U, 1N), wobei San Marino um Klassen schlechter ist als die bisherigen Konkurrenten aus Finnland (1:0), Slowenien (1:1) und Kasachstan (2:3). Der von uns getestete Wettanbieter Bet3000 hegt keine Zweifel an der Favoritenrolle der Gäste.