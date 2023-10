Sandhausen - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 01.11.2023

Unser Sandhausen - Leverkusen Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 01.11.2023 lautet: Der Zweitliga-Absteiger aus Sandhausen hat sich vor einer Woche für einen Trainerwechsel entschieden. In der zweiten Pokalrunde empfängt die neue Mannschaft von Jens Keller die Über-Mannschaft der Saison: Bayer Leverkusen.

Drei Jahre hat Jens Keller nach seiner Entlassung beim 1. FC Nürnberg auf die passende Gelegenheit gewartet, jetzt will er den SV Sandhausen zurück in das deutsche Unterhaus führen. Sein Debüt war mit einem 2:1-Auswärtssieg bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund erfolgreich. Nun wartet der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga.

Leverkusen hat in diesem Jahr acht von neun Partien in der höchsten deutschen Spielklasse für sich entschieden. Durchschnittlich brachte es die Werkself in der Bundesliga auf 3,0 eigene Tore pro Partie. Unser heutiger Tipp lautet: “Über 3,5 Tore” mit einer Quote von 1,88 bei Bwin.