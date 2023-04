Sandhausen - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 23.04.2023

Unser Sandhausen - Paderborn Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 23.04.2023 lautet: Die Nordrhein-Westfalen sind nach wie vor im Rennen um Platz 3 und träumen von der Aufstiegsrelegation. Beim Tabellenschlusslicht wird Paderborn zumindest nicht verlieren.

Sandhausen hat mit einem knappen 2:1 in Magdeburg Hoffnungen auf den weiteren Verbleib in der 2. Bundesliga aufkeimen lassen. Dabei reichten 31 Prozent Ballbesitz aus, um das Spiel am Ende für sich zu entscheiden. Der SVS zeigte sich eiskalt und abgezockt im Abschluss. Zwei Tore bei ruhenden Bällen machten den Unterschied.

Paderborn feierte jüngst einen 3:0-Sieg gegen Hansa Rostock. Dabei bot der erste Durchgang, abgesehen vom Platzverweis von Lukas Scherff, der Paderborns Florent Muslija als letzter Mann zu Fall brachte, nur wenige Highlights. Nach dem Seitenwechsel spielten die Hausherren ihre Überzahl clever aus und gelangten zu einem in der Höhe verdienten Triumph.

Von einer klassischen Drei-Wege-Wette ist abzuraten. Vielmehr bietet es sich an, auf „Doppelte Chance X2 & weniger als 3,5 Tore“ bei Betano zu einer Quote von 1,60 zu wetten.

Darum tippen wir bei Sandhausen vs Paderborn auf „Doppelte Chance X2 & weniger als 3,5 Tore“:

Sandhausen holte aus den jüngsten sieben Heimspielen nur zwei Punkte.

Paderborn verlor nur zwei der letzten sechs Auswärtsspiele (2S, 2U).

Beide Mannschaften teilten sich kürzlich dreimal am Stück im BWT-Stadion am Hardtwald nach einem 1:1 die Punkte.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sandhausen vs Paderborn Quoten Analyse:

Wenn der Tabellensechste auf das Schlusslicht trifft, sind die Rollen klar verteilt. Der Auswärtssieg wird mit einer recht niedrigen Sandhausen Paderborn Quote in Höhe von ca. 1,85 bewertet. Wer jedoch die Mannen aus dem Hardtwald in der Favoritenrolle sieht, erhält bei vielen Bookies deutlich mehr als den vierfachen Wetteinsatz.

Viermal trennten sich beide Mannschaften jüngst im BWT-Stadion am Hardtwald mit weniger als 2,5 Toren. Eine Tatsache, die den Buchmachern entgangen ist. Am Markt „mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich nämlich eine klare Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab. Wer Interesse an Gratiswetten hat, sollte sich einmal hier umsehen.

Sandhausen vs Paderborn Prognose: „Kann Sandhausen die rote Laterne abgeben?“

Nach neun sieglosen Begegnungen in der 2. Bundesliga (2U, 7N) sackte das Tabellenschlusslicht einen glücklichen 2:1-Triumph unter dem neuen Coach Gerhard Kleppinger ein. Es war das erste Pflichtspiel des neuen Trainers, der vorerst auf Interims-Ebene agiert.

Ohne jeden Zweifel handelt es sich hierbei um eminent wichtige drei Punkte, die später im Abstiegskampf von tragender Bedeutung sein könnten. Durch den Erfolg ist der Rückstand zum Relegationsplatz, der momentan von Regensburg belegt wird, auf drei Zähler geschrumpft. Wenngleich nach elf Jahren 2. Bundesliga der Klassenerhalt weiterhin gehörig wackelt, ist bei sechs ausstehenden Begegnungen nichts verloren. Wobei das Restprogramm vor allem mit Paderborn, Heidenheim und auch Hamburg drei sehr dicke Brocken mit sich bringt.

Neben Rostock fungieren die Schützlinge aus Baden-Württemberg als schwächstes Heimteam der Liga. Nur zwei Punkte aus den jüngsten sieben Ansetzungen am Hardtwald lassen auf desolate Leistungen schließen.

Offensiv legte Sandhausen zuletzt Probleme in heimischen Gefilden an den Tag und versäumte in vier der vergangenen fünf Heimspiele einen eigenen Treffer. Mehr als 60 Prozent der Partien zu Hause endeten mit weniger als 3,5 Toren.

Paderborn hielt mit zwei Siegen aus den jüngsten sieben Liga-Paarungen die Hoffnung auf Rang drei weiterhin am Leben. Obwohl die Leistungen durchwachsen waren, reichen sie aufgrund der Patzer der Konkurrenz weiterhin für Rang 6. Sechs Zähler fehlen zum Tabellendritten aus Hamburg.

Sandhausen - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sandhausen: 2:1 Magdeburg (2BL, A), 0:2 Fürth (2BL, H), 1:3 Hannover (2BL, A), 0:5 St. Pauli (2BL, H), 2:2 Kaiserslautern (2BL, A).

Letzte 5 Spiele Paderborn: 3:0 Rostock (2BL, H), 1:2 Darmstadt (2BL, A), 3:2 Fürth (2BL, H), 0:1 Regensburg (2BL, A), 0:0 Magdeburg (2BL, A).

Letzte 5 Spiele Sandhausen vs. Paderborn: 0:3 (2BL, A), 0:2 (2BL, A), 1:1 (2BL, H), 1:2 (2BL, A), 1:1 (2BL, H).

Oftmals schwache Leistungen in der Fremde sorgen dafür, dass der Rückstand zur Aufstiegszone nicht minimiert werden konnte. Nur zwei der letzten sechs Fernduelle brachten drei Punkte als Ertrag (2U, 2N). Mit 16 Auswärtstoren in 14 Begegnungen ist die offensive Durchschlagskraft in der Ferne nur bedingt vorhanden. In beinahe 30 Prozent der Paarungen auf gegnerischem Boden wurde ein eigener Treffer verpasst.

Trotz allem ging keines der letzten drei Duelle in Sandhausen verloren. Dreimal am Stück teilten sich beide Mannschaften nach einem 1:1 die Punkte. In der Hinrunde setzten sich die Nordrhein-Westfalen mit 3:0 souverän durch.

Unser Sandhausen - Paderborn Tipp: „DC X2 & weniger als 3,5 Tore“

Beide Konkurrenten verfolgen sehr unterschiedliche Ziele in dieser Spielzeit. Paderborn will mit dem Aufstieg den großen Coup erzielen und Sandhausen träumt mit dem neuen Coach Gerhard Kleppinger vom Klassenerhalt.

Spielerisch sind die Paderborner den Gastgebern überlegen und somit dem Sieg ein Stück näher. Die Offensive um Robert Leipertz (11 Tore), Marvin Pieringer (8 Tore) sowie Florent Muslija und Felix Platte mit jeweils sieben Toren werden dem Abwehrverbund der Hausherren gehörig zusetzen.

Sandhausens Interimstrainer dürfte, wie schon gegen Magdeburg, im 5-3-2 mit einer sehr defensiven Grundausrichtung aufstellen. Die Fünferkette wird möglichst lange die Null halten und den offensiven Akteuren der Gäste die Lust am Spiel nehmen wollen.