Sandhausen - Regensburg Tipp, Prognose & Quoten | 30.04.2023

Unser Sandhausen - Regensburg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.04.2023 lautet: Beide Teams brauchen dringend Punkte für den Ligaverbleib. Mehr als ein Zähler dürfte am Ende für den SVS gegen den Jahn aber nicht drin sein.

Viel mehr Kellerduell geht nicht, wenn sich am Sonntag der SV Sandhausen und der Jahn Regensburg im BWT-Stadion am Hardtwald gegenüberstehen. Der Tabellenletzte empfängt am 30. Spieltag die Mannschaft auf dem Relegationsplatz 16. In der Rückrunden-Tabelle liegen beide Teams mit 9 Punkten aus 12 Punkten gleichauf. Für die Buchmacher sind die Gäste bei diesem Spiel die leichten Favoriten. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,50 bei Happybet für die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Sandhausen vs Regensburg auf „DC X2 & Unter 4,5 Tore“:

Sandhausen ist das schlechteste Heimteam der Liga

Der SVS konnte nur 1 der letzten 10 Duelle gegen den Jahn für sich entscheiden

Beide Teams kommen in den 12 der Rückrunde zusammen lediglich auf 18 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sandhausen vs Regensburg Quoten Analyse:

Der SVS steht mit 25 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Das rettende Ufer ist vier Zähler entfernt. Der Jahn hat 28 Zähler auf dem Konto und müsste nach aktuellem Stand in die Relegation. Da die Kurpfälzer auch das schwächste Heimteam in der 2. Bundesliga sind, trauen die deutschen Wettanbieter den Hausherren bei der Sandhausen vs Regensburg nicht allzu viel zu. Für einen Heimsieg gibt es Quoten im Schnitt von 3,04. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 2,33 belohnt.

Sandhausen vs Regensburg Prognose: Schwache Heimbilanz gegen miese Auswärtsausbeute

Anderthalb Monate setzte man in Sandhausen auf den Versuch, unter Trainer Thomas Oral die Klasse zu halten. Doch nach nur zwei Punkten aus sechs Spielen wurde der Coach wieder vor die Tür gesetzt. Seitdem setzen die Verantwortlichen erneut auf Gerhard Kleppinger. Schon 2021 führte „Kleppo“ den Verein zum Klassenerhalt. Auch in dieser Saison scheint der 65-jährige die Köpfe seiner Spieler endlich frei bekommen zu haben.

Zum Auftakt der zweiten Amtszeit von Kleppinger gewannen die Kurpfälzer mit 2:1 in Magdeburg. Am vergangenen Spieltag lag der SVS dann daheim gegen Paderborn nach nicht mal einer halben Stunde schon mit 0:2 zurück. Doch die Hausherren steckten nicht auf und erkämpften sich am Ende noch ein 2:2-Remis. Damit lebt die Hoffnung in Sandhausen weiter. 56 Gegentore bedeuten die schwächste Abwehr der 2. Bundesliga. Zudem hat auch keine Mannschaft weniger Heimpunkte geholt als der SVS (13).

Viele Vereine im Tabellenkeller des deutschen Fußball-Unterhauses haben schon den Trainer getauscht. Aber nicht so der Jahn. Wie immer in den letzten Jahren setzen die Verantwortlichen in allen Krisenzeiten weiter auf Trainer Mersad Selimbegovic. In dieser Saison könnte es allerdings eng für die Oberpfälzer werden. Vor allem, da sich die Mannschaft in dieser Spielzeit zu oft nicht für ihre ordentlichen Leistungen belohnt.

Auch beim torlosen Remis gegen Kaiserslautern am Wochenende war Regensburg das bessere Team. Es mangelt dem SSV nicht am Willen oder den Chancen. Der SSV lässt allerdings zu oft den letzten Punch vermissen. So holte der Jahn aus den vier Spielen im April nur zwei Punkte. 19 der 28 Zähler glückten den Oberpfälzer daheim. Dafür ist die Selimbegovic-Elf mit nur drei Siegen aus 14 Gastspielen bei 11 Niederlagen das schwächste Auswärtsteam.

Sandhausen - Regensburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sandhausen: 2:2 Paderborn (H), 2:1 Magdeburg (A), 0:2 Greuther Fürth (H), 1:3 Hannover (A), 1:1 Darmstadt (A)

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:0 Kaiserslautern (H), 1:2 Greuther Fürth (A), 2:2 Magdeburg (H), 0:1 St. Pauli (A), 1:0 Paderborn (H)

Letzte 5 Spiele Sandhausen vs Regensburg: 1:2 (A), 0:3 (H), 0:3 (A), 2:0 (H), 1:3 (A)

In den letzten zehn Duellen holte der Jahn gegen den SVS 21 Punkte (sechs Siege, drei Remis) und kassierte nur eine Niederlage. Dabei gingen die jüngsten drei Vergleiche mit einem Torverhältnis von 8:1 alle an Regensburg. Der letzte Erfolg für Sandhausen gegen den SSV war ein 2:0-Heimerfolg im Mai 2021. Dieser Dreier war damals am 33. Spieltag für die Kurpfälzer ein Meilenstein auf dem Weg zum Klassenerhalt unter Coach Gerhard Kleppinger. Das Hinspiel in dieser Saison ging mit 2:1 an die Oberpfälzer.

Unser Sandhausen - Regensburg Tipp: DC X2 & Unter 4,5 Tore

Sandhausen hat unter Coach Kleppinger neuen Rückenwind bekommen. Und Regensburg verkauft sich viel zu oft unter seinem eigentlichen Leistungsniveau. Sicher trifft hier das schwächste Heimteam auf die schlechteste Auswärtsmannschaft. Da der SVS aber zuletzt gegen den Jahn kaum punkten konnte, trauen wir den Hausherren am Ende nicht mehr als einen Punkt zu. Zudem fallen beim Aufeinandertreffen zweier schwacher Angriffsreihen vermutlich nicht viele Treffer.