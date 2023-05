Sandhausen - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 12.05.2023

Sandhausen - Rostock Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Macht Hansa den Klassenerhalt klar?

Das Spiel am kommenden Wochenende wird etwas ganz Besonderes für Hansa-Coach Alois Schwartz. Die Kogge ist am Freitagabend zu Gast in Sandhausen. Schwartz hatte den SVS in zwei Amtszeiten sowie fast fünf Spielzeiten betreut und immer in der 2. Bundesliga gehalten. Mitte Februar wurde der Trainer dann allerdings nach vier Niederlagen ohne ein eigenes Tor erstmals bei diesem Verein entlassen. Gut einen Monat später heuerte Schwartz an der Ostsee an. Nach einem schwachen Start unter dem neuen Coach hat Rostock inzwischen mit drei Erfolgen am Stück die Kurve gekriegt. Auch am 32. Spieltag zu Gast im Hardtwald ist Hansa der leichte Favorit. Wir entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 1,55 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Sandhausen vs Rostock auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

Rostock steht in der Auswärtstabelle auf Rang 9 - Sandhausen im Heim-Ranking auf Platz 18.

In 5 Duellen zwischen SVS und Hansa fielen insgesamt nur 8 Treffer.

Bei dieser Paarung gab es noch keinen Heimsieg.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sandhausen vs Rostock Quoten Analyse:

Sandhausen ist weiterhin das Schlusslicht der 2. Bundesliga. Der Relegationsrang ist mit zwei Punkten Rückstand noch in Reichweite. Hansa steht auf dem ersten Nicht-Abstiegsrang und hat vier Zähler Polster auf Platz 16.

Da der SVS auch das schwächste Heimteam der Liga ist, Hansa in der Auswärtstabelle aber auf Rang 9 steht, schicken die Top-Wettanbieter die Gäste bei der Sandhausen vs Rostock Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2,49 als leichte Favoriten auf den Rasen. Doch für einen Erfolg der Hausherren gibt es auch nur durchschnittliche Quoten von 2,79.

Sandhausen vs Rostock Prognose: Kann der SVS die Heimbilanz noch aufpolieren?

Nachdem Sandhausen in den ersten sechs Spielen unter Trainer Tomas Oral ohne Sieg geblieben war, wurde der Coach nach eineinhalb Monaten schon wieder freigestellt. Danach übernahm erneut Gerhard Kleppinger, wie schon in der Saison 2020/21, interimsweise den SVS. Mit sieben Punkten aus drei Spielen brachte der Coach dann auch die Hoffnung zurück. Doch mit dem 1:2 in Braunschweig am Sonntag riss die Serie. Dabei waren die Gäste eigentlich die bessere Mannschaft gewesen, ließen aber zu viele Chancen liegen.

In elf Zweitliga-Jahren konnte sich Sandhausen immer von den letzten drei Plätzen fernhalten. In diesem Jahr ist jedoch nur noch der Relegationsplatz drin. Das rettende Ufer ist drei Spieltage vor dem Saisonende schon sechs Zähler entfernt. Vor allem daheim haben die Nord-Badener mit vier Siegen, 16 Punkten und 17:30 Toren die schwächste Bilanz aller Zweitligisten. 59 Gegentore bedeuten auch die schlechteste Defensive der Liga. Nach dem Spiel gegen Rostock trifft man noch auf Heidenheim und den HSV.

Nach dem 2:5 daheim gegen Düsseldorf war Trainer Patrick Glöckner in Rostock entlassen worden. Der Trainerwechsel hin zu Alois Schwartz zeigte mit drei Niederlagen in Serie zunächst keine Wirkung. Doch in der entscheidenden Phase der Saison hat der FC Hansa den Abstiegskampf angenommen. Die Mannschaft bringt Tugenden wie Teamgeist, Leidenschaft, Mut und Effizienz auf den Platz. Coach Schwartz hat auch die Abwehr stabilisiert.

Das 2:0 am Samstag daheim gegen Regensburg war der dritte Zu-Null-Sieg in Folge. Genauso wie Sandhausen ist die Kogge auch daheim sehr schwach. Im Ostseestadion glückten in 16 Partien nur fünf Siege und ein Remis bei 16:24 Toren. Dafür holte Rostock in 15 Gastspielen immerhin 18 Zähler. Nur sieben Teams haben in dieser Zweitliga-Saison in der Fremde besser gepunktet.

Sandhausen - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sandhausen: 1:2 Braunschweig (A), 2:1 Regensburg (H), 2:2 Paderborn (H), 2:1 Magdeburg (A), 0:2 Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Rostock: 2:0 Regensburg (H), 1:0 Kaiserslautern (A), 2:0 Fürth (H), 0:3 Paderborn (A), 2:3 Kiel (H)

Letzte 5 Spiele Sandhausen vs Rostock: 1:0 (A), 0:1 (H), 1:1 (A), 0:0 (H), 1:0 (A)

In den Geschichtsbüchern finden sich fünf Pflichtspiele zwischen Sandhausen und Rostock. Mit jeweils zwei Siegen und einem Remis ist die Bilanz komplett ausgeglichen. In der gemeinsamen Drittliga-Saison 2010/11 gab es zwei Auswärtssiege (2:1, 1:0). Diese Tendenz setzt sich in der 2. Bundesliga fort. Das Rückspiel in der Vorsaison beim SVS und das Hinspiel in der laufenden Spielzeit an der Ostsee endeten mit einem 1:0-Erfolg der Auswärtsmannschaft. Das einzige Remis war ein 1:1 in Rostock am 10. Spieltag 2021/22.

Unser Sandhausen - Rostock Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

Beim Kellerduell zwischen Sandhausen und Rostock sprechen einige Dinge für die Gäste. Da ist natürlich in erster Linie die klar aufsteigende Form der Ostsee-Kicker mit drei Siegen in Serie zu nennen. Zudem ist die Kogge beim schwächsten Heimteam der Liga zu Gast. Auch der direkte Vergleich macht den Hausherren nicht viel Hoffnung. So trauen wir dem SVS nicht mehr als einen Punkt zu. Zudem fallen bei dieser Paarung nie wirklich viele Tore.