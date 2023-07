Santos - Botafogo Tipp, Prognose & Quoten | 23.07.2023

Unser Santos - Botafogo Tipp zum Serie A Brasilien Spiel am 23.07.2023 lautet: Eigentlich war „Fogo“ in der Vila Belmiro immer ein gern gesehener Gast. Aber dieses Mal müsste der Tabellenführer gegen kriselnde Hausherren mindestens einen Punkt mitnehmen.

Botafogo aus Rio de Janeiro ist in der Saison 2023 der brasilianischen Serie A bisher die große Überraschung. Die „Alvinegro“ führen nach 15 Spieltagen die Tabelle mit 12 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger an und träumen von der ersten Meisterschaft seit 28 Jahren. Die Saison ist aber noch lang. Am Sonntag muss der Tabellenführer beim Santos FC, der aktuell um den Ligaverbleib bangen muss, ran. Laut den Wettquoten sind die Gäste auch die Favoriten. Aber nicht so deutlich, wie man das anhand der Tabelle erwarten könnte, Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1.85 bei Happybet die Wette „Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore“

Darum tippen wir bei Santos vs Botafogo auf „DC x/2 & Über 1,5 Tore“:

Botafogo ist der souveräne Tabellenführer, während Santos gegen den Abstieg kämpft

„Fogo“ ist seit 10 Pflichtspielen ungeschlagen

Die „Peixe“ konnten in dieser Saison nur 3 von 8 Heimspielen gewinnen

Santos vs Botafogo Quoten Analyse:

Der Santos FC belegt nach 15 Spieltagen mit 16 Punkten den 14. Platz. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt nur 4 Zähler. So sind die Hausherren für die Buchmacher, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuer befinden, mit durchschnittlichen Siegquoten von 3.50 wenig überraschend die Außenseiter. Doch ein Sieg des Spitzenreiters wird immerhin mit Quoten im Schnitt von 2.21 bezahlt. Das hat damit zu tun, dass sich „Fogo“ zu Gast bei den „Peixe“ in der Vergangenheit oft schwer getan hat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Santos vs Botafogo Prognose: Baut Santos die gute Bilanz gegen Fogo aus?

2020 stand der Santos FC noch im Finale der Copa Libertadores, verlor dort aber mit 0:1 gegen Palmeiras. Seitdem geht es für den Verein von Pelé bergab. Schon in der Vorsaison landeten die „Peixe“ nur auf Rang 12 von 20. Und in dieser Saison geht es für die „Alvinegro Praiano“ gegen den Abstieg. Von den ersten 15 Ligaspielen konnte man lediglich 4 gewinnen. Dieser schwache Start wurde vor wenigen Tagen auch Coach Odair Hellmann zum Verhängnis.

Als Nachfolger verpflichtete der Verein aus der Hafenstadt Paulo Turra. Nach vier Spielen unter dem neuen Coach steht die Bilanz von Santos bei einem Sieg, einem Remis und zwei Niederlagen. In diesen vier Partien mussten die „Fische“ 10 Gegentore hinnehmen. Ein Aufbruch nach einem Trainerwechsel sieht anders aus. Die nächsten 5 Gegner kommen alle aus der oberen Tabellenhälfte. Nach Aus­schrei­tungen wäh­rend des „Clas­sico Alvi­n­egro“ gegen Corin­thians wurde auch noch ein Stadionverbot gegen den Klub verhängt.

Botafogo feierte in seiner Vereinsgeschichte zwei Meisterschaften (1968, 1995). Seit dem letzten Ligatitel konnten die „Alvinegro Carioca“ aber nur noch die Staatsmeisterschaft von Rio gewinnen. Im Jahr 2021 war der direkte Wiederaufstieg dann ein wichtiger Wendepunkt. Unter Coach Luis Castro landete der Aufsteiger in der Vorsaison im gesicherten Mittelfeld. In dieser Saison legte „Fogo“ los wie die Feuerwehr. 39 Punkte nach 15 Spielen bedeuten den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte.

Ende Juni wurde Trainer Castro allerdings vom Al Nassr FC aus Saudi-Arabien abgeworben. Nach einem Spiel unter Interimscoach Cacapa wurde der Portugiese Bruno Lage als neuer Cheftrainer verpflichtet. Die Bilanz unter dem neuen Coach steht bei 3 Siegen und 1 Remis. Seit 7 Ligaspielen ist Botafogo ohne Gegentor und stellt mit 7 Gegentreffern die beste Abwehr. Daheim spielt man mit acht Siegen in acht Heimspielen sowie 16:1 Toren bisher eine makellose Saison. Die beiden Saisonpleiten setzte es in der Fremde.

Santos - Botafogo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Santos: 1:4 Sao Paulo FC (A), 4:3 Goias Goiania (H), 0:3 Cuiaba (A), 0:0 Blooming (H), 2:3 Flamengo (H)

Letzte 5 Spiele Botafogo: 1:1 Patronato (H), 2:0 Bragantino (H), 2:0 Patronato (A), 2:0 Gremio (A), 2:0 Vasco da Gama (H)

Letzte 5 Spiele Santos vs Botafogo: 0:3 (A), 2:0 (H), 2:1 (H), 0:0 (A), 4:1 (H)

Nach 46 Vergleichen führt der Santos FC die Bilanz gegen Botafogo mit 20 Siegen zu 14 Niederlagen an. In Vila Belmiro konnte „Fogo“ in 25 Versuchen sogar nur viermal gewinnen, bei 13 Pleiten. Von den letzten acht direkten Aufeinandertreffen konnten die Männer aus Rio auch nur ein einziges für sich entscheiden. Auswärtssiege sind bei dieser Paarung sowieso die Seltenheit (2 aus den jüngsten 14 Spielen). Den jüngsten Sieg in Santos feierte RJ im September 2013. Seitdem gab es in 8 Gastspielen nur ein Remis.

Die Torschützenliste der Serie A wird aktuell von Fogo-Stürmer Tiquinho Soares (10 Tore in 14 Spielen) angeführt. Trifft der Stürmer auch gegen Santos, wird das von Anbieter Winamax, der aktuell den tollen Winamax Bonus parat hat, mit einer Quote von 2.65 belohnt.

Unser Santos - Botafogo Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore

„Fogo“ fühlt sich bei den „Peixe“ eigentlich nicht wohl. Die stärkste Saison der Vereinsgeschichte wäre aber eigentlich ein guter Zeitpunkt, um diese Bilanz etwas zu verbessern. Anhand der Formkurve und des Saisonverlaufs kann man den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zutrauen. Zudem müssen die Hausherren auch weiterhin ohne ihre Fans auskommen. Dabei dürften ein paar Treffer fallen. Denn RJ stellt mit 26 Treffern die zweitbeste Offensive. Dafür hat Santos mit 23 Gegentoren die viertschwächste Defensive.