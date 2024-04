Sassuolo - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 14.04.2024

Unser Sassuolo - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 14.04.2024 lautet: Nachdem in der Europa League gegen AS Rom eine knappe Pleite resultierte, muss Milan den Fokus wieder auf das nationale Geschäft legen. Im Wett Tipp heute dürfte dies gelingen.

Mit nur einem Sieg in den vergangenen zwölf Liga-Begegnungen kriselt es bei den Neroverdi aus Sassuolo derzeit gewaltig. Nach elf langen Jahren Erstklassigkeit könnte diesmal der Verbleib im italienischen Oberhaus ernsthaft gefährdet sein. Die Mailänder spielen eine starke Saison und fungierten hinter dem Stadtrivalen Inter Mailand als zweite treibende Kraft im italienischen Fußball. Nach fünf Liga-Erfolgen am Stück setzte es am Donnerstag in der Europa League im italienischen Duell gegen die Roma eine 0:1-Pleite.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg AC Milan“ mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Sassuolo vs AC Milan auf „Sieg AC Milan“:

Sassuolo gewann nur eines der 6 Heimspiele gegen Teams auf den Plätzen 3 bis 8 (1U, 4N).

Die Lombarden holten 5 Serie-A-Erfolge am Stück.

Seit März 2016 haben die Rossoneri nicht mehr bei den Schwarz-Grünen verloren (6S, 1U).



Sassuolo vs AC Milan Quoten Analyse:

Sonderbar viel Grund zur Freude gab es für die Gastgeber aus Sassuolo an den vergangenen Spieltagen nicht. Sofern der Quotenverteilung der Bookies Glauben geschenkt wird, dürfte sich an dem Negativtrend nichts ändern. Gegen den Tabellenzweiten aus der Lombardei ist nämlich nicht mit einem Heimsieg zu rechnen. Sechs der letzten sieben Heimspiele gingen im direkten Duell verloren.

Für einen weiteren Triumph der Gäste servieren die Bookies, darunter einige Wettanbieter ohne Wettsteuer, den durchschnittlich 1,70-fachen Wetteinsatz. Ein Heimsieg würde mit Quoten rund um 4,70 belohnt werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sassuolo vs. AC Milan Prognose: Verliert Sassuolo weiter an Boden?

Seit Anfang März sitzt mit Davide Ballardini ein neuer Mann auf der Trainerbank in Sassuolo. Bisweilen konnte der Nachfolger von Alessio Dionisi nicht wirklich überzeugen und holte nur einen Sieg in den bisherigen fünf Pflichtspielen.

Dem wenig überzeugenden 1:0 gegen Frosinone stehen auf der anderen Seite zwei Remis und zwei Niederlagen gegenüber.

In der Tabelle rangiert der Aufsteiger von 2013 derzeit auf dem vorletzten Platz und zeigt zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer auf. Nur zwei der vergangenen zwölf Heimspiele waren von Erfolg gekrönt.

Den beiden Erfolgserlebnissen stehen auf der anderen Seite vier Remis und sechs Niederlagen gegenüber. Defensiv standen die Mannen von Trainer Ballardini in den eigenen vier Wänden nicht sicher und mussten sich 26 Gegentore ankreiden lassen.

Sassuolo - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sassuolo: 2:2 US Salernitana (A), 1:1 Udinese Calcio (H), 0:1 AS Rom (A), 1:0 Frosinone (H), 0:1 Hellas Verona (A).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 0:1 AS Rom (H), 3:0 US Lecce (H), 2:1 Fiorentina (A), 3:1 Hellas Verona (A), 3:1 Slavia Prag (A).

Letzte Spiele Sassuolo vs. AC Milan: 0:1 (A), 5:2 (A), 0:0 (H), 0:3 (H), 3:1 (A).



AC Milan spielt eine sehr gute Saison und belegt mit 14 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand den zweiten Tabellenplatz. Wenngleich die Meisterschaft außer Reichweite scheint, dürfte der zweite Platz mit sechs Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz im Rahmen des Möglichen liegen.

Zumal die Lombarden kürzlich auf nationaler Ebene durchaus überzeugten und fünf Siege am Stück verbuchten. Dabei stand vor allem die Defensive sehr sicher und hielt in drei der fünf Ansetzungen die Null.

Nach den Nerazzurri übernehmen die Rossoneri die Rolle des zweitstärksten Auswärtsteams im italienischen Oberhaus. Nur eines der vergangenen sieben Fernduelle ging verloren. Darüber hinaus konnten satte sechs Siege errungen werden. Mit 34 Toren stellt AC Milan nach dem Liga-Primus (36) die zweitbeste Offensive in den gegnerischen Stadien. Immerhin offenbarten vier der insgesamt zehn Auswärtssiege einen Vorsprung von mindestens zwei Toren. Wer eine Handicapwette (-1) anstrebt, erhält bei CrazyBuzzer den 2,71-fachen Wetteinsatz. Neukunden werden zudem mit einem zusätzlichen CrazyBuzzer Willkommensbonus in Höhe von 100 Prozent bis zu 100 Euro sowie einer 5-Euro-Gratiswette für die Kontoverifizierung belohnt.

Unser Sassuolo - AC Milan Tipp: Sieg AC Milan

Da Milan unter der Woche in der Europa League Federn gelassen hat, dürfte der Tabellenzweite alles daransetzen, seine Erfolgsserie in der Liga fortzusetzen. Spielerisch sind die Gäste den Hausherren aus Sassuolo in allen Mannschaftsbereichen deutlich überlegen und zeigen mehr als den 3,5-fachen Kader-Marktwert auf. Nicht ohne Grund holten die Rossoneri in der laufenden Saison 43 Punkte mehr als der Tabellenvorletzte. Alles andere als ein Sieg der Gäste würde uns doch sehr überraschen, zumal die Mailänder seit 2016 nicht mehr im Mapei-Stadium verloren haben (6S, 1U).