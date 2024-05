Sassuolo - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten 4.5.2024

Unser Sassuolo - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 04.05.2024 lautet: Inter dominiert das italienische Oberhaus nach Belieben und wird sich im Zuge unseres Wett Tipps heute auch beim Tabellenvorletzten keine Blöße geben.

Nur drei Punkte holte Sassuolo aus den vergangenen sechs Liga-Duellen (3U, 3N). Zuletzt setzte es bei Fiorentina eine vernichtende 1:5-Niederlage. Dabei zeigte vor allem der Defensiv-Verbund Zerfallserscheinungen. Trotz bereits gewonnener Meisterschaft gab sich Inter kürzlich beim 2:0 gegen den FC Turin keine Blöße und holte dank eines Doppelpacks von Hakan Calhanoglu den 28. Saisonsieg.

Wir rechnen mit einem zeitigen Tor der Gäste aus Mailand und tendieren zu einer Halbzeitführung der Nerazzurri. Für „Sieg Inter Mailand (Halbzeit)“ gewährt Happybet eine Quote von 1,95.

Darum tippen wir bei Sassuolo vs Inter Mailand auf „Sieg Inter Mailand (Halbzeit)“:

Sassuolo gehört zu den schwächsten Heimteams der Serie A (4S, 4U, 8N).

Inter Mailand holte 63 Punkte mehr in der laufenden Saison und liegt 18 Plätze vor dem Abstiegskandidaten.

In 3 der vergangenen 4 Auftritte im MAPEI Stadium lag Inter bereits zur Pause in Front.



Sassuolo vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Obwohl der Liga-Primus den Titel bereits in der Tasche hat, sehen die Wettanbieter die Mailänder dennoch ganz klar in der Favoritenrolle und tendieren zu einem Auswärtssieg. Ein Umstand, der anhand einer durchschnittlichen Quote von 1,50 bestätigt wird. Absolut nachvollziehbar, da die Lombarden die letzten vier Gastauftritte bei Sassuolo siegreich gestalteten.

Jüngst trennten sich beide Konkurrenten in Sassuolo viermal am Stück mit drei oder mehr Toren. Auch diesmal ist laut Buchmacher-Bewertung mindestens mit drei Treffern zu rechnen. Wer das Maximum aus seinen Sassuolo Inter Mailand Wettquoten herausholen möchte, nutzt vorzugsweise eine Freiwette ohne Einzahlung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sassuolo vs. Inter Mailand Prognose: Schöpft Sassuolo noch einmal Hoffnung im Abstiegskampf?

Nur eines der vergangenen 15 Serie-A-Duelle beendete Sassuolo mit einem Dreier. Dem 1:0 gegen Frosinone Calcio stehen auf der anderen Seite vier Remis und zehn Niederlagen gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr rutschte die Elf um sechs Plätze ab und muss als Tabellenvorletzter ernsthaft um den Klassenerhalt bangen.

Selbst die Verpflichtung von Neo-Trainer Davide Ballardini scheint keine Früchte zu tragen. Der neue Übungsleiter holte nur einen Sieg in acht Liga-Duellen und weist einen Punkteschnitt von 0,75 pro Ansetzung auf.

Vor allem ist es dem neuen Coach nicht gelungen, die Defensive zu stabilisieren. Nur in einer der acht Paarungen stand eine Weiße Weste zu Buche.

Lediglich eines der letzten sieben Duelle vor heimischer Kulisse war von Erfolg gekrönt (3U, 3N). Der Abwehrverbund steht zu Hause nicht sicher und muss sich 32 Gegentore ankreiden lassen. 15 der insgesamt 32 Gegentore kamen bereits vor der Pause zustande.

Sassuolo - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sassuolo: 1:5 Fiorentina (A), 0:3 US Lecce (H), 3:3 AC Milan (H), 2:2 Salernitana (A), 1:1 Udinese (H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:0 FC Turin (H), 2:1 AC Milan (A), 2:2 Cagliari Calcio (H), 2:1 Udinese Calcio (A), 2:0 FC Empoli (H).

Letzte Spiele Sassuolo vs. Inter Mailand: 2:1 (A), 2:4 (A), 1:2 (H), 2:0 (A), 1:2 (H).



Inter stellt in der obersten italienischen Spielklasse das Maß aller Dinge dar und ist kaum zu stoppen. Nur eine Niederlage musste über die gesamte Saison hinweg akzeptiert werden. Diese kam ausgerechnet auf heimischem Boden gegen den Tabellenvorletzten Sassuolo zum Vorschein (28S, 5U). Aus diesem Grund gilt es noch eine alte Rechnung zu begleichen. Die Mailänder dürften vor dem Spiel, wenngleich sie die Meisterschaft bereits in der Tasche haben, bis in die Haarspitzen motiviert sein.

Mut macht zusätzlich die bisherige Auswärtsbilanz. Die Nerazzurri übernehmen die Rolle des stärksten Teams in der Fremde und sind nach 16 Begegnungen weiterhin ungeschlagen (14S, 2U). In neun der insgesamt 16 Paarungen lag der Liga-Primus bereits zur Halbzeit voran. Satte 14 Tore resultierten in den gegnerischen Stadien vor dem Pausenpfiff. Nur Milan (17) präsentierte sich auswärts im ersten Durchgang treffsicherer. Inter-Coach Simone Inzaghi macht im 3-5-2 das Mittelfeld sehr eng und lässt dem Gegner kaum Räume zur Entfaltung. Somit endeten auswärts mehr als 50 Prozent der Partien mit Weißer Weste. Mit insgesamt 38 Auswärtstoren stellt Inter die mit Abstand beste Offensive. Lautaro Martinez ist mit 23 Toren der beste Angreifer in der Serie A.

Unser Sassuolo - Inter Mailand Tipp: Sieg Inter Mailand (Halbzeit)

Die bisher einzige Saison-Pleite haben die Lombarden gegen Sassuolo hinnehmen müssen. Im Rückspiel werden die Gäste bereits frühzeitig ein Zeichen setzen, um sich für diesen Misserfolg zu revanchieren.

Inter fungiert als stärkstes Auswärtsteam im italienischen Oberhaus und dürfte auch diesmal seine Qualität auf den Platz bringen. Der Direktvergleich lässt ebenfalls auf eine frühzeitige Führung der Kicker aus der Lombardei schließen. In drei der jüngsten vier Gastauftritte lag Inter bereits zur Pause voran.