Schalke 04 vs Hannover Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 15.03.2026

SPORT1 Betting 14.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Schalke 04 vs Hannover Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Duell am 15.03.2026.

Am 26. Spieltag der Saison 2025/26 kommt es in der 2. Bundesliga zu einem Spitzenspiel, bei dem zwei Kontrahenten im Aufstiegsrennen direkt aufeinandertreffen. Vor allem Hannover steht bei dem Gastspiel auf Schalke unter Druck. Die Niedersachsen kassierten am vergangenen Spieltag gegen Fürth eine überraschende und unnötige Heimpleite.

Trotzdem mischen die Männer von Trainer Christian Titz weiter im Kampf um die Top 3 mit. Bei einer Niederlage in Gelsenkirchen am Sonntag wäre S04 aber schon acht Punkte entfernt. Bei den Schalke 04 vs Hannover Prognosen von Buchmacher AdmiralBet liegen die Hausherren mit einer Siegquote von 2,25 zu 2,90 knapp vorne.

Für unseren Wett Tipp auf „Beide Teams treffen“ bietet AdmiralBet eine attraktive Quote von 1,55.

Der Buchmacher AdmiralBet liefert einige überzeugende Argumente. Dazu gehören natürlich der AdmiralBet Bonus für Neukunden oder der AdmiralBet Gutschein, den auch Bestandskunden nutzen können.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Schalke steht durchaus zu Recht auf Platz 1 der BL2-Tabelle. Die Knappen stellen mit 21 Gegentoren die ligaweit beste Defensive und sammelten in der laufenden Zweitligaspielzeit bereits elf Weiße Weste. Kein Kontrahent spielte häufiger zu null. Damit hat man nach 25 Spieltagen auch einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. 50 Punkte bedeuten zudem die drittbeste Zweitliga-Spielzeit für den Klub aus Gelsenkirchen.

Allerdings steht die Abwehr nicht mehr so sicher. In der Hinrunde konnte sich Coach Miron Muslic noch über 9 von 17 Partien ohne Gegentor freuen. Nach der ersten Saisonhälfte stand S04 nur bei insgesamt zehn Gegentoren. Nach acht Partien der Rückrunde musste S04 schon elfmal den Ball aus dem eigenen Netz holen. Nach dem 1:0 am vergangenen Spieltag gegen Bielefeld ist Schalke nun wieder seit fünf Zweitliga-Spielen ungeschlagen (3S, 2U).

Hannover verpasst in dieser Saison immer wieder den Sprung auf einen Aufstiegsplatz. Am vergangenen Spieltag lief bei den Niedersachsen im Heimspiel gegen Schlusslicht Fürth einfach nichts zusammen. Die Truppe von Coach Titz leistete sich ungewohnt viele Fehlpässe und ging sehr fahrlässig mit den Torchancen um. Zuvor hatte Hannover aus den vergangenen sechs Spielen 16 von 18 möglichen Punkten geholt.

Trotz der Pleite gegen Fürth ist Hannover immer noch das beste Team der Rückrunde (5S, 1U, 2N). Auch hat kein Team in der Fremde so viele Zähler gesammelt wie die 96er (25 Punkte - 7S, 4U, 2N). Der Abstand zu Darmstadt 98 auf Rang 2 beträgt gerade mal drei Zähler. Die Paarung gegen 96 gab es schon 88-mal. 58 Duelle wurden in der Bundesliga ausgetragen.

Schalke führt die Bilanz mit 49 Siegen zu 22 Niederlagen an (17U). Auch in Liga 2 hat S04 mit acht Erfolgen und nur zwei Pleiten (5U) klar die Nase vorne. Von den jüngsten 10 Gastspielen in Gelsenkirchen haben die 96er lediglich eines gewonnen (1U, 8N). Nur gegen die Bayern (44) mussten die Niedersachsen seit Bundesliga-Gründung mehr Pflichtspielpleiten hinnehmen als gegen S04 (41). Von den jüngsten vier Aufeinandertreffen konnte Königsblau jedoch nur eines für sich entscheiden (1U, 2N). Das Hinspiel in Hannover ging mit 3:0 an die Knappen. Zudem gewann Hannover das letzte Auswärtsspiel auf Schalke mit 2-1 im März 2025.

Schalke 04 vs Hannover: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Unsere Schalke 04 vs Hannover Prognosen berücksichtigen dabei vor allem die Qualität der beiden Teams in der Offensive und die gute Bilanz der Gäste in der Fremde.

Beide Teams treffen ( Quote 1,55 bei AdmiralBet ): Auf dem 1x2-Markt findet man für beide Teams Argumente. Hannover 96 blieb 2025/26 aber erst viermal torlos, kein Team ligaweit seltener. Und Schalkes Defensive ist nicht mehr so sattelfest wie in der Hinrunde. Unterstützt wird unser Tipp durch die Tatsache, dass keines der 87 Pflichtspiele zwischen S04 und 96 mit einem 0:0 endete. So spielen wir mit einer Quote von 1,55 bei AdmiralBet die Wette “Beide Teams treffen” als Haupttipp.

Auf dem 1x2-Markt findet man für beide Teams Argumente. Hannover 96 blieb 2025/26 aber erst viermal torlos, kein Team ligaweit seltener. Und Schalkes Defensive ist nicht mehr so sattelfest wie in der Hinrunde. Unterstützt wird unser Tipp durch die Tatsache, dass keines der 87 Pflichtspiele zwischen S04 und 96 mit einem 0:0 endete. So spielen wir mit einer Quote von 1,55 bei AdmiralBet die Wette “Beide Teams treffen” als Haupttipp. Über 2,5 Tore ( Quote 1,72 bei AdmiralBet ): Wenn wir von Toren auf beiden Seiten ausgehen, ist auch der Tipp “Über 2,5 Tore” nicht mehr weit. Hier treffen mit Benjamin Källman (13 Treffer, Platz 1 der Torschützenliste) und Edin Dzeko auch zwei absolute Topstürmer im Unterhaus aufeinander. Zudem kommen die 96er in dieser Zweitliga-Saison auf den höchsten Expected-Goals-Wert aller Vereine (53.7) und sammelten ligaweit die meisten Großchancen (96).

Wenn wir von Toren auf beiden Seiten ausgehen, ist auch der Tipp “Über 2,5 Tore” nicht mehr weit. Hier treffen mit Benjamin Källman (13 Treffer, Platz 1 der Torschützenliste) und Edin Dzeko auch zwei absolute Topstürmer im Unterhaus aufeinander. Zudem kommen die 96er in dieser Zweitliga-Saison auf den höchsten Expected-Goals-Wert aller Vereine (53.7) und sammelten ligaweit die meisten Großchancen (96). Dzeko trifft ( Quote 2,65 bei AdmiralBet ): Auf einen Treffer von Dzeko setzen wir dabei. Der Bosnier erzielte am vergangenen Spieltag den einzigen Treffer zum 1:0-Sieg gegen Bielefeld. Der 39-Jährige steht bei fünf Toren und vier Vorlagen. Das ist seit dem Debüt des Angreifers in der 2. Bundesliga der Bestwert.

Auf einen Treffer von Dzeko setzen wir dabei. Der Bosnier erzielte am vergangenen Spieltag den einzigen Treffer zum 1:0-Sieg gegen Bielefeld. Der 39-Jährige steht bei fünf Toren und vier Vorlagen. Das ist seit dem Debüt des Angreifers in der 2. Bundesliga der Bestwert. Doppelte Chance x/2 (Quote 1,55 bei AdmiralBet): Wenn wir uns auf ein Team festlegen müssen, sehen wir tatsächlich die Gäste knapp vorne und trauen ihnen mindestens einen Punkt zu. Denn Hannover ist wie erwähnt das beste Auswärtsteam der Liga. Auch wollen die Niedersachsen eine Reaktion auf die Pleiten gegen Fürth zeigen. Zudem spielen die 96er gern gegen den BL2-Spitzenreiter: Hier ist man seit fünf Spielen gegen den jeweiligen Tabellenführer ungeschlagen (2S 3U.

Vieles spricht für ein enges Spiel auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten den Unterschied machen und alles passieren kann. Da zwei offensiv ausgerichtete Mannschaften mit Ausnahmekönnern im Spiel nach vorne aufeinander treffen, gehen wir auf Nummer Sicher und entscheiden uns beim Haupttipp für die Wette “Beide Teams treffen”. Wenn ihr vor dem kommenden BL-Spieltag noch auf der Suche nach dem besten Wettbonus Angebot seid, können wir euch bestimmt weiterhelfen.