Schalke - Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten| 03.02.2024

Der Rückrundenauftakt hält Schalke ohne Rücksicht den Spiegel vors Gesicht und zeigt die ungeschminkte Wahrheit - Abstiegskampf! Der Bundesliga-Absteiger wartet seit drei Ligaspielen auf einen Sieg (1U, 2N). Die Leistung beim 1:4 am Betzenberg veranlasste Trainer Karel Geraerts dazu, von einer erhaltenen Lektion zu sprechen. Ob die Knappen daraus ihre Lehren gezogen haben, wird sich zeigen, wenn Braunschweig in der Veltins-Arena gastiert. Zuletzt beeindruckten die Löwen mit starken Ergebnissen.

Darum tippen wir bei Schalke vs Braunschweig auf „Sieg Braunschweig (HC +1)“:

Schalke vs Braunschweig Quoten Analyse:

Braunschweig reist mit einer blendenden Form in die Veltins-Arena und lässt einen Sieg trotz Wettquoten von 3,60 bis 4,00 nicht unmöglich erscheinen. Quoten in dieser Höhe lassen sich einwandfrei mit einem Sportwetten Bonus verbinden.

Schalke vs Braunschweig Prognose: Eine Frage der Formkurven

Schalke - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Schalke bietet in der aktuellen Verfassung eben jene defensiven Löcher an, die Braunschweig in den vergangenen Wochen so hervorragend bespielte. Die Löwen erzielten in drei ihrer vorangegangenen vier Ligaspiele Über 1,5 Tore.