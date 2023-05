Schalke - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 20.05.2023

Unser Schalke - Frankfurt Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.05.2023 lautet: Auf den ersten Blick spricht hier viel für die Königsblauen. Doch da sich Frankfurt von einem mentalen Rucksack befreit hat, rechnen wir eher mit Treffern auf beiden Seiten.

Mit zwei Siegen in Folge hatte sich der FC Schalke 04 zuletzt im Kampf um den Klassenerhalt eindrucksvoll zurückgemeldet. Dann setzte es aber am Samstag eine bittere 0:6-Pleite bei den Bayern, mit der Königsblau wieder auf den Relegationsplatz abrutschte. An den letzten beiden Spieltagen muss S04 somit noch einige Punkte sammeln. Das Restprogramm ist aber durchaus anspruchsvoll. Bevor man am 34. Spieltag bei RB Leipzig zu Gast ist, steht am Samstag das Heimspiel gegen die Frankfurter Eintracht an. Hier schlagen sich die Wettquoten auch auf die Seite der Gäste. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,53 bei Bet365 für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Schalke vs Frankfurt auf „Beide Teams treffen“:

Schalke kam in den letzten 5 Heimspielen auf 11 Treffer.

Frankfurt hat in dieser Saison als einzige Mannschaft in der Fremde noch nicht zu Null gespielt.

In den jüngsten 4 Duellen zwischen S04 und SGE fielen insgesamt 17 Tore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Frankfurt Quoten Analyse:

Schalke steht vor dem 33. Spieltag auf dem Relegationsplatz 16, während die Eintracht auf dem 8. Rang noch auf die internationalen Plätze schielen darf. In der Rückrunde hat S04 aber sechs Punkte mehr geholt als die SGE.

Zudem tun sich die Hessen in der Fremde sehr schwer. Trotzdem schicken die Top-Buchmacher im Sportwetten Vergleich die Gäste mit Siegquoten im Schnitt von 2,30 als leichte Favoriten ins Rennen. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 2,94 bezahlt.

Schalke vs Frankfurt Prognose: Baut S04 die Heimbilanz aus?

In der Rückrunde hatte Schalke schon mehrfach bewiesen, dass es eigentlich in die Bundesliga gehört. Doch am vergangenen Samstag in München kamen wieder einmal Zweifel an der Erstliga-Tauglichkeit der Königsblauen auf. 15:0 Chancen für die Bayern sprachen eine klare Sprache. So schwebt der Aufsteiger aus Gelsenkirchen weiter in großer Abstiegsgefahr.

30 Punkte aus 32 Spielen sind die schwächste Ausbeute von S04 seit der Einführung der 3-Punkte-Regel. 65 Gegentore zu diesem Zeitpunkt wurden in der Bundesliga-Geschichte der Knappen auch nur einmal überboten. Zudem ist man gegen die acht am besten platzierten Teams der Tabelle in dieser Spielzeit noch sieglos. Immerhin hat Schalke in der Rückrunde nur eines von sieben Heimspielen verloren. Am Samstag muss man aber auf Top-Stürmer Marius Bülter verzichten.

Was für eine große Rolle der Kopf beim Fußball spielt, wurde am vergangenen Wochenende wieder einmal bei der Eintracht klar. Zehn Spiele in Folge war Frankfurt ohne Sieg gewesen und hatte damit eine mögliche Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison verspielt. Obwohl die SGE das Finale im DFB-Pokal erreicht hat, entschieden sich die Verantwortlichen, die Zusammenarbeit mit Coach Oliver Glasner in der kommenden Saison nicht fortzusetzen.

Kaum war diese Entscheidung gefallen, zeigte die Mannschaft beim 3:0-Heimsieg am Samstag gegen Mainz die beste Leistung der Rückrunde. Die Profis wirkten sichtlich befreit. Mit drei Punkten Rückstand auf Rang 6 schielen die Hessen nun doch noch auf ein Europapokal-Ticket über die Liga. Seit zehn Liga-Gastspielen sind die Frankfurter allerdings ohne Sieg und holten in diesem Zeitraum nur zwei Punkte.

Schalke - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 0:6 Bayern (A), 3:2 Mainz (A), 2:1 Bremen (H), 0:4 Freiburg (A), 5:2 Hertha (H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 3:0 Mainz (H), 1:3 Hoffenheim (A), 3:2 Stuttgart (A), 1:1 Augsburg (H), 0:4 Dortmund (A)

Letzte 5 Spiele Schalke vs Frankfurt: 0:3 (A), 4:3 (H), 1:3 (A), 1:2 (A), 1:0 (H)

Nur gegen Bremen (38) hat die Eintracht mehr Bundesliga-Siege gefeiert als gegen Schalke (36). Die letzten zwei Gastspiele in Gelsenkirchen hat Frankfurt aber verloren. Das Hinspiel in dieser Saison ging mit 3:0 an die Hessen. Oliver Glasner ist als Trainer gegen S04 mit vier Siegen und einem Remis noch ungeschlagen.

Unser Schalke - Frankfurt Tipp: Beide Teams treffen

Vor dem letzten Spieltag wäre die Ausgangslage bei dieser Partie klar gewesen. Doch nun stellen sich zwei Fragen: Wie haben die Schalker die Pleite bei den Bayern verkraftet? Und macht die Eintracht im Endspurt nun so weiter wie gegen Mainz? Hier tauchen zu viele Ungewissheiten auf. So spielen wir keinen Ergebnistipp. Da Schalke daheim immer für ein Tor gut ist, auf der Gegenseite aber eine immer noch schwache Defensive hat, dürften beide Teams ins Schwarze treffen.