Schalke - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 15.12.2023

Unser Schalke - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.12.2023 lautet: Am Freitag kommt es zu einem Duell zwischen zwei formstarken Teams in der 2. Bundesliga. Dabei trifft eine der schwächsten auf eine der stärksten Abwehrreihen. Wir sehen keinen wirklichen Favoriten für unseren Wett Tipp heute.

Schalke 04 arbeitet sich nach und nach aus dem Sumpf der Abstiegsplätze der 2. Bundesliga nach oben. Auch Greuther Fürth spielt nach anfänglichen Schwierigkeiten starken Fußball und verlor nur eins der letzten elf Spiele.

Wir glauben, dass sich beide Teams auf Augenhöhe begegnen und entscheiden uns für eine “Unentschieden” Wette mit einer Quote von 3,70 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Schalke vs Fürth auf “Unentschieden”:

Schalke gewann vier der letzten sechs Partien, während Fürth im gleichen Zeitraum fünf Siege einfahren konnte..



In den sieben bisherigen Duellen zwischen Schalke und Fürth erzielten beide Teams insgesamt 10 Tore.



Zwei der letzten fünf Auswärtsspiele von Fürth endeten in einem Remis .



Schalke vs Fürth Quoten Analyse:

Die Buchmacher sehen im kommenden Duell zwischen Schalke und Fürth keinen Favoriten auf dem Rasen. Die Schalker bekommen einen leichten Heimvorteil zugesprochen und liegen mit ihrer Siegquote von 2,25 nur geringfügig niedriger als die Quote auf einen Auswärtserfolg der Fürther mit 2,95.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis wird eine 1:1 Punkteteilung mit einer 7,25 angesehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Fürth Prognose: Schaffen die Fürther den Sprung an die Tabellenspitze?

Schalke startete katastrophal in die laufende Spielzeit der 2. Bundesliga und sammelte sieben Niederlagen in den ersten zehn Spielen. Vor allem die Defensive zeigte sich dabei mitunter desolat. Mit 33 Gegentoren belegen die Knappen immer noch den drittletzten Rang im Ligavergleich. Zuletzt konnten jedoch immerhin vier Siege in den letzten sechs Spielen eingefahren werden. In den letzten beiden Partien konnten die Königsblauen eine Weiße Weste wahren, was für eine Besserung der defensiven Stabilität spricht.

Mit 19 Punkten aus den ersten 16 Partien stehen die Schalker nun auf Rang 13 der Tabelle und laufen ihren Erwartungen immer noch meilenweit hinterher, konnten sich aber immerhin ein Polster von acht Punkten auf einen direkten Abstiegsplatz verschaffen. Bester Offensivspieler der Schalker in dieser Saison ist Kenan Karaman mit fünf Toren und vier Torvorlagen.

Auch Fürth hatte früh in der Saison einige Schwierigkeiten und konnte nur eins der ersten fünf Spiele gewinnen, bei drei Niederlagen und einem Remis. Seitdem zeigten sich die Kleeblätter jedoch deutlich verbessert und beinahe unbezwingbar mit sieben Siegen, drei Remis und nur einer Niederlage in den folgenden elf Partien. Mit lediglich 18 Gegentreffern stellen die Fürther die zweitbeste Defensive der Liga.

Cheftrainer Alexander Zorniger lässt sein Team dabei aus einer gegen den Ball kompakten Defensive in seinem bevorzugten 5-3-2 Spielsystem auflaufen. Im Spiel nach vorne konnte sich bisher vor allem Mittelfeldmann Julian Green mit vier Treffern und starken sieben Torvorlagen auszeichnen.

Schalke - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:0 Rostock (A), 4:0 Osnabrück (H), 3:5 Düsseldorf (A), 1:2 Elversberg (H), 2:1 Nürnberg (A).



Letzte 5 Spiele Fürth: 1:1 Magdeburg (H), 1:0 Braunschweig (A), 2:0 Wiesbaden (H), 1:0 Düsseldorf (H), 2:0 Kaiserslautern (A).



Letzte 5 Spiele Schalke vs. Fürth: 1:2 (H), 2:0 (A), 3:3 (H), 1:2 (A), 2:1 (H).



Im DFB-Pokal mussten beide Teams in der zweiten Runde die Segel streichen. Während Schalke gegen den Spitzenreiter der 2. Bundesliga St. Pauli nach Verlängerung verlor, ging Fürth gegen den Regionalligisten Homburg baden.

Die beiden Teams trafen im Profifußball in bisher sieben Spielen aufeinander, zuletzt in der Bundesliga in der Saison 12/13, also vor über zehn Jahren. Greuther Fürth konnte drei der sieben Spiele gewinnen, Schalke ging zweimal als Sieger vom Platz und zwei Partien endeten in einem Remis.

Übrigens fielen in den letzten fünf Partien mit Fürther Beteiligung im Schnitt nur 1,6 Tore. Wer also auf die defensive Kompaktheit der Kleeblätter vertraut, könnte sich mit einer “Unter Tore”-Wette für das kommende Duell beschäftigen.

Unser Schalke - Fürth Tipp: Unentschieden

Zugegeben, ein Tipp auf ein Unentschieden ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Jedoch glauben wir, dass sich die Stärken und Schwächen der beiden Kontrahenten im kommenden Match zu einem großen Teil neutralisieren könnten.

So zeigten sich die Knappen vor allem in der zweiten Hälfte der bisherigen Spiele torgefährlich und erzielten einen Liga-Höchstwert von 20 Treffern nach dem Pausenpfiff. Greuther Fürth hingegen kann einen Liga-Bestwert von nur sieben Gegentreffern im zweiten Spielabschnitt vorweisen.