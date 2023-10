Schalke - Hannover 96 Tipp, Prognose, Quoten | 28.10.2023

Unser Schalke - Hannover 96 Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.10.2023 lautet: Im ersten Heimspiel für Schalke Neo-Coach Karel Geraerts empfangen die Knappen Hannover. Aufgrund eklatanter S04-Defensiv-Schwächen sehen wir die Gäste im Vorteil.

Vier Niederlagen in Folge mussten die Schalker Fans zuletzt verkraften. Mit Hannover 96 wartet am kommenden Samstag der Vierte der aktuellen Tabelle und somit keine leichte Aufgabe. Vor allem im Defensivverbund hapert es bei den Schalkern gewaltig, die 96er hingegen reisen mit der besten Offensive der gesamten Liga an.