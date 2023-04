Schalke - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 14.04.2023

Unser Schalke - Hertha Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.04.2023 lautet: Das Tabellenschlusslicht aus Gelsenkirchen empfängt den Tabellennachbarn aus Berlin, oder anders ausgedrückt: Die schwächste Heimmannschaft hat die schwächste Auswärtsmannschaft zu Besuch.

Schalke hat in den vergangenen beiden Wochen sein Momentum verloren und ist gegen Hertha gefordert. Diese Partie hat den Charakter einer Vorentscheidung. Fans beider Vereine bekommen nur wenig Treffer von ihren Teams geboten und das wird sich in unseren Augen hier nicht ändern. Deshalb setzen wir auf eine Begegnung mit unter 2,5 Toren, dafür erhalten wir bei NEObet eine Quote von 1,76.