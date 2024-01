Schalke - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 20.01.2024

Unser Schalke - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.01.2024 lautet: Im Wett Tipp heute kommt es von den Namen der beiden Teams her zu einem absoluten Zweitliga-Kracher. Die Tabellensituation der Knappen könnte kaum kritischer sein. Wir sehen trotz Aufwärtstrends von S04 in den letzten Spielen den Favoriten aus Hamburg im Vorteil.

Können sich die Schalker ausgerechnet im Spiel gegen den langjährigen Erstliga-Rivalen aus Hamburg etwas vom Tabellenkeller absetzen?

Wir trauen dem Aufschwung der Königsblauen noch nicht wirklich und setzen in unserem Wett Tipp heute mit einer Quote von 2,50 bei Bet3000 auf „Sieg HSV“.

Darum tippen wir bei Schalke vs HSV auf „Sieg HSV“:

Der HSV verlor keines der letzten 3 Zweitligaspiele gegen Schalke.

Schalke stellt mit 35 Gegentreffern die drittschlechteste Defensive der Liga.

Der HSV verlor nur eines der letzten 5 Auswärtsspiele.

Schalke vs HSV Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen in der kommenden Partie zwischen den Königsblauen und den Rothosen kein Team in der Favoritenrolle. Die Siegquoten auf dem Drei-Weg-Markt liegen zwischen 2,50 und 2,60 in etwa gleichauf. Ein Unentschieden wird mit einer Quote von 3,80 als unwahrscheinlichstes Ergebnis gesehen.

Derweil werden ob der starken Offensive beider Teams und der mehr als allfälligen Defensive der Gastgeber viele Tore im Spiel erwartet. Die Quote für „Über 2,5 Tore“ liegt bei mageren 1,40. Solltet ihr ebenfalls auf eine torreiche Partie zwischen den beiden Traditionsmannschaften tippen wollen, solltet ihr euch unbedingt mal die Angebote im Bereich der Gratis Sportwetten anschauen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs HSV Prognose: Kann der HSV den Anschluss an das Spitzenduo halten?

Die Königsblauen blicken auf eine grauenhafte Hinrunde zurück. An neun Spieltagen mussten die Schalker dabei auf einem Abstiegsplatz verweilen und werden heilfroh sein, nach zuletzt zwei Siegen und einem Remis in Folge auf den 14. Platz geklettert zu sein. Das Torverhältnis bleibt derweil mit -4 im negativen Bereich, obwohl in den letzten drei Partien gleich zwei Mal eine weiße Weste gewahrt werden konnte.

Mit 31 erzielten Treffern liegen die Knappen im Ligavergleich auf einem guten fünften Platz, was nicht zuletzt an den sechs Treffern und vier Torvorlagen von Kenan Karaman liegen dürfte. Im Schnitt fallen in den Spielen der Schalker stolze 3,8 Tore.

Der HSV konnte zu Beginn der Hinrunde der 2. Bundesliga immerhin drei Spieltage auf dem ersten Tabellenplatz thronen, musste zuletzt jedoch Lokalrivale St. Pauli und dem momentanen Tabellenführer aus Kiel den Vortritt lassen. Der Rückstand auf Platz 1 beträgt vier Punkte.

In der Offensive belegen die Rothosen im Ligavergleich den geteilten zweiten Rang und stellen mit einer Torbilanz von +11 den drittbesten Wert der Liga. Vor allem zu Hause lief es für die Hamburger in der laufenden Saison sehr gut, in acht Heimspielen konnten sieben Siege bei einer Niederlage eingefahren werden.

Schalke - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:2 Fürth (H), 2:0 Rostock (A), 4:0 Osnabrück (H), 3:5 Düsseldorf (A), 1:2 Elversberg (H).

Letzte 5 Spiele HSV: 2:0 Nürnberg (A), 1:2 Paderborn (H), 3:3 (3:5 n.E.) Hertha (Pokal, A), 2:2 St. Pauli (A), 2:1 Braunschweig (H).

Letzte 5 Spiele Schalke vs. HSV: 3:5 (A), 1:1 (A), 1:3 (H), 2:3 (A), 2:0 (H).

Im DFB-Pokal mussten beide Teams schon frühzeitig die Segel streichen. Während Schalke in der zweiten Runde St. Pauli unterlag, verloren die Rothosen im Achtelfinale gegen Hertha BSC knapp im Elfmeterschießen.

Die Hamburger schießen mit im Schnitt 6,3 Schüssen pro Partie öfter als jedes andere Team der Liga auf den gegnerischen Kasten und liegen in Sachen Ballbesitz (56 Prozent) und Passgenauigkeit (84 Prozent) jeweils auf dem zweiten Platz im Ligavergleich.

Vor allem in den zweiten Halbzeiten der Spiele beider Teams dürfen die Fans im Stadion auf viele Tore hoffen. In den Spielen der Schalker fallen nach dem Seitenwechsel im Schnitt 2,4 Treffer, der HSV liegt in dieser Statistik mit 1,8 etwas darunter, aber immer noch über dem Liga-Durchschnitt. Eine Wette auf „Meiste Tore in der 2. HZ“ wäre also nicht die schlechteste Idee, vor allem wenn ihr euren Tipp noch mit der Nutzung des Bet3000 Bonus verbindet.

Unser Schalke - HSV Tipp: Sieg HSV

Die Schalker konnten nur eines der letzten sieben Spiele gegen den HSV gewinnen und verloren vier Mal. In den letzten vier Partien der Königsblauen gegen die Rothosen setzte es im Schnitt 3,0 Gegentore. Der HSV wird alles dafür geben, den Anschluss an Holstein Kiel nicht aus den Augen zu verlieren, zudem könnte bei einem Sieg der Stadtrivale St. Pauli vom zweiten Tabellenplatz verdrängt werden.