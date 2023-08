Schalke - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten | 5.8.23

Unser Schalke - Kaiserslautern Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.08.2023 lautet: Der erste Spieltag endete für beide Mannschaften mit einer Niederlage. Vor heimischer Kulisse sind die Knappen der klare Quotenfavorit.

Ein erneutes 8-Tore-Spektakel erwarten wir in diesem Spiel nicht, doch die Tendenz geht klar in Richtung vieler Tore. Schalke kann jede Menge Qualität auf den Rasen bringen und ist erwartungsgemäß der Quotenfavorit. Kaiserslautern hingegen könnte von den Schalker Sorgen auf der Innenverteidiger-Position profitieren.

Beide Mannschaften gaben am ersten Spieltag den Großteil ihrer Abschlüsse aus dem gegnerischen Strafraum ab. Schalke hatte mit 92 Prozent sogar den höchsten Wert der Liga. Unser Tipp: „Sieg Schalke & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,88 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Schalke vs Kaiserslautern auf „Sieg Schalke & Über 1,5 Tore“:

Schalke (92 Prozent) und Lautern (80 Prozent) hatten 2 der 3 höchsten Abschlussquoten im Strafraum.

Kein Team erzielte am 1. Spieltag mehr Tore aus dem Spiel heraus als die Knappen (3).

Kaiserslautern erzielte vergangene Saison die meisten Kontertore (7) - Schalke kassierte am ersten Spieltag die meisten Konter-Gegentore (2).

Schalke vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Selbst eine Niederlage kann positive Erkenntnisse mit sich bringen. Schalke war dem HSV am ersten Spieltag unterlegen, aber der Auftritt von S04 machte Mut: Die Königsblauen glichen zwei Mal einen Rückstand wieder aus und kassierten trotz Unterzahl erst in der Nachspielzeit den K.o.

Es wirkt nachvollziehbar, dass Schalke 04 mit Quoten von maximal 1,67 als Favorit ins erste Heimspiel der Saison startet. Kaiserslautern bekommt mit Quoten zwischen 4,60 und 5,00 die Außenseiterrolle zugesprochen. Wollt ihr in diesem Spiel etwas Risiko eingehen, ist eine Freiwette bei diesen verlinkten Buchmachern genau das Richtige.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Kaiserslautern Prognose: Schwieriger Start der Roten Teufel

In der Partie zwischen Kaiserslautern und St. Pauli musste erst die zweite Halbzeit anbrechen, ehe das Treiben auf dem Feld an Fahrt aufnahm. Letztlich waren die Pfälzer bemüht, aber vor allem im Aufbauspiel limitiert. Mit 1,34:2,24 xG ging die Niederlage aus Sicht der erwartbaren Tore vollkommen in Ordnung.

Vergleichen wir die Zahlen zwischen der Mannschaft aus Gelsenkirchen und dem Team vom Betzenberg: S04 (6) gab doppelt so viele Torschüsse wie der 1. FCK (3) ab und hatte am Ende mehr erwartbare Treffer (1,73 xG) als die Roten Teufel (1,34 xG) gesammelt.

Darüber hinaus ließen gleich mehrere Spieler der Königsblauen ihre Qualität aufblitzen. Assan Ouedraogo stand nach starker Vorbereitung in der Startelf und trug sich im zarten Alter von 17 Jahren in die Torschützenliste ein. Neben ihm netzte zum Start der Rekordtorschütze der 2. Bundesliga, Simon Terodde, und präsentierte sich in Top-Form.

Obwohl die Knappen gleich zwei Mal in Rückstand gerieten, blieben sie fokussiert. Besonders beeindruckend: Schalke erzielte am ersten Spieltag alle drei Tore aus dem Spiel heraus - Spitzenwert!

Schalke - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 3:5 HSV (A), 2:2 Twente (H), 5:0 Gornik Zabrze (A), 0:2 Kopenhagen (A), 2:2 Bocholt (A).

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 1:2 St. Pauli (H), 4:1 Homburg-Saar (A), 0:0 Norwich (H), 1:2 Minnesota United (A), 2:1 Louisville City (A).

Letzte 5 Spiele Schalke vs. Kaiserslautern: 4:1 (A), 1:2 (H), 0:1 (H), 0:5 (A), 2:0 (A).

Wenn Kaiserslautern in diesem Spiel ein Wörtchen mitreden kann, dann vor allem über die eigene Stärke nach Kontern. Letztes Jahr erzielte die Schuster-Elf die meisten Konter-Tore der 2. Bundesliga (7). Schalke zeigte sich zum Auftakt gegen den HSV genau in dieser Disziplin anfällig und kassierte zwei Konter-Gegentore.

Damit kommen wir bereits zur größten Schwachstelle im Knappen-Kader: Die Innenverteidigung! Debütant Ibrahima Cissé flog mit Gelb-Rot vom Platz. Ohnehin fehlt S04 ein zentrales Duo, dem die Fans vertrauen können. Vor allem aus athletischer Perspektive wirkt die Innenverteidigung anfällig.

Nicht ohne Grund ließ der Bundesliga-Absteiger 5,63 erwartbare Gegentore durch den HSV zu. Allerdings war Kaiserslautern in dieser Hinsicht ebenfalls anfällig, denn St. Pauli durfte 2,24 erwartbare Treffer sammeln.

Das letzte Duell zwischen den beiden Mannschaften ist bereits über zehn Jahre her. Damals gewann der FC Schalke 04 mit 4:1 am Betzenberg und sorgte somit für den Rausschmiss von Marco Kurz. Gewinnt der S04 erneut, vergibt Oddset eine Quote von 1,66.

Unser Schalke - Kaiserslautern Tipp: Sieg Schalke & Über 1,5 Tore

Im Duell zwischen zwei Verlierern des ersten Spieltags hat der FC Schalke 04 klare Vorteile. Schalke hat ausreichend individuelle Qualität im Kader, den Heimvorteil im Rücken und das offensive Potential, um selbst mit einem Gegentreffer diese Partie für sich zu entscheiden.