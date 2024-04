Schalke - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2024

Unser Schalke - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 13.04.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute müssen die Nürnberger in der Veltins Arena gegen den FC Schalke 04 ran. Wir erwarten ein munteres Spiel und sehen die Gastgeber etwas im Vorteil.

Die Schalker blicken auf eine grauenvolle Saison zurück und müssen noch einmal das Tempo erhöhen, um am Ende nicht doch in die Drittklassigkeit abzurutschen. Der Vorsprung auf den 16. und 17. Platz beträgt nur zwei bzw. drei Punkte. Der Club aus Nürnberg steht da mit einem Vorsprung von sieben Punkten auf den Relegationsplatz schon etwas sicherer da, dürfte mit ein paar Punkten mehr auf dem Konto sicherlich auch ruhigere Nächte verbringen.

Die Schalker holten sieben der neun Siege daheim. Unser Wett Tipp heute: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,95 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Schalke vs Nürnberg auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Schalke gewann bisher alle 3 Partien in der 2. Bundesliga gegen Nürnberg.

In den letzten 7 Duellen zwischen Schalke und Nürnberg konnten beide Teams mindestens einen Treffer erzielen.

In den letzten 3 Spielen von Nürnberg mussten jeweils mindestens 2 Gegentreffer verkraftet werden.



Schalke vs Nürnberg Quoten Analyse:

Beide Mannschaften dürften ob der schwachen Formkurven den Rasen nicht im Wissen betreten, der Favorit in der Partie zu sein. Einen solchen haben die Wettanbieter mit einer Heimsieg-Quote von 1,70 für Schalke aber scheinbar ausmachen können. So wurde die Quote für einen Sieg der Nürnberger, die immerhin fünf ihrer zehn Siege auswärts einfahren konnten, mit 4,70 beziffert.

Dass beide Mannschaften einen Treffer erzielen werden, halten auch die besten Wettanbieter ohne Steuer für recht wahrscheinlich und vergeben für die entsprechende Wette eine Quote von nur 1,55.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Nürnberg Prognose: Die Schalker Heimstärke macht den Unterschied.

Mit 32 Punkten aus 28 Spielen befinden sich die Knappen aus Gelsenkirchen mitten im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Das liegt vor allem an der schwachen Defensive der Königsblauen in dieser Saison, die mit 55 Gegentreffern auf dem vorletzten Platz im Ligavergleich rangiert. Da auf der Habenseite nur 43 erzielte Treffer stehen, wundert es nicht, dass die Schalker in dieser Saison schon 14 Niederlagen einstecken mussten.

Vor heimischem Publikum liegt die Punkteausbeute der Gelsenkirchener mit im Schnitt 1,71 um das Dreifache höher als in den bisherigen Auswärtspartien. So könnten auch im anstehenden Duell gegen Nürnberg die Fans den entscheidenden Ausschlag geben.

Das hoffen natürlich auch die Anhänger der Gäste, die aufgrund einer Fanfreundschaft mit den Schalker Fans sicherlich freundlich in der Veltins Arena begrüßt werden. Auf dem Rasen dürfte es derweil deutlich robuster zu Werke gehen, immerhin befindet sich der Club mit einem Vorsprung von sieben Punkten auf Rang 16 bei noch sechs ausstehenden Spielen noch nicht wirklich in sicherem Fahrwasser.

Die Defensive des Clubs zeigte sich in dieser Saison mit insgesamt 52 Gegentreffern nur minimal stabiler als jene des kommenden Gegners. Zudem rangiert die Offensive mit nur 38 erzielten Toren auf einem schwachen 14. Platz aller Teams der 2. Bundesliga. Im Schnitt fielen in den Auswärtsspielen der Nürnberger in dieser Saison 3,4 Tore pro Partie, sodass auch ein Tipp auf „Über 2,5 Tore“ sicherlich nicht die schlechteste aller Ideen ist. Bei Betano könnt ihr für die entsprechende Wette immerhin noch eine Quote von 1,60 einstreichen. Hier geht‘s zum Betano Login, worauf wartet ihr noch?

Schalke - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 1:1 Hannover (A), 0:0 Karlsruhe (H), 1:0 Gütersloh (A), 2:5 Hertha (A), 3:3 Paderborn (H).

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 0:4 Kiel (H), 3:3 Hertha (A), 0:2 Ingolstadt (H), 0:2 St. Pauli (H), 1:0 Magdeburg (A).

Letzte 5 Spiele Schalke vs. Nürnberg: 2:1 (A), 2:1 (A), 4:1 (H), 1:1 (A), 5:2 (H).

Die Schalker konnten bisher alle drei Spiele gegen den 1.FCN in der 2. Bundesliga gewinnen und erzielten dabei immer mindestens zwei Treffer. Eine deutlich längere Historie haben die beiden Vereine natürlich in der Bundesliga, in der es schon zu 56 Duellen kam. In allen 71 Aufeinandertreffen zwischen Königsblau und dem Club fielen im Schnitt 2,8 Tore, in den letzten sieben Partien erhöhte sich dieser Wert sogar auf 4,1.

Wer der Meinung ist, dass auch das vierte Duell zwischen den befreundeten Klubs in der 2. Bundesliga an die Knappen geht und beim Tippen gerne das Risiko sucht, könnte auch „Sieg Schalke & Über 3,5 Tore“ mit einer Quote von 3,75 bevorzugen. Dies war immerhin in vier der letzten sieben Begegnungen zwischen Schalke und Nürnberg der Fall.

Unser Schalke - Nürnberg Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Im Duell zwischen Schalke und Nürnberg treffen zwei der luftigsten Verteidigungen der Liga aufeinander. Wir können uns auch für das kommende Spiel nur schwer vorstellen, dass eine der Mannschaften mit einer Weißen Weste davonkommen wird. In den Begegnungen im Rahmen der 2. Bundesliga kamen die Nürnberger in jedem Spiel auf einen Treffer, während die Schalker immer mehrfach einnetzen konnten.