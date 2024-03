Schalke - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2024

Unser Schalke - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2.Bundesliga Spiel am 09.03.2024 lautet: Die beste Leistung der Saison zeigte Schalke 04 am vergangenen Spieltag beim überraschenden 3:1-Erfolg gegen Tabellenführer St. Pauli. In unserem Wett Tipp heute geben wir den Königsblauen eine weitere Chance.

Durch den unerwarteten Sieg gegen St. Pauli (3:1) erhöhte Schalke den Vorsprung auf den Relegationsplatz (Braunschweig) auf fünf Zähler. Vor dem Auftritt gegen Paderborn stehen Knappen-Trainer Karel Geraerts nahezu alle Spieler zur Verfügung. Im Hinrunden-Duell feierte Paderborn den ersten Pflichtspielsieg gegen die Mannschaft aus Gelsenkirchen (3:1). Die letzten drei Begegnungen der Gäste waren nicht mehr so stark wie noch zuvor.

Im Wett Tipp heute setzen wir mit einer Quote von 2,15 bei Happybet auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Schalke vs Paderborn auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Erstmals seit 6 Jahren gewann Schalke 3 Liga-Heimspiele in Serie.

Seit Anfang Dezember verhinderten beide Mannschaften bereits in 4 Liga-Spielen ein Gegentor (geteilter Bestwert).

Schalke kassierte in den letzten 3 Heimspielen nur ein Gegentor.



Schalke vs Paderborn Quoten Analyse:

Der königsblaue Freudentaumel bekam nur wenig Raum zur Entfaltung. Noch ist der Klassenerhalt längst nicht gesichert, ein positiver Trend jedoch bestätigt: Schalke gewann zuletzt drei Heimspiele in Folge und ist mit Siegquoten bis 2,10 auch in den Sportwetten Apps erneut in der Favoritenrolle.

Zu Gast ist das formstärkste Team seit Anfang Dezember, der SC Paderborn. Lukas Kwasniok ist mit seinem Team seit vier Auswärtsspielen ungeschlagen (3S, 1U) und könnte euch bei einem Sieg durchschnittlich mit einer Wettquote von 3,10 bereichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Paderborn Prognose: Rettungsanker Veltins-Arena

Karel Geraerts wechselt seine Formationen häufig, ebenso wie seine Startelf. Beim vergangenen Überraschungssieg gegen St. Pauli vertraute der S04-Coach einem 4-4-2-System mit Mittelfeldraute. Schalke verteidigte mannorientiert über das gesamte Feld und behielt dadurch die Oberhand.

Die Knappen liefen gegen den Tabellenführer als geschlossene Einheit auf und verdienten sich den dritten Heimsieg in Serie (3,1:0,33 xG). Wie schon bei beiden vorangegangenen Heimsiegen erzielte Kenan Karaman einen Treffer und stellte einen persönlichen Rekord auf (8. Saisontor).

Im Zentrum des Erfolges befindet sich jedoch die Defensive der Geraerts-Elf. Während der Siegesserie von drei erfolgreichen Heimspielen in Folge kassierten die Königsblauen nur ein einziges Gegentor und hielten in zwei Partien die Null.

Seit Anfang Dezember verhinderte S04 bereits in vier Liga-Spielen ein Gegentor - geteilter Liga-Bestwert (u.a. mit Paderborn). In aller Regel war der SC Paderborn zuletzt ein gern gesehener Gast, den die Hausherren in fünf von sieben Pflichtspielen schlugen.

Schalke - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 3:1 St. Pauli (H), 0:3 Magdeburg (A), 1:0 Wiesbaden (H), 0:1 Kiel (A), 1:0 Braunschweig (H).

Letzte 5 Spiele Paderborn: 0:0 Magdeburg (H), 2:1 Wiesbaden (A), 0:4 Kiel (H), 2:1 Kaiserslautern (A), 4:3 Düsseldorf (H).

Letzte 5 Spiele Schalke vs. Paderborn: 1:3 (A), 2:0 (H), 1:0 (A), 5:1 (H), 1:1 (H).



Zwei der letzten drei Heimspiele gewann der FC Schalke 04 sogar ohne Gegentor gegen die Kwasniok-Mannschaft (2:0, 1:0), im übrig gebliebenen dritten Vergleich verhinderten die Gastgeber zumindest eine Niederlage (1:1).

Paderborn reist mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in die Veltins-Arena. Die Gäste sind seit vier Auswärtsspielen ungeschlagen (3S, 1U) und sammelten seit Jahresbeginn die meisten Punkte in der Ferne (7, wie der HSV).

Zuletzt wankte der SCP07 jedoch und gewann nur noch eine von drei Partien (2:1 vs. Wiesbaden). Neben dem 0:0 am vergangenen Spieltag (vs. Magdeburg) verloren die Kwasniok-Schützlinge zu Hause mit 0:4 gegen Holstein Kiel.

Überzeugt euch der positive Trend der Hausherren ausreichend, um einen klassischen „Sieg Schalke“ zu spielen, könnt ihr bei Happybet eine Quote von 2,10 erhalten.

Unser Schalke - Paderborn Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

In Gelsenkirchen ist die Punkteausbeute (1,83 Punkte pro Spiel) und das Torverhältnis (23:16) des FC Schalke 04 um ein Vielfaches besser als außerhalb der Veltins-Arena (0,58 PPS, 14:30 Tore). Zudem verhinderten die Königsblauen in einem Drittel der Heimspiele ein Gegentor. Wir erwarten einen konzentrierten Gastgeber, der sich mit Hilfe einer intensiven Defensivleistung mindestens einen Punkt schnappen wird.