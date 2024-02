Schalke – St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 01.03.2024

Unser Schalke - St. Pauli Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.03.2024 lautet: Nach 13 Jahren Zweitklassigkeit könnte es in dieser Spielzeit für die „Kiezkicker“ zur Rückkehr ins deutsche Oberhaus reichen. In unserem Wett Tipp heute dürfte sich Königsblau aber als harter Brocken herausstellen.

Schalkes letzte Spiele lesen sich wie eine Berg- und Talfahrt. Mal gewinnt die Elf von Trainer Karel Geraerts, um am folgenden Matchday einen Misserfolg zu erleiden. Zuletzt wurden die Knappen in Magdeburg nach einer katastrophalen Vorstellung mit 0:3 abgefertigt. Mit fünf Siegen aus den vergangenen sechs Liga-Partien schwimmt der Tabellenführer aus dem Hamburger Stadtteil St. Pauli auf der Erfolgswelle.

In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einem engen Match und spielen „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 2,25 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Schalke vs St. Pauli auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

St. Pauli liegt in der Tabelle 13 Ränge vor Schalke.

Der Tabellenführer ist nach Kiel das auswärtsstärkste Team der 2. Bundesliga.

Die Knappen absolvierten 6 der vergangenen 9 Heimspiele mit drei oder mehr Toren.



Schalke vs St. Pauli Quoten Analyse:

Die Wettanbieter fahren eine klare Linie bei diesem Kräftemessen und lassen den potentiellen Aufstiegskandidaten als Favoriten erkennen. Eine Tatsache, die anhand einer durchschnittlichen Wettquote in Höhe von 1,83 untermauert wird.

Nur eines der vergangenen sieben Heimspiele haben die Recken aus dem Ruhrpott gegen die „Kiezkicker“ verloren. Wer von einem erneuten Heimsieg ausgeht, darf sich in der Tipwin App über den 4,1-fachen Wetteinsatz freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs. St. Pauli Prognose: Verpasst Schalke dem Tabellen-Primus die 2. Liga-Pleite?

Die Knappen ließen zuletzt beim vernichtenden 0:3 in Magdeburg sämtliche Tugenden wie Kampfgeist, Wille, Einsatz und vor allem Zug zum Tor vermissen. Um gegen den Spitzenreiter zu bestehen, bedarf es einer deutlichen Leistungssteigerung.

Mut machen die bisherigen Ergebnisse auf Schalke. Sechs der acht Saisonsiege kamen im eigenen Stadion zustande (1U, 4N). Beinahe zwei Drittel sämtlicher Heimspiele im deutschen Unterhaus endeten für die Knappen mit drei oder mehr Toren.

Im Durchschnitt erzielte Königsblau pro Heimspiel in der 2. Bundesliga 1,82 Tore und strahlt somit ein gewisses Maß an Torgefahr aus. Ein Umstand, der zu Lasten der Defensive geht. Nur drei der jüngsten zehn Spiele in der Veltins-Arena führten zu einem „Clean Sheet“.

Nach dem Abstieg aus dem deutschen Oberhaus im vergangenen Jahr dürfte Königsblau die komplette Saison als Enttäuschung abhaken. 26 Punkte nach 23 Spieltagen sind für einen Bundesliga-Absteiger einfach zu wenig.

Schalke - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 0:3 Magdeburg (A), 1:0 Wiesbaden (H), 0:1 Holstein Kiel (A), 1:0 Eintracht Braunschweig (H), 1:4 Kaiserslautern (A).

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 4:3 Holstein Kiel (A), 1:0 Eintracht Braunschweig (H), 0:1 Magdeburg (A), 3:2 Greuther Fürth (H), 3:4 n.E. Fortuna Düsseldorf (H).

Letzte Spiele Schalke vs. St. Pauli: 1:2 n.V. (A), 1:3 (A), 3:2 (H), 1:2 (A), 2:0 (A).



Der FC St. Pauli spielt eine sehr gute Saison. Im Vorjahr wurde das Ticket zurück in die oberste deutsche Spielklasse als Tabellen-Fünfter mit acht Punkten Rückstand auf die Aufstiegszone deutlich verpasst.

Eine ganz andere Formkurve legen die „Kiezkicker“ jedoch in der aktuellen Spielzeit an den Tag. Nur eine Niederlage musste an den verstrichenen 23 Spieltagen hingenommen werden. Dem überraschenden 0:1 gegen Magdeburg stehen auf der anderen Seite 13 Siege und neun Remis gegenüber. Aufgrund der starken Leistungen ist der Vorsprung auf den Tabellendritten Hamburger SV mittlerweile auf sieben Punkte angewachsen.

Auch in den gegnerischen Stadien spielten die Recken von Trainer Fabian Hürzeler stark (6S, 4U, 1N). Nur Holstein Kiel holte auswärts mehr Punkte (23). Mit 19 Auswärtstoren ist den „St. Paulianern“ ein gewisser Zug zum gegnerischen Kasten zu attestieren. Nur in zwei der bisherigen elf Fernduelle verpasste die Hürzeler-Elf einen eigenen Treffer. Fünf der jüngsten acht Begegnungen in der Fremde endeten mit drei oder mehr Toren.

Marcel Hartel, der zuletzt beim 4:3 in Kiel auf der Neuner-Position agierte, fungiert mit zwölf Toren als bester Angreifer in den eigenen Reihen. Ob er gegen Schalke ebenfalls den Vorzug gegenüber dem sonst als Stürmer gesetzten Johannes Eggestein erhält, bleibt abzuwarten. Um das Maximum aus dem Schalke St. Pauli Sportwetten Tipp herauszuholen, könnte sich die Nutzung der Bwin Freebet anbieten. Diese wird Neukunden geboten und geht einher mit der Konto-Verifizierung bzw. Ersteinzahlung.

Unser Schalke – St. Pauli Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Die „Kiezkicker“ spielten bisweilen die deutlich bessere Saison und sind auch auswärts sehr gefährlich. Auf Schalke ist mit keinem Aussetzer zu rechnen. Dennoch werden es die Knappen den Gästen nicht leicht machen. Nach dem vernichtenden 0:3 in Magdeburg gehen wir von einer Reaktion der Gastgeber aus. Letztlich wird diese aber nicht zu einem Triumph reichen. In einem Match mit drei oder mehr Toren sehen wir die Gäste aus dem Hamburger Stadtteil St. Pauli vorne.