Schalke - Wiesbaden Tipp, Prognose & Quoten | 17.02.2024

Unser Schalke - Wiesbaden Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.02.2024 lautet: Beide Teams treffen vornehmlich nach der Pause. In unserem Wett Tipp heute gehen wir daher von einigen Toren nach dem Seitenwechsel aus.

Auf die Königsblauen haben die Hessen einen Vorsprung von vier Punkten und mit einem Dreier könnten sie deshalb einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Wir gehen davon aus, dass sich beide treu bleiben und wir vor allem in Durchgang zwei Tore sehen. Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Über 1,5 Tore in 2. Halbzeit“ mit einer Quote von 1,80 bei Bet3000.