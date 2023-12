Schindler - Wattimena Tipp, Prognose, Quoten | 22.12.2023

Unser Martin Schindler - Jermaine Wattimena Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 22.12.2023 lautet: Jahrelang hatte sich Martin Schindler im Ally Pally schwer getan. In unserem Wett Tipp heute spricht aber vieles für ein erfolgreiches Spiel gegen den Niederländer Jermaine Wattimena.

Ganze fünf deutsche Profis gingen in diesem Jahr bei der Darts WM 2024 an den Start. Erst am achten Wettkampftag betritt mit Martin Schindler der Letzte aus diesem Quintett die Bühne im Ally Pally. Die deutsche Nummer 2 bekommt es in Runde 2 mit dem Niederländer Jermaine Wattimena zu tun, der sich zum Auftakt mit 3:1 gegen die „Queen of the Palace“ Fallon Sherrock durchsetzte.

Nun sehen wir „The Wall“ aber vorne und spielen mit einer Quote von 1,50 bei NEObet den Wett Tipp heute „Sieg Schindler“.

Darum tippen wir bei Schindler vs Wattimena auf „Sieg Schindler“:

Martin Schindler führt den Vergleich gegen Jermain Wattimena mit 6-3 an.

„The Wall“ steht in der Weltrangliste 25 Plätze vor seinem Gegner.

Der Deutsche hat 2023 einen höheren Average gespielt: 94,26 zu 92,30.

Martin Schindler vs Jermaine Wattimena Quoten Analyse:

Die Buchmacher, die für ihre Kunden auch immer wieder Wettgutscheine im Angebot haben, schicken den deutschen Profi bei der Martin Schindler vs Jermaine Wattimena Prognose als Favoriten ins Rennen.

Das hat in erster Linie mit den Positionen in der PDC Order of Merit zu tun. Während „The Machine Gun“ hier auf Rang 51 geführt wird, steht „The Wall“ auf Platz 26. So gibt es für einen Sieg von Schindler durchschnittliche Quoten von 1,55. Auf der Gegenseite wird ein Weiterkommen des Niederländers mit Quoten im Schnitt von 2,42 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Martin Schindler vs Jermaine Wattimena Prognose: Was ist für „The Wall“ bei der WM 2024 möglich?

Bei seinen ersten drei WM-Teilnahmen schied Martin Schindler immer gleich nach seinem Auftaktmatch aus. Diesen Ally-Pally-Fluch konnte der Deutsche dann im Vorjahr endlich mit einem 3:1 gegen Martin Lukeman brechen. Danach traf „The Wall“ auf den späteren Weltmeister Michael Smith und hatte den „Bullyboy“ bei einem knappen 3:4 am Rande einer Niederlage. Davon ließ sich der Strausberger aber nicht beeindrucken und legte eine gute Saison 2023 aufs Parkett.

In diesem Jahr zog Schindler in seine zwei ersten Major-Viertelfinale ein. Beim World Cup of Darts reichte es zusammen mit Gabriel Clemens sogar fürs Halbfinale. Mit diesen konstanten und selbstbewussten Leistungen hat sich der Deutsche inzwischen fest in den Top 32 der Welt etabliert. Der Saison-Average von 94,26 reichte im PDC-Vergleich für einen guten Platz 22. Allerdings wartet „The Wall“ auf der PDC-Tour immer noch auf seinen ersten Titel.

Der Stern von Jermaine Wattimena ging im Jahr 2019 so richtig auf. Damals stand „The Machine Gun“ zusammen mit Michael van Gerwen im World Cup of Darts Halbfinale. Hinzu kamen vier Major-Achtelfinals und beim World Grand Prix sogar ein Major-Viertelfinale. Mit diesen guten Ergebnissen kletterte der Niederländer unter die Top 32 der Weltrangliste. Danach gab es beim Mann aus Westervoort aber einen kleinen Karriereknick. Aktuell ist Wattimena aus den Top 50 der PDC rausgerutscht.

Auf der Pro Tour reichte es Anfang September immerhin wieder mal für ein Viertelfinale. Am Sonntag begann für Wattimena dann schon seine zehnte PDC WM. Hier setzte sich der Niederländer auf den ersten Blick recht souverän mit 3:1 gegen Fallon Sherrock durch. Den ersten Satz musste „The Machine Gun“ aber abgeben. Danach profitierte die Nummer 51 der Welt in erster Linie davon, dass seine Gegnerin viele Fehler machte und kaum noch das Triple-Feld traf. Am Ende reichte ihm ein Average von 90,99 zum Sieg.

Martin Schindler - Jermaine Wattimena Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Martin Schindler: 5:6 Kim Huybrechts, 2:5 Stephen Bunting, 5:2 Steve Beaton, 5:3 Mickey Mansell, 0:6 Mario Vandenbogaerde

Letzte 5 Spiele Jermaine Wattimena: 3:1 Fallon Sherrock, 7:10 Ryan Joyce, 6:5 Richard Veenstra, 6:3 Dirk van Duijvenbode, 4:5 Richard Veenstra

Letzte 5 Spiele Martin Schindler vs Jermaine Wattimena: 4:6, 6:3, 6:1, 6:5, 3:6

Beide Profis trafen 2017 erstmals aufeinander. Damals setzte sich Martin Schindler mit 6:5 durch. Über die Jahre wurde diese Begegnung insgesamt neun Mal ausgetragen. Das letzte Duell im März 2023 ging mit 6:4 an Jermaine Wattimena.

„The Wall“ führt den Vergleich mit 6-3 an. Beide Spieler gelten nicht unbedingt als Experten für 180er. Werden am Freitag bei dieser Paarung weniger als 8,5 Maxima geworfen, wird das von Betano mit einer Quote von 1,53 belohnt. Kunden des Anbieters sollten sich die Betano Gratiswette nicht entgehen lassen.

Unser Martin Schindler - Jermaine Wattimena Tipp: Sieg Schindler

Martin Schindler hat sich in den letzten Spielzeiten als klare Nummer 2 in Deutschland hinter Gabriel Clemens etabliert. Für den großen Wurf hat es bisher noch nicht gereicht. Doch „The Wall“ ist ein Vorbild an Konstanz.

Sein Gegner Jermaine Wattimena tut sich dagegen seit seinem Ausnahme-Jahr 2019 schwer. Der Niederländer konnte in der Saison 2023 bisher noch nicht überzeugen. Und auch der Erfolg gegen Fallon Sherrock hatte eher mit der schwachen Leistung seiner Gegnerin zu tun.