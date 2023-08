Schott Mainz – Dortmund Tipp, Prognose, Quoten|12.08.2023

Unser Schott Mainz - Dortmund Tipp zum DFB Pokal Spiel am 12.08.2023 lautet: Es stellt sich nicht die Frage, ob Dortmund das Spiel gewinnt. Am Ende gilt es nur zu klären, wie hoch der Sieg ausfällt.

Beim Duell David gegen Goliath sind die Rollen bereits vor Anpfiff deutlich verteilt. Die Borussen sind in allen Mannschaftsbereichen um Klassen besser besetzt. Eine Tatsache, die sich anhand eines Kadermarktwerts von 462 Millionen Euro zu 150.000 Euro bestätigt.

Dennoch werden die Hausherren alles in die Waagschale werfen und vor allem im ersten Durchgang dagegenhalten. Unser Tipp lautet: Sieg TSV Schott Mainz (Handicap 1. Halbzeit +3). Sollte Dortmund somit zur Halbzeit mit maximal zwei Toren führen, gilt unsere Wette als gewonnen. Für diesen Spielausgang gibt es bei Betano eine Quote von 1,55.

Darum tippen wir bei Schott Mainz vs Dortmund auf „Sieg Schott Mainz zur Halbzeit (Handicap +3)“:

Vergangenheitswerte zeigen, dass der Underdog vor allem im ersten Durchgang des DFB-Pokals mutig dagegen hält.

Dortmund hat keinen Spielrhythmus und wird eine Eingewöhnungsphase benötigen.

Der Regionalligist genießt das Heimrecht und wird von den eigenen Fans angetrieben.

Schott Mainz vs Dortmund Quoten Analyse:

Laut Buchmacher-Bewertung gibt es am Sieg der Dortmunder nicht viel zu rütteln. Eine Tatsache, die anhand einer Schott Mainz Dortmund Quote in Höhe von 1,008 im Schnitt untermauert wird.

Wer hingegen die Hausherren aus der Regionalliga als Anwärter auf den Sieg in der regulären Spielzeit betrachtet, darf sich auf mehr als den 55-fachen Wetteinsatz freuen. Der Markt „Beide Teams treffen“ lässt nur auf Tore der Schwarz-Gelben schließen. Zudem rechnen die Bookies mit einem Schützenfest und tendieren zu sechs oder mehr Toren.

Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, halten einige wenige Bookies einen risikofreien Wettabschluss bereit. Dazu ist lediglich ein Wettanbieter ohne Einzahlung zu verwenden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schott Mainz vs. Dortmund Prognose: Feiert Dortmund in der Mewa Arena ein Schützenfest?

Erst in der vergangenen Saison konnte TSV Schott Mainz eine starke Leistung in der Oberliga Rheinland-Pfalz mit dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest krönen. Die Aufstiegsrunde wurde mit einem Punkt Vorsprung auf Verfolger TUS Koblenz als Tabellenführer beendet.

Der Einstieg in die höhere Spielklasse wurde am vergangenen Dienstag nicht gemeistert. Gegen den FSV Frankfurt kam trotz zweimaliger Zwei-Tore-Führung am Ende eine knappe 3:4-Niederlage zum Vorschein.

Für die Elf von Trainer Aydin Ay ist es erst die zweite Teilnahme am DFB-Pokal. Im vergangenen Jahr musste gegen Hannover 96 eine deutliche 0:3 Niederlage in der ersten Runde hingenommen werden. Zur Halbzeit stand es damals jedoch erst 0:2.

Dortmund dürfte gewiss die Sommerpause genutzt haben, um das Meisterschafts-Desaster der vergangenen Saison zu verdauen. Im heimischen Signal Iduna Park wurde nämlich der fast sicher geglaubte Titel am letzten Spieltag mit einem schwachen 2:2 gegen Mainz an die Bayern hergegeben.

Schott Mainz - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schott Mainz: 3:4 FSV Frankfurt (RS, A), 5:4 n.E. Wormatia Worms (Pokal, A), 4:1 Pirmasens (OL, H), 3:1 Diefflen (OL, A), 4:1 Lautern II (OL, A).

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:2 Mainz (BL, H), 3:0 Augsburg (BL, A), 5:2 Gladbach (BL, H), 6:0 Wolfsburg (BL, H), 1:1 Bochum (BL, A).

Letzte Spiele Schott Mainz vs. Dortmund: -

Der BVB blickt nach vorne und will auch in dieser Spielzeit wieder ganz oben mitspielen. Mit Jude Bellingham hat ein Ausnahmetalent den Klub für über 100 Millionen Euro Ablöse in Richtung Real Madrid verlassen. Zudem wechselte Linksverteidiger Raphaël Guerreiro ablösefrei nach München.

Ob die Neuzugänge um Felix Nmecha, Marcel Sabitzer und Ramy Bensebaini die entstandenen Lücken füllen, wird sich im Laufe der Saison zeigen.

Die Vorbereitung konnte der BVB mit sechs Siegen und einem Remis sehr erfolgreich bewältigen. Gerade Felix Nmecha, der mit 30 Millionen Euro Ablöse (Wolfsburg) als überteuert gilt, sammelte zuletzt mit einem Doppelpack im Test gegen Ajax Punkte bei den Fans und Verantwortlichen.

Wer das Maximum aus seinen Schott Mainz Dortmund Wetten herausholen möchte, könnte den Betano Bonus verwenden.

Unser Schott Mainz – Dortmund Tipp: Sieg Schott Mainz zur Halbzeit (Handicap +3)

Qualitativ kann der Underdog dem BVB nicht das Wasser reichen. Absolut nachvollziehbar, wenn ein Regionalligist gegen einen Bundesligisten antritt. Alles andere als ein deutlicher Sieg der Dortmunder würde uns ohne jeden Zweifel sehr überraschen.

Da die Saison aber gerade erst beginnt, läuft sicher auch beim Vizemeister vieles noch nicht zusammen. Die Hausherren sind bis in die Haarspitzen motiviert und werden mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dagegenhalten. Zudem ist davon auszugehen, dass der TSV mit Katz und Maus verteidigt.