Schottland - Nordirland Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2024

Unser Schottland - Nordirland Sportwetten Tipp zum Länderspiel am 26.03.2024 lautet: Die Niederlage gegen die Niederlande verlängerte die Sieglos-Serie der Schotten auf sechs Spiele. Nordirland erzielte in den letzten vier Duellen kein eigenes Tor. Viele Treffer erwarten wir in unserem Wett Tipp heute nicht.

Im Gegensatz zu Nordirland wird Schottland an der kommenden Europameisterschaft 2024 teilnehmen. Die Vorfreude auf das nächste große internationale Turnier erhielt durch die letzten Auftritte der Hausherren (sechs sieglose Spiele in Serie) einen klaren Knick. Es ist das erste Duell zwischen Schottland und Nordirland seit neun Jahren. Die Gäste erzielten in keinem der vorangegangenen fünf Gastspiele in Schottland einen Treffer.

Für uns eine Chance, den Wett Tipp heute auf „Unter 1,5 Tore“ bei Bwin auszulegen und die Quote von 2,70 in den Fokus zu rücken.

Darum tippen wir bei Schottland vs Nordirland auf „Unter 1,5 Tore“:

Schottland ist seit 6 Länderspielen sieglos und erzielte in 3 dieser 6 Partien maximal einen Treffer.

Nordirland erzielte in 6 von 10 EM-Quali-Spielen kein Tor.

Nordirland kassierte in 4 der letzten 5 Länderspiele maximal ein Gegentor.

Schottland vs Nordirland Quoten Analyse:

Steve Clark steht mit der schottischen Nationalmannschaft in der kommenden EM-Endrunde. Die Gastgeber blieben in der gesamten EM-Qualifikation zu Hause ungeschlagen. Mit Siegquoten bis 1,60 geben euch die EM 2024 Wettanbieter einen ersten Eindruck über deren Einschätzung der Bravehearts.

Nordirland verlor in der Qualifikationsgruppe H sieben von zehn Partien. Zudem gewannen die Gäste nur eines der vorangegangenen zehn Duelle gegen Schottland. Insofern sind Wettquoten zwischen 5,75 und 7,00 kein wirklicher Aufreger in diesem Vergleich.

Schottland vs Nordirland Prognose: Eine zähe Defensive

Ansprechender Offensiv-Fußball kann von der nordirischen Auswahl nicht erwartet werden, dafür fehlt den Gästen die Qualität im Angriff. Höhere Ansprüche hat dagegen die Defensive von Michael O‘Neill. Das reichte zwar bei Weitem nicht für die EM-Qualifikation, sorgte aber in mehreren Partien für Spannung.

Die „Green & White Armee“ erlaubte ihren Kontrahenten der Gruppe H in acht von zehn Begegnungen „Unter 1,5 Tore“. Das führte in fünf von zehn Qualifikationsspielen zu „Unter 1,5 Toren“ in der gesamten Partie.

Gäste-Trainer Michael O‘Neill favorisiert für seine Nationalmannschaft eine kompakte Struktur in der Hintermannschaft, die auf einer Fünferkette aufbaut. Diese Herangehensweise könnte zu einem typischen Duell mit Schottland führen. Fünf der vorangegangenen acht Aufeinandertreffen boten „Unter 1,5 Tore“ in der Begegnung.

Ein Treffer der „Green & White Armee“ ist in diesem Spiel höchst unwahrscheinlich. Schottland kam in drei von vier Heimspielen der EM-Qualifikation ohne Gegentreffer aus und wird eine Nummer zu groß für die Gäste sein.

Schottland - Nordirland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schottland: 0:4 Niederlande (A), 3:3 Norwegen (H), 2:2 Georgien (A), 1:4 Frankreich (A), 0:2 Spanien (A).

Letzte 5 Spiele Nordirland: 1:1 Rumänien (A), 2:0 Dänemark (H), 0:4 Finnland (A), 0:1 Slowenien (H), 3:0 San Marino (H).

Letzte 5 Spiele Schottland vs. Nordirland: 1:0 (H), 3:0 (A), 0:0 (H), 1:0 (H), 0:2 (A).

Ein knapper Heimsieg der Bravehearts liegt für dieses Duell hoch im Kurs. Sechs der letzten acht Vergleiche endeten mit maximal einem Tor Differenz. Die Tatsache, dass die Hausherren nur eines der letzten zehn Duelle gegen die Nordiren verloren haben, stärkt diese These.

Grundsätzlich ist auf die Hintermannschaft der Clark-Auswahl Verlass. Schottland kassierte in acht Qualifikationsspielen nur acht Gegentore, hielt in der Hälfte der Begegnungen die Null und schlug zu Hause sogar Spanien ohne Gegentor (2:0).

Die kurzzeitige Sturm-und-Drang-Phase der Schotten ist im verlorenen Länderspiel-Auftakt gegen die Niederlande (0:4) allerdings vollkommen verpufft. Diesen Rückschlag müssen die Bravehearts erstmal verkraften, nachdem sie zuvor fünf Tore in zwei Begegnungen auf den Rasen zauberten.

Wir gehen davon aus, dass die Bravehearts ihrer knappen Favoritenrolle gerecht werden und zu Hause einen Sieg einfahren. Mit diesem Bwin Gutschein könnt ihr eine Quote von 1,60 in Angriff nehmen.

Unser Schottland - Nordirland Tipp: Unter 1,5 Tore

In den vergangenen beiden Länderspielen kassierte Nordirland insgesamt nur ein Gegentor. Gegen Dänemark blieben die Gäste gänzlich ohne Gegentreffer (2:0) und gegen Rumänien (1:1) vereitelte die Mannschaft von Michael O‘Neill viele Angriffe bereits in der Entstehung.