Schwartzman - Tsitsipas Tipp, Prognose & Quoten | 2.6.2023

Unser Schwartzman - Tsitsipas Tipp zum French Open Spiel lautet: Was beim Blick auf die Weltrangliste nach einem klaren Duell aussieht, dürfte am Ende doch etwas enger werden. Am Sieg von Tsitsipas kommen jedoch weiterhin keine Zweifel auf.

2021 stand Stefanos Tsitsipas schon im Endspiel der French Open, verlor damals aber in fünf Sätzen gegen Novak Djokovic. Auch bei den Australian Open 2023 erreichte der Grieche das Finale. Doch erneut verlor Tsitsipas gegen den Serben, dieses Mal in drei Sätzen. So wartet die aktuelle Nummer 5 der Welt aus Griechenland weiterhin auf den ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier. Nach dem 3-Satz-Erfolg am Mittwoch gegen den Spanier Roberto Carballes Baena steht Tsitsipas zum fünften Mal in Folge in Paris in der dritten Runde. Dort bekommt es der griechische Profi mit dem Argentinier Diego Schwartzman zu tun. Wir entscheiden uns bei diesem Duell mit einer Quote von 1,66 bei Bet365 für die Wette „Sieg Tsitsipas mit Satzverlust“.

Darum tippen wir bei Schwartzman vs Tsitsipas auf „Sieg Tsitsipas mit Satzverlust“:

Tsitsipas steht auf Platz 5 der Weltrangliste.

Der Grieche führt den direkten Vergleich gegen Schwartzman mit 4:2 an.

Der Argentinier ist auf Sand noch ohne Sieg gegen Tsitsipas.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schwartzman vs Tsitsipas Quoten Analyse:

Da hier die Nummer 5 der Weltrangliste gegen die Nummer 95 spielt, ist die Ausgangslage bei der Schwartzman vs Tsitsipas Prognose klar.

Der Grieche ist bei den Buchmachern, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuern befinden, mit Siegquoten im Schnitt von 1,11 der klare Favorit. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg des Außenseiters mit durchschnittlichen Quoten von 6,52 belohnt.

Schwartzman vs Tsitsipas Prognose: Kann sich Tsitsipas weiter steigern?

Vor gar nicht allzu langer Zeit gehörte Diego Schwartzman noch zur Welt-Tennis-Elite. Durch Ergebnisse wie dem Halbfinale in Roland Garros 2020 oder dem Erreichen der Runde der letzten Acht bei den US Open 2017 und 2019 war der Argentinier bis auf Platz 8 der Weltrangliste geklettert. Doch in diesem Jahr läuft beim Profi aus Buenos Aires nicht mehr viel zusammen. Zu einer schlechten Form kam auch noch eine Verletzung.

Bei den letzten vier Turnieren vor Paris erwischte es Schwartzman immer in Runde 1. So rutschte der Argentinier beinahe aus den Top 100 heraus. Doch rechtzeitig für die French Open hat der 30-Jährige etwas von seinem alten Schwung wiedergefunden. Vor dem Turnier hatte Schwartzman seinen zweiten Coach und seinen Fitness-Trainer ausgetauscht. In Runde 1 kämpfte er den Spanier Bernabe Zapata Miralles (ATP Nr. 38) in fünf Sätzen nieder. Dann folgte ein 3-Satz-Sieg gegen den Portugiesen Nuno Borges (ATP Nr. 80).

Zweimal stand Tsitsipas in einem Grand-Slam-Finale und viermal in einem Halbfinale. Auf den ersten großen Sieg wartet der Grieche aber immer noch. In diesem Jahr startet die aktuelle Nummer 5 der Welt einen neuen Anlauf. Die Saison 2023 verlief mit dem Endspiel bei den Australian Open, dem Halbfinal-Einzug in Rom (Aus gegen Medvedev) und dem Endspiel von Barcelona (Niederlage gegen Alcaraz) bisher recht vielversprechend.

Tsitsipas startete in Paris noch etwas mühevoll mit einem 4-Satz-Sieg gegen Jiri Vesely (ATP Nr. 455). Dann folgte ein 6:3, 7:6 und 6:2 gegen den Spanier Roberto Carballes Baena (ATP Nr. 57). Hier überzeugte der Grieche mit einer starken Beinarbeit sowie einer dominanten Vorhand, die immer wieder mit viel Topspin zuschlug. Hinzu kam ein starkes Returnspiel, mit dem die Nummer 5 der Welt dem Gegner gleich sechs mal den Aufschlag abnahm.

Schwartzman - Tsitsipas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schwartzman: 3:0 Borges, 3:2 Zapata Miralles, 0:2 Nakashima, 1:2 Arnaldi, 1:2 Bellucci

Letzte 5 Spiele Tsitsipas: 3:0 Baena, 3:1 Vesely, 0:2 Medvedev, 2:0 Coric, 2:0 Musetti

Letzte 5 Spiele Schwartzman vs Tsitsipas: 0:2, 0:2, 1:2, 2:1, 0:2

Beide Profis spielten sechs Mal gegeneinander. Tsitsipas führt den direkten Vergleich mit vier Siegen zu zwei Niederlagen an. Die beiden Pleiten gegen Schwartzman kassierte der Grieche 2017 und 2022 auf einem Hartplatz. Die letzten drei Duelle, die alle im Vorjahr ausgetragen wurden, gingen alle an Tsitsipas, der dabei insgesamt nur einen Satz abgab. Auf Sand gingen beide Vergleiche an Tsitsipas.

Unser Schwartzman - Tsitsipas Tipp: Sieg Tsitsipas mit Satzverlust

Diego Schwartzman hat wieder in die Spur gefunden. Seine Bilanz 2023 auf Sand steht aber immer noch nur bei vier Siegen und elf Niederlagen. Tsitsipas kommt dagegen auf 29 Siege und nur acht Pleiten (auf Sand 15:4). Nach leichten Startschwierigkeiten zeigte Tsitsipas in Runde 2 eine beeindruckende Steigerung. So gehen wir, genauso wie die Buchmacher, von einem Sieg der Nummer 5 aus. Allerdings trauen wir dem Argentinier mindestens einen Satz zu.