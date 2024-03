Schweden - Albanien Tipp, Prognose & Quoten | 25.03.2024

Unser Schweden - Albanien Sportwetten Tipp zum Länderspiel am 25.03.2024 lautet: Nach der verpassten EM-Qualifikation hat Schweden mit Jon Dahl Tomasson einen neuen Nationaltrainer installiert. Im Wett Tipp heute setzen wir auf mehrere Treffer im Spiel.

Schweden ist nach der verpassten EM-Qualifikation bereit, unbekannte Wege zu gehen. Mit Jon Dahl Tomasson sitzt erstmals ein ausländischer Trainer auf der Bank der „Tre Konor“. Sein bisher einziges Spiel mit der schwedischen Nationalmannschaft hat der ehemalige Blackburn-Trainer mit 2:5 gegen Portugal verloren. Im Gegensatz zu den Gastgebern nimmt Albanien an der EURO 2024 teil. Die Rot-Schwarzen spielten eine starke Qualifikation und ließen in der Gruppe E Tschechien sowie Polen hinter sich.

Für unseren Wett Tipp heute spielen wir bei NEObet eine Quote von 1,80 für „Über 2,5 Tore.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Schweden vs Albanien auf „Über 2,5 Tore“:

Im schwedischen Angriff tummeln sich mehrere europäische Top-Spieler. Viktor Gyökeres erzielte beispielsweise 22 Tore in 24 Liga-Spielen für Sporting Lissabon.

Schweden hat in 7 der letzten 8 Länderspiele getroffen.

2024 hat Schweden zwei Länderspiele bestritten. Beide boten den Zuschauern Über 2,5 Tore in der Partie an.

Schweden vs Albanien Quoten Analyse:

Jon Dahl Tomasson hielt sich als Spieler gerne in den gegnerischen Strafräumen auf. Seine Expertise könnte den schwedischen Top-Angreifern zusätzliche Unterstützung geben. Ein Sieg der „Tre Konor“ ist laut Wettquoten bis 1,65 sehr wahrscheinlich.

Anders als Schweden spielt die albanische Nationalmannschaft für die EM 2024 Wettanbieter im kommenden Sommer eine Rolle. Für diesen Vergleich vergeben sie Siegquoten zwischen 4,78 und 5,20, sollten die Gäste gewinnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schweden vs Albanien Prognose: Große Qualität im Angriff

Eine verpatzte EM-Qualifikation regte die Verantwortlichen der schwedischen Nationalmannschaft zu einem Umdenken an. Auf der Trainerbank sitzt mit Jon Dahl Tomasson erstmals ein Däne. Der ehemalige Angreifer wird seine große Freude an der hohen Qualitäts-Dichte im Sturm der „Tre Konor“ haben.

Alexander Isak verdient seine Brötchen bei Newcastle in der Premier League und hat in 20 Liga-Spielen bereits zwölf Treffer erzielt. Für die schwedische Nationalmannschaft brachte er das Leder in 43 Auftritten zehn Mal im gegnerischen Kasten unter.

Sein Knipser-Kollege Viktor Gyökeres ist zwar noch außerhalb der europäischen Top-5-Ligen unterwegs, präsentiert in der portugiesischen Liga dafür aber seinen Torriecher. In dieser Saison erzielte er schon 22 Treffer in 24 Liga-Spielen für Sporting Lissabon.

Hinter den beiden Torjägern lauert ebenfalls große Qualität. Dejan Kulusevski (Tottenham) und Anthony Elanga (Nottingham) sind ebenfalls in der Premier League aktiv. Als Team war Schweden in den letzten drei Länderspielen in der Lage, jeweils Über 1,5 Tore zu erzielen.

Schweden - Albanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweden: 2:5 Portugal (A), 2:1 Estland (H), 2:0 Estland (H), 0:3 Aserbaidschan (A), 1:1 Belgien (A).

Letzte 5 Spiele Albanien: 0:0 Färöer (H), 1:1 Moldawien (A), 2:0 Bulgarien (H), 3:0 Tschechien (H), 2:0 Polen (H).

Letzte 5 Spiele Schweden vs. Albanien: 4:1 (H), 0:0 (A), 1:2 (A), 3:1 (H), 2:1 (A).

Albanien kann in der Tiefe vielleicht nicht mit Namen derselben Kategorie dienen, ist im Angriff jedoch ebenfalls gefährlich. Drei der vorangegangenen fünf Länderspiele nutzte die albanische Auswahl für Über 1,5 Tore.

Die Last im Angriff der Gäste ist auf mehrere Schultern verteilt. Während der EM-Qualifikation erzielte kein Spieler der Sylvinho-Auswahl mehr als drei Treffer. Ein Problem war das eher selten. Die Rot-Schwarzen erzielten in vier von acht Qualifikations-Spielen Über 1,5 Tore.

Ein Aufeinandertreffen der beiden Nationalmannschaften gab es seit Oktober 2009 nicht mehr. Bislang duellierten sich Schweden und Albanien in fünf Begegnungen, von denen vier Partien mit „Über 2,5 Toren“ im Spiel abgepfiffen wurden.

Vier dieser fünf Begegnungen hatten für beide Mannschaften mindestens einen Torerfolg übrig. Dieser Bwin Gutschein wäre bei einer Quote von 1,78 für „Beide Teams treffen“ ein nachvollziehbarer Gedanke.

Unser Schweden - Albanien Tipp: Über 2,5 Tore

Schweden erzielte in beiden Länderspielen des Jahres 2024 mindestens zwei Treffer. Ebenso wurden beide Partien gegen Portugal und Estland mit Über 2,5 Toren im gesamten Spiel abgepfiffen. Die größte Qualität der Hausherren lauert im vorderen Bereich des Feldes, was uns auf eine Begegnung mit mindestens drei Toren im Spiel hoffen lässt.