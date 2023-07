Schweden - Italien Tipp, Prognose & Quoten | 29.07.2023

Unser Schweden - Italien Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 29.07.2023 lautet: In diesem europäischen Duell fällt ein Ergebnistipp schwer. Bei zwei guten Defensivreihen dürften aber nicht allzu viele Tore fallen.

In der Gruppe G der Frauen WM 2023 treffen am 2. Spieltag die beiden europäischen Favoriten auf den Achtelfinal-Einzug aufeinander. Sowohl Schweden als auch Italien sind mit einem Last-Minute-Sieg ins Turnier gestartet.

Nun kann der Gewinner der zweiten Partie schon das Ticket fürs Achtelfinale lösen. Während die Wettquoten hier die „Blagult“ vorne sehen, rechnen wir mit einer engen Partie und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Bet3000 die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Schweden vs Italien auf „Unter 2,5 Tore“:

Schweden vs Italien Quoten Analyse:

Die schwedische Frauen-Nationalmannschaft steht auf Platz 3 der Weltrangliste. Italien wird hier dagegen nur auf Rang 16 geführt. So sind die Skandinavierinnen bei der Schweden vs Italien Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,77 auch die Favoriten.

Schweden vs Italien Prognose: Wird die „Blagult“ ihrem Favoritenstatus gerecht?

Schweden ist die Nummer 3 der Weltrangliste und hat bisher noch keine Endrunde verpasst. Zudem standen die „Blagult“ schon viermal auf dem Podium. Mit dieser Bilanz muss man die Skandinavierinnen auch bei der WM 2023 zum Favoritenkreis zählen. Doch für den Weltmeister-Titel hat es bisher noch nicht gereicht. Nach dem dritten Platz bei der WM 2019 in Frankreich, der Silbermedaille von Tokio 2020 und dem Gewinn des Algarve Cups 2022 reiste die Mannschaft von Coach Peter Gerhardsson mit viel Selbstvertrauen zum Turnier.

Mit Spielerinnen von Vereinen wie Bayern, Wolfsburg, Arsenal oder Barcelona verfügt der Kader über viel Qualität. Auch bei der EURO 2022 hatte es für die Runde der letzten Vier gereicht. Dort setzte es allerdings ein klares 0:4 gegen Gastgeber England. Im ersten Spiel der WM 2023 gegen den Afrikameister Südafrika tat sich die schwedische Auswahl lange Zeit schwer. Erst nach einem Treffer in der 90. Minute durch Amanda Ilestedt ging der Favorit doch noch mit einem 2:1-Sieg vom Platz.

Bei der WM 2019 löste Italien zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder das Ticket für die Endrunde. Beim Turnier in Frankreich zogen „Le Azzurre“ dann auch gleich ins Viertelfinale ein. Die EM 2022 war aber dann wieder eine große Enttäuschung für die fußballverrückte Nation. Hier holte die Mannschaft von Trainerin Milena Bertolini in drei Gruppenspielen nur einen Punkt und musste so nach der Vorrunde wieder die Heimreise antreten. Dabei hatten die Italienerinnen auch nur zwei Tore geschossen, dafür aber sieben kassiert.