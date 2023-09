Schweden - Österreich Tipp, Prognose, Quoten | 12.09.2023

Unser Schweden - Österreich Tipp zum EM Quali Spiel am 12.09.2023 lautet: Das Spitzenspiel am Dienstag in der EM-Quali-Gruppe F zwischen Schweden und Österreich verspricht viel Spannung und Tore auf beiden Seiten.

Schweden hat schon an zwölf Welt- und sieben Europameisterschaften teilgenommen. Die letzte WM in Katar fand allerdings ohne die „Blagult“ statt. Nun wollen die Skandinavier das Ticket für die EM 2024 in Deutschland lösen. Die Statistik macht den Schweden Hoffnung. Zwei große Finalturniere in Folge hat man zuletzt in den 90er Jahren verpasst. Doch in den ersten vier Spielen der laufenden Quali setzte es schon zwei Pleiten.

So ist das Heimspiel am Dienstag gegen Österreich von besonderer Bedeutung. Wir entscheiden uns bei dem Spiel mit einer Quote von 1,87 bei Oddset für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Schweden vs Österreich auf „Beide Teams treffen“:

Österreich erzielte in den letzten 6 Partien gegen die „Blagult“ immer mindestens ein Tor

Wenn die beiden Nationen in Schweden aufeinandertreffen, fallen im Schnitt 3,9 Tore

Die Skandinavier haben in ihren vergangenen 7 Heimspielen 16 Treffer erzielt

Schweden vs Österreich Quoten Analyse:

Schaut man auf die Weltrangliste, erwartet uns hier zwischen Schweden (Platz 23) und Österreich (Rang 29) ein enges Duell. Auch die Buchmacher erwarten ein Spiel auf Augenhöhe.

Da die „Blagult“ daheim antreten, sind die Gastgeber mit durchschnittlichen Quoten von 2,38 die leichten Favoriten. Doch auch die Österreicher dürfen mit Siegquoten im Schnitt von 3,08 aus Sicht der Wettanbieter mit deutscher Lizenz auf ein Erfolgserlebnis hoffen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schweden vs Österreich Prognose: Baut die ÖFB-Auswahl ihre Serie aus?

Von den letzten acht Europameisterschaften fand nur eine ohne die Schweden statt (1996 in England). Diese Serie wollen die Skandinavier bei der kommenden EURO eigentlich nicht einreißen lassen. Doch mit dem 0:3 daheim gegen Belgien und dem 0:2 in Österreich mussten die „Blagult“ im laufenden Wettbewerb schon zwei bittere Pleiten hinnehmen. Im Hinspiel in Wien standen die Männer von Trainer Janne Andersson tief und hielten bis zur 81. Minute ein 0:0.

Hier agierten die Gäste etwas zu schlampig und konnten so die sich bietenden Räume nicht nutzen. Am Samstag tankte die Mannschaft aber mit dem souveränen 5:0-Sieg in Estland viel Selbstvertrauen. Beim Kantersieg trugen sich gleich fünf verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein. Zuvor waren die Schweden mit einem 5:0-Sieg gegen Aserbaidschan und einem 4:1 gegen Neuseeland daheim schon sehr treffsicher gewesen.

WETT-INFOS BEI SPORT1

In 13 Spielen unter Ralf Rangnick kommt Österreich auf sechs Siege und drei Remis. Das dritte Unentschieden in der Ära des deutschen Teamchefs war ein 1:1 im Testspiel am Donnerstag in Linz gegen die Republik Moldau. Diese Partie nutzte der Coach zwar für einige Experimente, trotzdem war er mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden und ging nach dem Abpfiff mit einigen Spielern hart ins Gericht. Im Gegensatz zum Duell mit den Moldauern wird gegen Schweden die stärkste Elf auflaufen.

Die einzigen Pleiten unter Rangnick setzte es in der Nations League, als Österreich in der extrem schweren Gruppe A1 auf Gegner wie Kroatien, Frankreich und Dänemark traf. Seit September 2022 und sieben Spielen ist die ÖFB-Auswahl aber wieder ungeschlagen. Nun will die Rangnick-Elf am Dienstag in Solna mindestens einen Punkt holen und damit einen großen Schritt in Richtung EM-Teilnahme machen. Dabei kann der ÖFB aus dem Vollen schöpfen und auf alle wichtigen Legionäre zurückgreifen.

Schweden - Österreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweden: 5:0 Estland (A), 0:2 Österreich (A), 4:1 Neuseeland (H), 5:0 Aserbaidschan (H), 0:3 Belgien (H)

Letzte 5 Spiele Österreich: 1:1 Moldawien (H), 2:0 Schweden (H), 1:1 Belgien (A), 2:1 Estland (H), 4:1 Aserbaidschan (H)

Letzte 5 Spiele Schweden vs Österreich: 0:2 (A), 0:2 (A), 1:4 (H), 1:1 (A), 2:1 (H)

Die beiden Teams standen sich 37 Mal gegenüber. Mit 19 Siegen zu zwölf Niederlagen hat Österreich die Nase im direkten Vergleich vorne. Auch zu Gast bei den „Blagult“ konnte die ÖFB-Auswahl in 16 Versuchen schon sechs Mal gewinnen, bei neun Niederlagen.

Der letzte Sieg der Skandinavier gegen die ÖFB-Elf stammt aus dem Oktober 2013. Damals gewann man in der WM-Quali daheim mit 2:1. Aus den folgenden vier Duellen holte Schweden dann aber nur noch einen Punkt. Die 16 Aufeinandertreffen beider Teams im hohen Norden von Europa hatten mit 63 Treffern immer einiges zu bieten.

Im Hinspiel im Juni sicherten zwei späte Tore von Christoph Baumgartner den 2:0-Heimsieg der Österreicher. Fallen dieses Mal wieder mehr Tore in HZ 2, gibt es dafür bei Oddset eine Quote von 2,10. Vor einer Wette bei diesem Bookie können wir den aktuellen Oddset Bonus nur empfehlen.

Unser Schweden - Österreich Tipp: Beide Teams treffen

Die Schweden stehen unter Druck. Nur mit einem Sieg hat man weiterhin gute Chancen auf einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe F. Österreich gehört aber nicht zu den Lieblingsgegnern der „Blagult“, zudem ist die Rangnick-Elf gut in Form. So fällt uns ein Ergebnistipp schwer. Da die Hausherren auf Sieg spielen müssen, verspricht die Wette auf ein Spiel mit Toren auf beiden Seiten aber ziemlich viel Value.