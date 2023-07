Schweden - Südafrika Tipp, Prognose & Quoten | 23.07.2023

Unser Schweden - Südafrika Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 23.07.2023 lautet: Die Schwedinnen schießen sich für die weiteren Aufgaben warm.

Bei der Frauen WM 2023 gehört die Auswahl Schwedens zum erweiterten Favoritenkreis. Zum Auftakt geht es für die Damlandslaget gegen Südafrika, das erst zum zweiten Mal überhaupt bei einer Weltmeisterschaft der Damen dabei ist und als krasser Außenseiter in der Gruppe G gilt.

Wir sind überzeugt, dass die Schwedinnen ihrer Favoritenrolle gerecht und sich direkt im ersten WM-Spiel warm schießen werden. Aus diesem Grund entscheiden wir uns für die Wette „Schweden Über 2,5 Tore“. Hierfür gibt es bei Bwin eine Quote von 1,65 .

Darum tippen wir bei Schweden vs Südafrika auf „Schweden Über 2,5 Tore“:

Schweden vs Südafrika Quoten Analyse:

Für die Wettanbieter sind die Rollen in diesem Match klar verteilt. Für Wetten auf Schweden gibt es Höchstquoten von gerade einmal 1,10. Wer einen Tipp auf den Underdog aus Afrika abgibt, der kann mit Quoten bis 30,00 rechnen. Über die Bwin App lassen sich natürlich noch viele weitere Wetten platzieren.

So liefert der Tipp darauf, dass beide treffen, Wettquoten um 3,40. Wer den Südafrikanerinnen mindestens ein Remis zutraut, darf sich über Quoten bis 7,50 freuen. Und wer hier noch den Bwin Gutschein nutzt, der kann seine Wette zudem bedenkenlos abgeben. Das Over 3,5 zum Beispiel bringt Wettquoten um 2,10.

Schweden vs Südafrika Prognose: Klare Angelegenheit für Schwedinnen

Die Schwedinnen verzichteten auf Testspiele direkt vor der WM. So liegen die letzten Freundschaftsspiele der Damlandslaget bereits drei Monate zurück - und sie waren nicht wirklich erfolgreich. Nach einer 0:1-Schlappe gegen Dänemark gab es ein 3:3 gegen Norwegen.

Mit dem torlosen Remis gegen Deutschland Ende Februar gehen die Skandinavierinnen mit insgesamt drei sieglosen Länderspielen in Folge an den Start. Dass sie dennoch zum erweiterten Kreis der Turnierfavoriten gehören, liegt unter anderem daran, dass sie bei den bisherigen acht Weltmeisterschaften viermal mindestens bis ins Halbfinale kamen.

Bei drei dritten Plätzen war das bisher beste Ergebnis die Vize-Weltmeisterschaft im Jahr 2003. Auch bei der Frauen-EM im letzten Jahr erreichten die Schwedinnen das Halbfinale, in dem dann gegen den späteren Sieger England Schluss war. In der Qualifikation zur WM 2023 hielt sich Schweden mit sieben Siegen und einem Remis bei 32:2 Toren schadlos.

Und auch wenn die Ergebnisse in den letzten Spielen ausblieben, so waren die Skandinavierinnen zuletzt für einige Treffer gut. In drei ihrer letzten sechs Partien erzielten sie mindestens drei Tore.