Schweden - USA Tipp, Prognose & Quoten | 06.08.2023

Unser Schweden - USA Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 06.08.2023 lautet: Nach einer schwachen Gruppenphase mehren sich die Zweifel an einer Titelverteidigung der US-Frauen bei der WM 2023. Gegen die starken Schwedinnen endet der Traum wohl.

Das USWNT ist mit dem klaren Ziel zur Frauen-WM 2023 gereist, den Titel zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Doch die „Stars and Stripes“ spielten die schwächste Gruppenphase ihrer Geschichte und standen im letzten Vorrundenspiel gegen Portugal sogar kurz vor dem Aus. Am Ende zitterte man sich mit einem 0:0 doch noch ins Achtelfinale, wo man am Sonntag auf den alten Rivalen Schweden trifft.

Die Wettquoten sehen den vierfachen Weltmeister immer noch vorne. Wir schätzen die Ausgangslage aber anders ein und spielen mit einer Quote von 2,15 bei Oddset die Wette „Schweden kommt weiter“.

Darum tippen wir bei Schweden vs USA auf „Schweden kommt weiter“:

Schweden hat zum zweiten Mal eine Vorrunden-Gruppe mit 3 Siegen beendet

Die USA haben die schwächste Gruppenphase ihrer WM-Geschichte gespielt

Die „Stars and Stripes“ warten seit fast 4 Jahren auf einen Erfolg gegen die „Blagult“

Schweden vs USA Quoten Analyse:

Schaut man auf die Weltrangliste, erwartet uns hier ein echtes Spitzenspiel. Die Nummer 1 (USA) trifft auf die Nummer 3. Die Buchmacher, die für Neukunden einen tollen Sportwetten Bonus parat haben, halten weiter an den „Stars and Stripes“ fest, sind aber etwas vorsichtiger geworden.

So gibt es für einen Sieg des USWNT nach 90 Minuten durchschnittliche Quoten von 2,16. Auf der Gegenseite dürfen sich die „Blagult“ mit Quoten im Schnitt von 3,49 auch Hoffnungen auf einen Erfolg in der regulären Spielzeit machen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schweden vs USA Prognose: Bekommt das USWNT in der K.o.-Phase die Kurve?

Im ersten Gruppenspiel gegen Südafrika hatte sich Schweden noch schwer getan und nach Rückstand erst in der 90. Minute den Siegtreffer erzielt. Dann folgte die 5:0-Gala gegen Italien, bei der die „Blagult“ ihre Stärke nach Standardsituationen voll ausspielten und damit frühzeitig das Ticket fürs Achtelfinale lösten. So konnte Coach Peter Gerhardsson vor dem finalen Vorrunden-Match gegen Argentinien seine Startelf auf neun Positionen umbauen. Trotzdem siegten die Schwedinnen mit 2:0.

Die neu zusammengestellte Truppe konnte dabei sicher nicht glänzen, erledigte ihre Pflichtaufgabe aber souverän. So hat Schweden zum zweiten Mal eine Vorrundengruppe ohne Punktverlust überstanden. Besonders nach ruhenden Bällen war das Team stark. Vier der ersten sieben Tore fielen auf diese Art und Weise. Noch 17 Spielerinnen, die bei Olympia 2021 Silber holten, stehen im Kader. Die „Blagult“ haben noch keine WM verpasst, wurden einmal Zweiter und dreimal Dritter. Den einzigen Titel holte man bei der EM 1984.

Mit dem 1:1 im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande konnten die USA erstmals seit 2015 und 13 Partien in Folge ein WM-Spiel nicht gewinnen. Mit dem 0:0 gegen Portugal blieb das USWNT dann erstmals seit 14 Weltmeisterschafts-Partien hintereinander ohne eigenen Treffer. Immerhin hat das Team seine Serie von Spielen ohne Niederlagen bei WM-Endrunden auf 20 Partien ausgebaut. Doch es bleibt fraglich, ob hier noch viele Matches hinzukommen.

Die USA sind nicht mehr unschlagbar. Das hatte sich schon mit zwei Niederlagen bei Olympia 2021 und mit zwei Testspiel-Pleiten im Oktober 2022 angedeutet. Zudem funktioniert das System von Coach Vlatko Andonovski nicht, da er nicht die passenden Spieler dafür hat. Zudem hakt es in der Offensive. 2019 kamen die „Stars and Stripes“ in der Gruppenphase noch auf 18 Treffer. Nun steht man bei gerade mal vier Toren, drei davon im Auftaktmatch gegen Vietnam. Im Aufbauspiel und im Abschluss fehlt die Präzision.

Schweden - USA Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweden: 2:0 Argentinien (A), 5:0 Italien (H), 2:1 Südafrika (H), 3:3 Norwegen (H), 0:1 Dänemark (H)

Letzte 5 Spiele USA: 0:0 Portugal (A), 1:1 Niederlande (H), 3:0 Vietnam (H), 2:0 Wales (H), 1:0 Irland (H)

Letzte 5 Spiele Schweden vs USA: 3:0 (H), 1:1 (H), 2:3 (A), 0:2 (H), 0:1 (H)

Am Sonntag treffen die beiden Rivalen zum 43. Mal aufeinander. Die USA haben in der Bilanz mit 23 Siegen, 12 Remis und sieben Niederlagen noch klar die Nase vorne. Schaut man auf die letzten zehn Duelle konnte das USWNT jedoch nur viermal gewinnen, bei vier Unentschieden und zwei Pleiten.

Bisher gab es diese Paarung bei Weltmeisterschaften schon sechsmal, aber immer in der Gruppenphase. Hier holten die „Blagult“ einen Sieg, ein Remis und gingen viermal als Verlierer vom Feld.

Die letzten beiden Partien stammen aus dem Jahr 2021. Ein Testspiel im April endete mit einem 1:1, bevor Schweden in der Gruppenphase bei Olympia einen überraschend hohen 3:0-Sieg feierte. Das einzige Duell der beiden Teams in einer K.o.-Phase ging bei Olympia 2016 im Viertelfinale nach Elfmeterschießen ebenfalls an die Skandinavierinnen.

Unser Schweden - USA Tipp: Schweden kommt weiter

Es ist bisher eine WM der Überraschungen. Nationen wie Kanada, Brasilien, Deutschland und Italien sind alle schon in der Vorrunde gescheitert. Wir glauben, dass sich diese Tendenz fortsetzt. Der Titelverteidiger tritt bei dieser Endrunde nicht als geschlossene Mannschaft auf, sondern kam nur durch glanzlose, einfallslose und wenig inspirierende Leistungen überhaupt ins Achtelfinale. Coach Andonovski hält stur an seinem System fest. Gegen die formstarken Standard-Königinnen aus Schweden geht die Reise nun zu Ende.