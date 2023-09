Schweiz - Andorra Tipp, Prognose & Quoten | 12.09.2023

Unser Schweiz - Andorra Tipp zum EM Quali Spiel am 12.09.2023 lautet: An einem Sieg der Schweizer gegen den Underdog aus dem Fürstentum gibt es keine Zweifel. Aber auf einen allzu deutlichen Sieg sollten die Fans der Nati nicht hoffen.

Granit Xhaka ist der unumstrittene Leader der Schweizer Nationalmannschaft. Seine tragende Rolle in der Auswahl macht der Mittelfeldmann immer wieder deutlich. Nach dem 2:2 der Eidgenossen im Kosovo am Samstag griff Xhaka nach dem Abpfiff öffentlich Trainer Murat Yakin an. Ob sich die Wogen bis Dienstag vollständig geglättet haben, ist noch unklar.

In Sion bekommt es die Nati am 6. Spieltag der laufenden EM-Quali aber glücklicherweise „nur“ mit Andorra zu tun. Wir trauen den Gästen dabei allerdings eine anständige Leistung zu und spielen mit einer Quote von 1,68 bei Bwin die Wette „Sieg Andorra HC +4″.

Darum tippen wir bei Schweiz vs Andorra auf „Sieg Andorra HC +4″:

Die Schweiz gewann das Hinspiel auch nur knapp mit 2:1

Andorra hat seit 16 Länderspielen nicht mehr als 3 Gegentreffer kassiert

Die Nati hat gegen den Fußballzwerg noch nie mehr als 3 Tore erzielt

Schweiz vs Andorra Quoten Analyse:

Andorra ist nicht nur als Land ein Zwergenstaat, sondern auch als Fußballnation. Die Auswahl aus dem Fürstentum steht im FIFA-Ranking auf Platz 154. Nur fünf UEFA-Nationen sind in der Weltrangliste noch schlechter positioniert. Da die Schweiz auf Rang 13 geführt wird, ergibt sich für die Schweiz vs Andorra Prognose ein mehr als nur einseitiges Bild.

Die Quoten für einen Heimsieg klettern bei den Bookies, die allesamt einen tollen Sportwetten Bonus parat haben, gerade mal auf einen minimalistischen Schnitt von 1,03. Auf der Gegenseite erscheint ein Sieg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 44,8 mehr als nur extrem unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schweiz vs Andorra Prognose: Gibt es bei der Nati weiter Zoff?

Schon nach dem 1:6 im Achtelfinale der WM 2022 gegen Portugal kam bei der Schweizer Nationalmannschaft viel Unruhe auf. Der Verband sprach Coach Murat Yakin aber weiterhin das Vertrauen aus. Die Nati startete dann auch mit souveränen Siege gegen Israel (3:0) und Weissrussland (5:0) in die Quali für die EM 2024, doch dann folgte der knappe 2:1-Sieg in Andorra. Danach gaben die Eidgenossen zwei sichere Siege mit späten Gegentreffern aus der Hand.

Gegen Rumänien hatte man im Juni bis zur 89. Minute sogar noch mit 2:0 geführt, ging dann aber mit einem 2:2 vom Feld. Und am Samstag im Kosovo fiel der Gegentreffer zum 2:2-Endstand in der vierten Minute der Nachspielzeit. Nach dem Spiel sprach Granit Xhaka davon, dass es schon unter der Woche im Training keinen Rhythmus, kein Tempo und nur sehr wenig Konzentration gegeben habe. Trotzdem führt die Schweiz die Gruppe G mit elf Punkten vor Rumänien (9 Punkte) und Israel (8 Punkte) an.

SPORTWETTEN MIT PAYPAL BEI SPORT1

Andorra ist mit etwa 80.000 Einwohnern das fünftkleinste UEFA-Mitglied. Dementsprechend rekrutiert sich die Auswahl auch nur aus einem extrem kleinen Kreis. Somit kommt die Nationalmannschaft in 201 Länderspielen auf gerade mal 13 Siege und 69 Tore, bei 161 Niederlagen und 490 Gegentreffern. Auch in der laufenden EM-Quali sind für das Team von Coach Koldo Alvarez nicht mehr als Achtungserfolge möglich. Solch ein Ergebnis war das 0:0 am Samstag daheim gegen Weißrussland.

Auch zum Auftakt der EM-Quali hatten sich die Männer mit einem 1:1 im Kosovo einen überraschenden Auswärtspunkt geholt. Danach setzte es die ersten zwei Niederlagen. Diese fielen allerdings mit einem 1:2 daheim gegen die Schweiz und einem 1:2 in Israel denkbar knapp aus. Seit acht Spielen ist das Team auch wieder ohne Sieg. Davor hatte es eine historische Phase mit vier Siegen (gegen Grenada, St. Kitts & Nevis und 2 Mal Liechtenstein) aus sieben Spielen gegeben.

Schweiz - Andorra Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweiz: 2:2 Kosovo (A), 2:2 Rumänien (H), 2:1 Andorra (A), 3:0 Israel (H), 5:0 Weißrussland (A)

Letzte 5 Spiele Andorra: 0:0 Weißrussland (H), 1:2 Israel (A), 1:2 Schweiz (H), 1:1 Kosovo (A), 0:2 Rumänien (H)

Letzte Spiele Schweiz vs Andorra: 2:1 (A), 3:0 (H), 2:1 (A)

Beide Nationen trafen in der Quali für die WM 2018 erstmals aufeinander. Damals siegten die Schweizer im Fürstentum nur knapp mit 2:1. Das Rückspiel in St. Gallen ging dann mit 3:0 an die Nati. Doch auch das Hinspiel im laufenden Wettbewerb konnten die Eidgenossen wieder nur mit 2:1 für sich entscheiden.

Unser Schweiz - Andorra Tipp: Sieg Andorra HC +4

Andorra gehört immer noch zu den Fußballzwergen in Europa. Dank einer guten Einstellung und einer leidenschaftlichen Defensivleistung können die notorischen Außenseiter aber aktuell Partien gegen große Favoriten immer wieder recht eng gestalten. So kassierte man im November 2022 auch gegen Österreich (0:1) nur eine knappe Niederlage.

Auch dieses Mal rechnen wir damit, dass die Gäste nicht mit mehr als drei Toren Unterschied verlieren. Dafür spricht einerseits die unruhige Stimmungslage bei der Nati, andererseits konnten die Eidgenossen gegen Andorra noch nie mehr als dreimal ins Schwarze treffen.