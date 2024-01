Schweiz - Frankreich Tipp, Prognose & Quoten | 14.01.2024

Unser Schweiz - Frankreich Sportwetten Tipp zum Handball EM Spiel am 14.01.2024 lautet: Die Franzosen gewannen das Auftaktspiel gegen Nordmazedonien locker mit zehn Punkten Vorsprung, während die Schweizer gegen das deutsche Team untergingen. In unserem Wett Tipp heute spricht nicht viel für ein erfolgreiches Abschneiden der Eidgenossen.

Rekord-Weltmeister Frankreich zählt auch in diesem Jahr zu den Favoriten auf den Titelgewinn. Der erste Schritt auf dem Weg zum vierten Titel bei einer Europameisterschaft wurde mit einer starken Offensiv-Leistung und 39 erzielten Toren am ersten Spieltag der Gruppenphase gesetzt. Gegen den Underdog aus der Schweiz wäre alles andere als ein Sieg eine herbe Enttäuschung.

Das bringt uns zum von uns bevorzugten Wett Tipp heute „Sieg Frankreich mit HC - 6,5″ mit einer Quote von 1,67 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Schweiz vs Frankreich auf „Sieg Frankreich mit HC -6,5″:

Die Schweiz konnte noch nie ein Pflichtspiel gegen Frankreich gewinnen.

Frankreich erzielte in 4 der letzten 5 Spiele gegen die Schweiz mindestens 31 Tore.

Die Schweiz erzielte im Auftaktspiel gegen Deutschland nur 14 Treffer.



Schweiz vs Frankreich Quoten Analyse:

Der dreimalige Europameister und Gewinner der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, Frankreich, ist eine der besten Mannschaften der Welt. Diesen Favoritenstatus lassen auch die Buchmacher in ihre Bewertung des kommenden Duells mit den Eidgenossen einfließen und vergeben für einen Sieg Frankreichs eine Quote von 1,05. Ein Sieg der Schweizer wäre mit einer Quote von 13,00 eine riesige Überraschung.

Die Wettanbieter vermuten ein recht torreiches Spiel, was vor allem an der glänzend aufgelegten Offensive der Franzosen liegen dürfte. So ergibt ein erfolgreicher Tipp auf über 63,5 Tore eine Gewinnquote von 1,87. Ein solcher Tipp würde sich wunderbar mit dem Oddset Sportwetten Bonus verbinden lassen, mit dem ihr eure Erfolgschancen noch steigern könnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schweiz vs Frankreich Prognose: Gelingt den Schweizern der erste Sieg gegen Frankreich?

Die Nationalelf der Schweiz konnte sich im vergangenen Jahr zum fünften Mal für die Teilnahme an einer Handball-Europameisterschaft qualifizieren. Für die Teilnahme an der Hauptrunde reichte es dabei jedoch noch nie. Auch in diesem Jahr sieht es nach der herben Pleite gegen Gastgeber Deutschland im Auftaktspiel nicht sonderlich gut aus für die Eidgenossen.

Zumal gegen Frankreich noch kein einziger Sieg in den Büchern geschrieben steht. In den bisherigen fünf Spielen setzte es fünf Niederlagen, vier davon sogar mit mindestens sieben Toren Abstand.

Die Franzosen dürften dementsprechend mit breiter Brust ins Duell gegen den kleinen Nachbarn gehen. Das Erreichen der Hauptrunde dürfte dabei ohne größere Probleme sichergestellt werden. Den letzten Erfolg bei einer Europameisterschaft konnten die Franzosen im Jahr 2014 feiern.

MVP des Turniers wurde damals ein gewisser Nikola Karabatic. Der mittlerweile 39 Jahre alte Rückraumspieler von Paris Saint-Germain spielt noch immer auf Top-Niveau und führt die „Equipe Tricolore“ mit seiner Erfahrung an.

Schweiz - Frankreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweiz: 14:27 Deutschland (A), 35:27 Argentinien (H), 39:21 Bosnien-Herzegowina (H), 37:31 Rumänien (H), 27:32 Österreich (A).

Letzte 5 Spiele Frankreich: 39:29 Nordmazedonien (N), 37:28 Brasilien (H), 35:26 Tunesien (H), 40:21 Rumänien (H), 41:27 Italien (H).

Letzte 5 Spiele Schweiz vs. Frankreich: 24:25 (N), 23:31 (A), 24:33 (H), 25:34 (A), 20:33 (A).



Die Franzosen stehen momentan bei einer beeindruckenden Serie von acht Siegen in Folge. Im Auftaktspiel gegen Nordmazedonien fanden 39 der 65 abgegebenen Würfe ins Ziel, was eine starke Trefferquote von 60 Prozent ergibt.

Nicht so gut lief es derweil im Auftaktspiel der Eidgenossen. Diese trafen bei der eindeutigen Niederlage gegen Deutschland nur 26 Prozent ihrer Würfe in den gegnerischen Kasten. Die Schweizer konnten zwar alle drei Vorbereitungsspiele vor der EM gewinnen, hatten dabei jedoch deutlich schwächere Gegner vor der Brust als den kommenden Kontrahenten.

„Les Bleus“ erzielten in den letzten acht Spielen im Schnitt enorm starke 37,5 Tore, so könnte sich eine Wette mit dem Bestandteil „Über Tore“ für die Franzosen als recht profitabel herausstellen. Ihr könnt übrigens bei unseren Buchmachern mit Paypal ganz bequem über den Online-Bezahldienst für eine Wette eurer Wahl auf das kommende Topspiel der Handball-EM einzahlen.

Unser Schweiz - Frankreich Tipp: Sieg Frankreich mit HC -6,5

Die Franzosen stehen auf dem dritten Rang der Weltrangliste und spielen in einer ganz anderen Liga als der kommende Gegner aus der Schweiz. Ein Sieg über den großen Nachbarn wäre für die Eidgenossen ein Novum und eine absolute Sensation. Wir glauben nach der starken Vorstellung der Franzosen im Auftaktspiel nicht daran.