Schweiz - Frankreich Tipp, Prognose & Quoten | 28.06.2023

Unser Schweiz - Frankreich Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 28.06.2023 lautet: In der Gruppe D der U21-EM sind noch keine Entscheidungen gefallen. Die Franzosen dürften sich im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz aber den ersten Platz sichern.

Die französische Auswahl gehört zusammen mit Spanien und England zu den großen Titelfavoriten bei der U21-EM 2023. Diese Rolle haben „Les Bleuets“ mit zwei Siegen zum Auftakt der Gruppenphase schon unterstrichen. Noch haben die Franzosen das Ticket für das Viertelfinale aber nicht in der Tasche. Um ganz sicherzugehen, muss die Mannschaft von Coach Sylvain Ripoll im letzten Vorrundenspiel gegen die Schweiz am Mittwoch noch einen Punkt holen. Doch auch die Eidgenossen hoffen noch auf die Runde der letzten Acht. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,80 bei AdmiralBet für die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.