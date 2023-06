Schweiz – Italien Tipp, Prognose & Quoten | 25.06.2023

Unser Schweiz - Italien Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 25.06.2023 lautet: Die Azzurrini sind am zweiten Gruppen-Spieltag gehörig unter Druck und müssen gegen die Schweiz punkten, um nicht vorzeitig auszuscheiden. Wir favorisieren die Italiener.

Die Schweiz startete zum Auftakt gegen Norwegen. Dabei standen sieben Spieler in der Startelf, die bereits fürs A-Team debütierten. Den besseren Start erwischten die Norweger, die bereits nach 19 Minuten in Front gingen. Gegen Ende des ersten Durchgangs führte prompt der erste Torschuss der Nati zum Ausgleich durch Dan Ndoye. Nach dem Seitenwechsel sorgte Kastriot Imeri für den Endstand.

Im Spitzenspiel gegen Frankreich musste Italien eine Niederlage in Kauf nehmen. Dabei stand zur Pause ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Wenngleich Italien nach dem Wiederanpfiff das Geschehen kontrollierte, führte ein Konter der Franzosen zum erneuten Rückstand. Da Frankreichs Keeper Lukeba in der Nachspielzeit Bellanovas Kopfball von der Linie kratzte, blieb es beim 1:2.

Im direkten Duell räumen wir den Italienern Vorteile ein und visieren eine Siegwette an. Für diesen Spielausgang gibt es bei Bet3000 eine Quote von 1,95.

Darum tippen wir bei Schweiz vs Italien auf „Sieg Italien“:

Zum Auftakt gegen Norwegen überzeugte die Schweiz spielerisch nur bedingt.

Nur eines der letzten 5 Auswärtsspiele vor der EM gewann die Schweiz (1U, 3N).

Italien verlor vor der EM keines der letzten 6 Spiele in der Ferne (4S, 2U).

Schweiz vs Italien Quoten Analyse:

Wer sich am Drei-Weg-Markt auf die Suche nach einem deutlichen Favoriten begibt, wird nicht fündig, wenngleich die Italiener die etwas niedrigere Schweiz Italien Quote aufzeigen. Durchaus nachvollziehbar, da die italienische U21-Nationalmannschaft wesentlich mehr Qualität in den eigenen Reihen aufzeigt und gegenüber der Schweiz anhand des beinahe vierfachen Kader-Marktwertes überzeugt.

Mit einem Torfestival ist nicht zu rechnen. Vielmehr dürften sich beide Teams laut Buchmacher-Einschätzung defensiv begegnen. Die Quoten sprechen sich am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ für zwei oder weniger Tore aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schweiz vs. Italien Prognose: Reißen die Azzurrini noch einmal das Ruder herum?

Zum fünften Mal nehmen die Eidgenossen an einer U21-EM-Endrunde teil. Der bisher größte Erfolg gelang 2011. Damals schafften die Schweizer den Sprung ins Endspiel, das gegen Spanien verloren ging. Bei der vergangenen U21-EURO wurde bereits das Ausscheiden nach der Gruppenphase besiegelt.

Das knappe 2:1 gegen Norwegen schafft jedoch bei dieser U21-EM einen sehr guten Einstieg und lässt die Hoffnung auf den Einzug in die K.o.-Runde wachsen. Um diesem Ziel einen Schritt näher zu gelangen, wäre zumindest ein Remis gegen die Italiener sinnvoll.

Nur eines der letzten 5 Auswärtsspiele vor der EM gewann die Schweiz (1U, 3N). Wobei fairerweise erwähnt werden muss, dass die Konkurrenz mit Spanien (2:3), Norwegen (2:3) und den Niederlanden (0:2) nicht zu verachten war.

Für den fünfmaligen U21-Europameister Italien verlief der Start in den Wettbewerb suboptimal. Trotz einer ansprechenden Leistung gegen Frankreich stand am Ende ein Misserfolg zu Buche. Da mit der Schweiz und den Franzosen zwei Konkurrenten in der Gruppe D drei Punkte aufzeigen, muss Italien gegen die Eidgenossen gewinnen, um weiterhin die Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde zu wahren.

Schweiz - Italien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweiz: 2:1 Norwegen (U21-EM, A), 2:1 Israel (Test, H), 2:3 Spanien (Test, A), 2:3 Norwegen (Test, A), 1:1 Moldawien (U21-EM-Quali, A)

Letzte 5 Spiele Italien: 1:2 Frankreich (U21-EM, A), 3:1 Ukraine (Test, H), 2:0 Serbien (Test, A), 2:4 Deutschland (Test, H), 1:1 Japan (Test, H)

Letzte Spiele Schweiz vs. Italien: 1:1 (Test, A), 1:1 (Test, H)

Auswärts spielten die Azzurrini stark auf und mussten keine der letzten sechs Begegnungen vor der EM mit einem Misserfolg abschreiben (4S, 2U). Ein gewisses Maß an Auswärtsstärke zeichnete sich schon im Zuge der EM-Qualifikation ab (3S, 2U). Zwei der drei Begegnungen in der Ferne endeten als Clean Sheet.

Neben einem ansprechenden Bet3000 Bonus hält der Bookie für den Sieg der Italiener eine Quote von 1,95 bereit.

Wer das Maximum aus seiner Schweiz vs. Italien Wette herausholen möchte und zudem auf hohe Quoten bei einem niedrigen Verlustrisiko tippen möchte, sollte dies mit Wetten ohne Einzahlung tun.

Unser Schweiz – Italien Tipp: Sieg Italien

Im 33. Pflichtspiel als Italien-Coach ist Paolo Nicolato zum Siegen verdammt. Es ist davon auszugehen, dass er sein Team im 3-5-2 aufstellt. In der Offensive gesetzt sein dürfte Pietro Pellegri. Der 22-Jährige steuerte gegen Frankreich das einzige Tor bei.

Rechnerisch reicht den Schweizern vielleicht ein Remis zum Weiterkommen. Gegen die torgefährlichen Italiener auf Unentschieden zu spielen, ist aber ein gewagtes Unterfangen. Die Eidgenossen werden das Match vermutlich aus einer tiefstehenden Viererkette heraus organisieren und über Umschaltmomente Torabschlüsse generieren.