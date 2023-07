Schweiz - Neuseeland Tipp, Prognose & Quoten | 30.07.2023

Unser Schweiz - Neuseeland Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 30.07.2023 lautet: Im letzten Gruppenspiel zwischen der Schweiz und Neuseeland steht das Weiterkommen auf dem Spiel. Bei einem engen Duell erwarten wir nicht allzu viele Tore.

Neuseeland hatte mit seinem 1:0-Sieg im Auftaktspiel der WM 2023 gegen Norwegen für eine große Euphorie in der Heimat gesorgt. Diese tolle Stimmung bekam mit der 0:1-Pleite der „Football Ferns“ am zweiten Spieltag gegen die Philippinen einen heftigen Dämpfer verpasst.

Nun steht der Co-Gastgeber der Endrunde vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen die Schweiz unter Druck. Während der „Nati“ schon ein Remis zum Weiterkommen reicht, ziehen die Neuseeländerinnen nur mit einem Sieg sicher in die nächste Runde ein. Laut den Wettquoten sind aber die Schweizerinnen die leichten Favoriten. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,60 bei Betano für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Schweiz vs Neuseeland auf „Unter 2,5 Tore“:

Die Schweiz ist bei dieser WM noch ohne Gegentor

In den letzten 3 Spielen von Neuseeland fiel jeweils genau ein Treffer

Die Football Ferns kommen in den letzten 14 Spielen lediglich auf 5 Tore

Schweiz vs Neuseeland Quoten Analyse:

Schaut man auf die FIFA-Weltrangliste, steht uns ein enges Duell bevor. Die Schweiz hat auf Rang 20 leicht die Nase vorne. Doch Neuseeland folgt schon auf Platz 26. Der Heimvorteil spricht eigentlich für die „Football Ferns“.

Doch bei der Schweiz vs Neuseeland Prognose sind die Eidgenossinnen aus Sicht der besten Buchmacher mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,13 die leichten Favoriten. Für einen Erfolg des Co-Gastgebers haben die Bookies Quoten im Schnitt von 3,74 parat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schweiz vs Neuseeland Prognose: Macht die Nati das Weiterkommen klar?

Im Januar 2023 übernahm die deutsche Ex-Nationalspielerin Inka Grings das Amt der Nationaltrainerin bei der Schweizer Frauen-Auswahl. In den ersten sechs Spielen unter der neuen Übungsleiterin blieb die Nati in sechs Testspielen mit fünf Remis und einer Niederlage ohne Sieg. Der erste Erfolg stellte sich im WM-Auftaktspiel mit einem 2:0 gegen die Philippinen ein. Auch nach dem zweiten Spiel bei der Endrunde ist die Schweiz ohne Niederlage und ohne Gegentor.

Gegen Norwegen stand die Schweiz sehr kompakt und strahlte vor allem bei Kontern Gefahr aus. Trainerin Grings war über den erkämpften Punkt stolz. Man habe in der Gruppenphase weiter alles in der eigenen Hand. Einen großen Anteil am Ausgang des Spiels hatte Keeperin Gaelle Thalmann, die mit mehreren hochkarätigen Paraden die Null festhielt. Im letzten Drittel traf die Nati aber oft die falsche Entscheidung. So bleibt die Offensive weiterhin eine Problemzone der Mannschaft.

Neuseeland hatte schon fünf Mal an WM-Endrunden teilgenommen und war dabei ohne Sieg geblieben. Diese unrühmliche Serie ging im ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2023 mit dem 1:0 gegen Norwegen zu Ende. Mit viel Einsatz und Wille sicherten sich die „Football Ferns“ gegen einfalls- und harmlose Skandinavierinnen den Erfolg. Im zweiten Gruppenspiel war der Co-Gastgeber des Turniers gegen die Philippinen dann auf einmal der Favorit. Mit dieser Rolle und der gestiegenen Erwartungshaltung hatte die Mannschaft aber Probleme.

Am Ende sorgte der erste philippinische Torschuss bei einer WM für die 0:1-Niederlage der neuseeländischen Auswahl. Die „Ferns“ ließen die nötige Präzision vermissen und leisteten sich zu viele unnötige Ballverluste. In einigen Situationen kam auch noch Pech dazu. Trainerin Jitka Klimkova sprach nach der Partie davon, dass ihre Spielerinnen ihre Entschlossenheit und ihren Mut wiederfinden müssen. Gegen Norwegen konnte das Team zuvor nicht nur spielerisch überzeugen, sondern ließ in der Defensive auch kaum etwas zu.

Schweiz - Neuseeland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweiz: 0:0 Norwegen (H), 2:0 Philippinen (A), 0:0 Marokko (H), 3:3 Sambia (H), 1:2 Island (H)

Letzte 5 Spiele Neuseeland: 0:1 Philippinen (H), 1:0 Norwegen (H), 0:1 Italien (H), 2:0 Vietnam (H), 0:3 Nigeria (H)

Letzte Spiele Schweiz vs Neuseeland: 2:1 (H), 1:2 (A), 1:2 (H)

Beide Nationen treffen am Sonntag erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Zwischen den Jahren 2011 und 2014 gab es allerdings drei Testspiele, alle auf Zypern. Die ersten zwei Duelle gingen mit 2:1 an Neuseeland. Erst im dritten Vergleich konnte die Schweiz dann mit einem 2:1 selbst einen Erfolg gegen die „Football Ferns“ feiern.

Die Schweiz ist bei dieser WM noch ohne Gegentor. Setzt sich diese Serie im letzten Gruppenspiel fort, wird das von Bet365 Sportwetten mit einer Quote von 3,40 belohnt.

Unser Schweiz - Neuseeland Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Schweiz hat mit ihrer Qualität und dank der Ausgangslage in der Gruppe leicht die Nase vorne. Für Neuseeland spricht dagegen der Heimvorteil. Am Ende reicht das aber nicht, um einen wirklichen Favoriten auszumachen. Somit spricht alles für ein enges Duell auf Augenhöhe, bei dem die Zuschauer mit wenigen Toren rechnen müssen.