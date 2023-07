Schweiz - Norwegen Tipp, Prognose & Quoten | 25.07.2023

Unser Schweiz - Norwegen Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 25.07.2023 lautet: Während die Schweiz mit einem souveränen 2:0-Erfolg in die Frauen-WM gestartet ist, steht Norwegen bereits vor einem Do-or-Die-Spiel: Vorteil Schweiz!

Norwegen sorgte direkt zum Auftakt in die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 für einen Schock: Der haushohe Favorit aus Skandinavien unterlag den Co-Gastgeberinnen aus Neuseeland mit 0:1. Nun steht Norwegen vor dem 2. Spieltag unter immensem Druck.

Die Schweiz hingegen schuf mit einem 2:0-Erfolg gegen die Philippinen beste Voraussetzungen für den Einzug in die K.o.-Phase. Diese Partie ist mit einer ordentlichen Prise Spannung ausgestattet. Unser Tipp lautet: „Doppelte Chance 1X“ mit einer Quote von 1,65 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Schweiz vs Norwegen auf „Doppelte Chance 1X“:

Schweiz vs Norwegen Quoten Analyse:

Gelingt der Nati der zweite Sieg in Folge, könnt ihr euch an Quoten zwischen 3,35 und 3,60 bereichern. Ein optimaler Output ist bei Wetten ohne Steuern möglich, was ihr bei den verlinkten Buchmachern tun könnt.