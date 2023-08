Schweiz - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 05.08.2023

Unser Schweiz - Spanien Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 05.08.2023 lautet: Kürzlich deklassierte Japan im letzten Gruppenspiel Spanien. Nach dem klaren Misserfolg ist jedoch mit einer Reaktion von „La Selección“ zu rechnen.

Den Schweizerinnen reichte ein magerer Sieg in drei Gruppenspielen, um das Ticket für die K.o.-Runde zu lösen. Am letzten Gruppen-Spieltag gelang ein torloses Remis gegen Neuseeland.

Trotz der vernichtenden 0:4-Niederlage gegen Japan zählen die Frauen aus Spanien neben England und den USA nach wie vor zum engeren Favoritenkreis für den WM-Titel. Nach dem Misserfolg gegen Japan ist mit einer Reaktion des Teams zu rechnen. Unser Wett-Tipp zielt auf einen Sieg der Spanierinnen ab. Darüber hinaus ist mit mehr als 1,5 Toren zu rechnen. Für diesen Spielausgang bietet Oddset eine Quote von 1,61.

Darum tippen wir bei Schweiz vs Spanien auf „Sieg Spanien & Über 1,5 Tore“:

Die Schweizerinnen gewannen nur eines der bisherigen 3 Gruppenspiele (1S, 2U).

„La Furia Roja“ ist offensiv stark, erzielte 8 Tore in den ersten beiden Gruppenspielen.

Spanien rangiert 7 Plätze vor der Schweiz im FIFA-Ranking und ist qualitativ hochwertiger besetzt.

Schweiz vs Spanien Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich bereits vor dem Anpfiff der Paarung eine klare Tendenz in Richtung Sieg der spanischen Fußballerinnen ab. Ein Triumph der Frauen von Trainer Jorge Vilda, der bereits seit August 2015 an der Seitenlinie agiert, wird im Durchschnitt mit einer Schweiz Spanien Wettquote von 1,40 bewertet.

Wer hingegen die Schweizerinnen in Front sieht, darf sich im Erfolgsfall über einen satten Gewinn freuen. Dabei rufen die Wettanbieter Quoten von bis zu 10,00 auf.

Der Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ bringt ein sehr ausgeglichenes Quotenverhältnis mit sich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schweiz vs. Spanien Prognose: Wer steigt ins Viertelfinale auf?

In der Gruppe A war die „Nati“ als Anwärter auf den Einzug in die K.o.-Runde gesetzt und sicherte sich gar vor Norwegen den Platz an der Sonne. Dabei waren die Leistungen nur bedingt überzeugend. Lediglich der erste Matchday brachte gegen die Philippinen einen 2:0-Triumph mit sich. Im Anschluss kamen gegen Norwegen und Neuseeland zwei torlose Remis zustande.

Vor allem offensiv legten die Schützlinge der deutschen Trainerin Inka Grings kürzlich Probleme an den Tag und warten seit mittlerweile zwei Gruppenspielen auf einen Torerfolg.

Erstmals qualifizierten sich die Schweizer Damen 2015 für die WM-Endrunde in Kanada und erreichten als einer der vier besten Gruppendritten das Achtelfinale. Dort unterlagen die Frauen aus Zentraleuropa gegen Kanada (0:1).

Spanien hat sich für die Frauen-WM viel vorgenommen und wurde seiner Favoritenrolle an den ersten beiden Gruppen-Spieltagen gerecht. Wobei fairerweise erwähnt werden muss, dass die Konkurrenz mit Costa Rica (3:0) und Sambia (5:0) auf einem überschaubaren Niveau agierte.

Schweiz - Spanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweiz: 0:0 Neuseeland (WM, A), 0:0 Norwegen (WM, A), 2:0 Philippinen (WM, A), 0:0 Marokko (Test, H), 3:3 Sambia (Test, H).

Letzte 5 Spiele Spanien: 0:4 Japan (WM, A), 5:0 Sambia (WM, A), 3:0 Costa Rica (WM, A), 9:0 Vietnam (Test, A), 2:0 Dänemark (Test, A).

Letzte Spiele Schweiz vs. Spanien: 0:2 (Algarve Cup, A), 4:3 (EM-Quali, H), 2:3 (EM-Quali, A).

Richtungsweisend wurde jedoch das dritte Gruppenspiel gegen Japan. Hierbei handelte es sich um den ersten härteren Gegner. Dieser offenbarte Lücken im Abwehrverbund der spanischen Fußballerinnen und schenkte ihnen vier Buden ein. Mit einem ähnlichen Ergebnis ist aber im Match gegen die Schweiz nicht zu rechnen.

Wer dennoch auf eine Niederlage der Spanierinnen wetten möchte, könnte einen Sportwetten Bonus nutzen, um das Verlustrisiko auf ein Minimum zu begrenzen.

Der von uns getestete Wettanbieter Oddset hält einen Triumph der Schweizer Frauen fast für ausgeschlossen und bietet eine Quote jenseits der 8,00.

Unser Schweiz - Spanien Tipp: Sieg Spanien & Über 1,5 Tore

Spanien hat das 0:4 gegen die Japanerinnen wachgerüttelt. Eiskalt wurde die „Furia Roja“ ausgekontert und offenbarte immer wieder defensive Anfälligkeiten. Das Match gegen die Schweiz wird womöglich aus einer gesicherten Abwehrreihe heraus gestaltet, um in keinen Konter zu laufen.

Vor allem offensiv verfügt die Elf von der iberischen Halbinsel mit Jennifer Hermoso und Alba Redondo, die beide bisweilen zwei Tore erzielten, über viel Durchschlagskraft. Schnelle Umschaltmomente könnten für die Spielentscheidung sorgen.

Die Schweizerinnen standen bisweilen defensiv sehr sicher und haben noch kein Gegentor im Wettbewerb zugelassen. Eine Statistik, die gegen Spanien nicht gehalten werden dürfte.