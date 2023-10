Schweiz - Weißrussland Tipp, Prognose, Quoten | 15.10.2023

Unser Schweiz - Weißrussland Tipp zum EM Quali Spiel am 15.10.2023 lautet: Wie im Hinspiel wird es auch dieses Mal eine klare Sache für die Eidgenossen.

In der EM-Qualifikationsgruppe I machen sich mit der Schweiz, Rumänien und Israel noch drei Teams berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme an der EM 2024. Siege gegen die übrigen Gruppenmitglieder sind daher Pflicht und so einen will die Nati am Sonntag zuhause gegen Weißrussland holen.

Das Hinspiel auf neutralem Platz glich einem Spaziergang zu Gunsten der Eidgenossen, die nun auch im eigenen Land früh für klare Verhältnisse sorgen wollen. Wir gehen davon aus, dass die Schweizer nichts anbrennen lassen und entscheiden uns für die Wette „Schweiz Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,63 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei Schweiz vs Weißrussland auf „Schweiz Über 2,5 Tore“:

Schweiz hat mit 17 Toren nach 6 Spielen die mit Abstand meisten in der Gruppe I.

Weißrussland hat nur eine der letzten 8 Partien gewonnen und 5 verloren.

Das Hinspiel gewannen die Eidgenossen mit 5:0.

Schweiz vs Weißrussland Quoten Analyse:

Die Online-Buchmacher um DAZN Bet (hier geht‘s zum DAZN Bet Test) favorisieren die Gastgeber klar. Die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg erreichen Spitzenwerte von gerade einmal 1,10. Auf der anderen Seite knacken die Wettquoten für einen Tipp auf einen Auswärtssieg teilweise die Marke von 30,00.

Noch nicht einmal ein Tor trauen die Bookies den Gästen zu. Die Wettoption „Beide Teams treffen“ wirft Quoten bis 3,00 ab. Für Wetten auf „Über 3,5 Tore“, also mindestens vier Treffer im Spiel, gibt es Quoten von „nur“ 2,15. Eine Handicapwette in Richtung der Nati macht erst ab einem Handicap von -2 Sinn. Hierfür gibt es Wettquoten bis 1,90.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schweiz vs Weißrussland Prognose: Nati ohne Probleme

Aufgrund der Situation in Israel wurde das EM-Qualifikationsspiel der Schweiz in Tel Aviv am Donnerstag abgesagt. So konnte der Spitzenreiter der Gruppe I mit ansehen, wie Rumänien gegen Weißrussland nur zu einem torlosen Remis kam und damit in der Tabelle hinter den Eidgenossen blieb.

Mit einem Punkt Vorsprung und einer Partie weniger führt die Nati das Tableau an. Dennoch ist es gut möglich, dass es am letzten Spieltag zum Finale um Platz 1 kommt, wenn die Schweiz in Rumänien gastiert. Allerdings sind auch die Israelis noch voll im Rennen, die nur drei Punkte weniger als die Schweizer und zwei Zähler, aber eben auch eine Partie weniger als die Rumänen haben.

In der bisherigen Quali hielt sich die Schweiz weitestgehend schadlos. Es gab vier Siege und zwei Remis. In allen sechs Spielen trafen die Eidgenossen mindestens doppelt und insgesamt 17 Mal, womit sie mit Abstand die meisten Treffer in der Gruppe I erzielt haben. Im eigenen Land hat die Nati nur eines der letzten 17 Länderspiele verloren.

Das war ein 0:1 am 9. Juni 2022 im Rahmen der Nations League gegen Spanien. Zwölf der übrigen 16 Heimbegegnungen hat die Schweiz für sich entschieden. In ihren letzten vier Pflichtspielen im eigenen Land erzielte die Mannschaft von Trainer Murat Yakin insgesamt zehn Tore und stets mindestens zwei Treffer pro Heimpartie.

Schweiz - Weißrussland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweiz: 3:0 Andorra (H), 2:2 Kosovo (A), 2:2 Rumänien (H), 2:1 Andorra (A), 3:0 Israel (H)

Letzte 5 Spiele Weißrussland: 0:0 Rumänien (H), 0:1 Israel (A), 0:0 Andorra (A), 2:1 Kosovo (H), 1:2 Israel (H)

Letzte Spiele Schweiz vs Weißrussland: 5:0 (N), 1:0 (H), 2:0 (H), 1:0 (A)

Weißrussland hat nach der Nullnummer gegen Rumänien endgültig keine Chancen mehr auf die ersten beiden Plätze, da auch die direkten Vergleiche mit Rumänien und Israel verloren wurden. Mit nur sieben Punkten nach fünf Partien steht Belarus auf dem vorletzten Platz.

Es gab im bisherigen Verlauf nur einen knappen 2:1-Erfolg über den Kosovo. Selbst beim Fußballzwerg Andorra kamen die Weißrussen nicht über ein torloses Remis hinaus. Gerade einmal vier Treffer haben sie in den bisherigen sieben Quali-Spielen erzielt und damit nur einen mehr als Andorra. Die Quotenverteilung der deutschen Wettanbieter ist also alles andere als überraschend.

Auf der anderen Seite kassierten die Belarussen elf Gegentreffer und damit nur zwei weniger als die Andorraner. Allerdings muss man festhalten, dass allein fünf und damit fast die Hälfte der Gegentore aus dem Hinspiel gegen die Schweiz resultieren. In den letzten vier Qualifikationsspielen kassierte Weißrussland nie mehr als einen Gegentreffer.

Überhaupt gab es in den letzten drei Partien von Belarus insgesamt nur ein Tor, nämlich beim 0:1 in Israel. Die Spiele gegen Andorra und Rumänien endeten, wie bereits erwähnt, ohne Tore. Die wird es am Sonntag aber geben. Auswärts wie überhaupt hat Weißrussland nur eines der letzten acht Spiele gewonnen und fünf der übrigen sieben verloren.

Unser Schweiz - Weißrussland Tipp: „Schweiz Über 2,5 Tore“

Das 0:0 der Weißrussen gegen Rumänien kam den Schweizern sehr gelegen. Der nächste Gegner Belarus hat keine Chance mehr auf die Qualifikation für die EM 2024, während man selbst vor den Rumänen blieb und mit einem Heimsieg am Sonntag fast schon den Deckel drauf machen kann. Das alles dürfte sich positiv auf die Nati, die schon das Hinspiel auf neutralem Platz klar für sich entschieden hat, auswirken. Es wäre keine große Überraschung, wenn im heimischen St. Gallen ein Sieg in ähnlicher Größenordnung folgt.