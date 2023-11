Seahawks - 49ers Tipp, Prognose & Quoten | 24.11.2023

Unser Seahawks - 49ers Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 24.11.2023 lautet: Seattle hofft im Duell gegen San Francisco immer noch auf Platz 1 in der NFC West. In unserem Wett Tipp heute aus der Week 12 spricht aber einiges gegen einen Erfolg der Hawks.

Im Oktober leisteten sich die 49ers nach einem tollen Start (5-0) gleich drei Niederlagen. Der Divisions-Rivale aus Seattle nutzte diese Schwächephase aus und kletterte in Week 8 auf Platz 1 der NFC West. Inzwischen hat sich San Francisco aber die Tabellenführung wieder zurückgeholt und liegt ein Spiel (7-3) vor den Seahawks (6-4). Am Donnerstag wollen die Niners zu Gast am Lumen Field die Hawks mit einem Sieg weiter distanzieren. Glaubt man den Wettquoten, stehen die Chancen dafür auch ganz gut.

Wir kommen zum selben Ergebnis wie die Bookies und spielen mit einer Quote von 1,71 bei DAZN Bet die Wette „Sieg 49ers mit HC -4,5″.

Darum tippen wir bei Seahawks vs 49ers auf „Sieg 49ers mit HC -4,5″:

Die 49ers haben die letzten 3 Duelle gegen die Seahawks gewonnen.

San Francisco hat die beste Defense der NFL.

Die 49ers sind Zweiter in der Liga bei Offensive-Yards-per-Play.

Seahawks vs 49ers Quoten Analyse:

Obwohl die beiden Rivalen in der NFC West aktuell recht nah beieinander stehen, sind die Gäste mit einem Spread von minus sieben Punkten bei der Seahawks vs 49ers Prognose die recht klaren Favoriten.

Das hat natürlich damit zu tun, dass San Francisco in dieser Saison zum engeren Kreis der Super-Bowl-Anwärter gehört. So gibt es am Donnerstag für einen Sieg der Gäste Quoten im Schnitt von 1,34. Auf der Gegenseite bezahlen die Buchmacher, die natürlich auch Freiwetten für ihre Kunden im Angebot haben, einen Erfolg der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 3,33.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Seahawks vs 49ers Prognose: Können die Hawks mit dem Rivalen gleichziehen?

Am Sonntag sah alles nach dem vierten Sieg im fünften Spiel für die Seahawks aus. Die Gäste führten in LA mit 13:0. Zudem hatten die Rams ihren Top-Receiver Cooper Kupp verloren. Doch dann verletzte sich auch Seattle-QB Geno Smith und musste durch Drew Lock ersetzt werden. Der Ersatz-Spielmacher warf eine Interception, nach welcher die Hausherren mit 17:16 führten. Kurz vor Schluss kam Smith wieder zurück und führte sein Team in die gegnerische Hälfte. Ein 55-Yards-Field-Goal wurde aber vergeben.

Die Enttäuschung bei Coach Pete Carroll und seinem Team nach der Niederlage war groß. Mit zwölf Penalties für 130 Yards hatte sich das Franchise aus Washington das Leben selbst schwer gemacht. Schaut man auf die Statistiken von Seattle, bewegt sich die Mannschaft fast überall im grauen Mittelfeld der NFL. Der beste Wert ist Rang 13 bei der Passing Offense. Die schlechteste Platzierung ist der 25. Platz der Rushing Offense. Trotzdem wären die Seahawks nach jetzigem Stand als Nummer 6 der NFC für die Playoffs qualifiziert.

Nach ihrem 5-0-Start standen die 49ers in allen Power Rankings weit oben. Doch nach den drei Niederlagen in Serie gegen die Browns, die Vikings und die Bengals kamen Zweifel auf. Diese hat San Francisco nun eindeutig beendet. Erst gewann man extrem eindrucksvoll mit 34:3 in Jacksonville. Dann folgte ein souveränes 27:14 daheim gegen Tampa Bay. Vor allem Quarterback Brock Purdy trumpfte in den letzten beiden Partien auf. Der Spielmacher kam auf 40 von 51 Pässen für 629 Yards bei sechs TDs und null INTs.

Damit sicherte er sich als zweiter Starting-QB der Niners nach Joe Montana ein perfektes Passer Rating. Purdy spielt insgesamt eine sensationelle Saison und steht in vielen Statistiken weit oben. Auf der Gegenseite hat SF nach „Points allowed“ die beste Defense der Liga und seit 37 Partien in Serie keinen 100-Yard-Rusher mehr zugelassen. Für Safety Talanoa Hufanga ist die Saison allerdings zu Ende. Probleme gibt es zudem in der Red Zone-Offense. Hier sind die 49ers seit Week 7 von Platz 4 auf 26 abgerutscht.

Seahawks - 49ers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Seahawks: 16:17 Rams (A), 29:26 Commanders (H), 3:37 Ravens (A), 24:20 Browns (H), 20:10 Cardinals (H)

Letzte 5 Spiele 49ers: 27:14 Buccaneers (H), 34:3 Jaguars (A), 17:31 Bengals (H), 17:22 Vikings (A), 17:19 Browns (A)

Letzte 5 Spiele Seahawks vs 49ers: 23:41 (A), 13:21 (H), 7:27 (A), 30:23 (H), 28:21 (A)

Die Seahawks führen den Vergleich mit 30-20 an. In Seattle spricht die Bilanz mit 17-9 für die Hausherren. Vor allem mit Quarterback Russell Wilson haben die Hawks das Matchup mit 17-4 klar bestimmt.

Doch in der letzten Saison gingen alle drei Duelle, zwei in der Regular und eines in der Post Season, an San Francisco. George Kittle spielt gern am Lumen Field. Bei den letzten zwei Gastspielen kam der 49ers Tight End auf zwei TDs, 13 Catches und 274 Yards. Kommt am Donnerstag ein weiterer Touchdown hinzu, gibt es dafür eine Quote von 2,62 bei Bet365. Für mobile Wetten bei diesem Bookie ist die Bet365 Wett App perfekt geeignet.

Unser Seahawks - 49ers Tipp: Sieg 49ers mit HC -4,5

Sicher können die Hawks daheim gegen die 49ers gewinnen. Vor allem, wenn Geno Smith seine Verletzung aus dem Rams-Spiel überstanden hat. Doch wir sehen die Gäste in allen wichtigen Matchups vorne. So hat San Francisco die besseren Waffen in der Offense. Auch Niners-QB Brock Purdy hat im Duell gegen seinen Kontrahenten die Nase klar vorne. Die Defense der 49ers ist sowieso Ligaspitze.