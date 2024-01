Senegal - Elfenbeinküste Tipp, Prognose, Quoten|29.1.2024

Unser Senegal - Elfenbeinküste Sportwetten Tipp zum Afrika Cup Spiel am 29.01.2024 lautet: Gegen den strauchelnden Gastgeber ist der Titelverteidiger eigentlich der klare Favorit. Doch beim Wett Tipp heute könnte die Aufgabe schwieriger werden als erwartet.

Als Gastgeber wollte die Elfenbeinküste beim Afrika Cup 2024 natürlich eine gute Rolle spielen. Die Fans träumten sogar vom dritten Titel nach 1992 und 2015. Doch die Elefanten erreichten das Achtelfinale nur mit viel Glück. Nach dem 0:4 im letzten Vorrundenspiel gegen Äquatorialguinea wurde Coach Jean-Louis Gasset unabhängig vom Weiterkommen entlassen. Im Achtelfinale bekommt es die Auswahl nun am Montagabend auch noch mit Titelverteidiger Senegal zu tun.

Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 2,05 bei Interwetten für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Senegal vs Elfenbeinküste auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Senegal ist Titelverteidiger und die zweitbeste afrikanische Nation in der Weltrangliste

Die „Löwen von Teranga“ haben alle 3 Gruppenspiele souverän gewonnen

Die Elfenbeinküste ist beim Afrika Cup noch ohne Sieg gegen die Senegalesen



Senegal vs Elfenbeinküste Quoten Analyse:

Als zweitbeste afrikanische Nation in der FIFA-Weltrangliste und als Titelverteidiger werden die „Löwen von Teranga“ auch bei der Senegal vs Elfenbeinküste Prognose von den Sportwetten Anbietern als Favorit ins Rennen geschickt. Der Unterschied fällt aber nicht so deutlich aus.

So gibt es für ein Weiterkommen des Senegal in der regulären Spielzeit recht hohe Quoten im Schnitt von 2,39. Ziehen die Elefanten ohne Verlängerung in die nächste Runde ein, bekommt ihr dafür durchschnittliche Quoten von 3,37. Das hat natürlich auch mit dem Heimvorteil der Elfenbeinküste und dem direkten Vergleich zu tun.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Senegal vs Elfenbeinküste Prognose: Was bewirkt der Trainerwechsel beim Gastgeber?

Beim Afrika Cup 2022 hatten die „Löwen von Teranga“ endlich den ersten Kontinental-Titel der Verbandsgeschichte geholt. Bei der WM 2022 erreichte der Senegal dann auch das Achtelfinale, und das ohne den verletzten Sadio Mané. Beim laufenden Afrika Cup kann das Land nun wieder auf den Star zurückgreifen. Zum Kern der erfolgreichen letzten Turniere kommen junge Spieler wie Sarr (Spurs) oder Jackson (Chelsea).

Bisher wurde der Titelverteidiger auch seiner Favoritenrolle gerecht. Alle drei Vorrundenspiele wurden gewonnen. Auf ein 3:0 gegen Gambia folgte ein 3:1 gegen Kamerun. Im letzten Gruppenspiel begnügten sich die Männer von Coach Aliou Cissé mit einem 2:0 gegen Guinea. Mit acht Treffern hatte der Senegal die zweitbeste Offensive der Vorrunde. Zudem kassierte kein Teilnehmer in den ersten drei Gruppenspielen weniger Gegentreffer als die Löwen (1).

Seit dem letzten Titelgewinn 2015 hatte die Elfenbeinküste bei Afrikameisterschaften keinen wirklichen Erfolg mehr. Als Titelverteidiger scheiterte man 2017 sogar nach der Vorrunde. 2019 und 2022 reichte es für ein Achtel- und ein Viertelfinale. Spieler wie Haller (BVB), Ndicka (AS Rom) oder Kossounou (Leverkusen) sorgten für große Hoffnungen. Die laufende Endrunde begann dann mit einem 2:0 gegen Guinea-Bissau eigentlich auch ganz ordentlich.

Im zweiten Gruppenspiel setzte es allerdings ein knappes 0:1 gegen Nigeria. Die große Blamage folgte dann im letzten Gruppenspiel mit dem 0:4 gegen Äquatorialguinea. Noch nie zuvor hatte ein Gastgeber des Afrika-Cups höher verloren. Zudem war es für die Elefanten auch die höchste Afrikameisterschafts-Pleite in ihrer Geschichte. Trotzdem kam der Gastgeber als einer der besten Gruppendritten eine Runde weiter. Coach Gasset wird bis zum Ende des Turniers nun von seinem ehemaligen Assistenten Emerse Faé ersetzt.

Senegal - Elfenbeinküste Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Senegal: 2:0 Guinea (A), 3:1 Kamerun (H), 3:0 Gambia (H), 1:0 Niger, 0:0 Togo (A)

Letzte 5 Spiele Elfenbeinküste: 0:4 Äquatorialguinea (A), 0:1 Nigeria (H), 2:0 Guinea-Bissau (H), 5:1 Sierra Leone (H), 2:0 Gambia (A)

Letzte 5 Spiele Senegal vs Elfenbeinküste: 1:0 (A), 1:1 (H), 1:3 (A), 0:2 (H), 2:4 (A)



Beide Nationen standen sich schon in 18 Länderspielen gegenüber. Die „Löwen von Teranga“ konnten in diesem Duell nur fünf Siege feiern, bei zwei Remis und zehn Niederlagen. Das letzte Aufeinandertreffen bei der vergangenen „Afrikanischen Nationenmeisterschaft“ ging vor etwa einem Jahr mit 1:0 an den Senegal. Auch beim Afrika Cup haben die Elefanten die beiden bisherigen Duelle mit den Löwen verloren.

Grundsätzlich fallen bei der Afrikameisterschaft, vor allem in den K.o.-Spielen, nicht so viele Tore. Auch die Bookies gehen bei diesem Spiel von wenigen Treffern aus. Doch die Offensive des Senegal war bisher sehr treffsicher, während die Abwehr des Gastgebers löchrig war. Fallen bei diesem Achtelfinale mehr als 2,5 Treffer, gibt es bei Bet365 dafür eine hohe Quote von 2,67. Alle Infos über den Anbieter findet ihr in unserem Bet365 Test!

Unser Senegal - Elfenbeinküste Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Natürlich ist Senegal hier der Favorit. Aber das Spiel könnte enger werden, als man erwartet. Denn es ist ungewiss, ob der Trainerwechsel nur eine verzweifelte Aktion war oder vielleicht doch etwas bewirken kann. Mit dem Heimvorteil und der Qualität im Kader sollte man den Gastgeber nicht unterschätzen. So trauen wir der Elfenbeinküste mitunter auch das Erreichen der Verlängerung zu. Dabei dürfen wir uns auch auf ein paar Tore freuen.