Senegal - Gambia Tipp, Prognose & Quoten | 15.01.2024

Unser Senegal - Gambia Sportwetten Tipp zum Afrika Cup 2024 Spiel am 15.01.2024 lautet: Spielerisch klafft ein großes Loch zwischen beiden Nationen. Die Senegalesen verfügen über deutlich mehr Qualität. In unserem Wett Tipp heute wird sich diese durchsetzen.

Der Senegal zeigte sich zuletzt in einer guten Verfassung und holte drei Siege und ein Remis, wobei die Punkteteilung gegen Togo im Zuge der WM-Qualifikation als herbe Enttäuschung zu bewerten ist. Bei Gambia zeichnet sich ein Formtief ab. Nur einen mageren Punkt brachten die vergangenen drei Duelle mit sich.

In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einer defensiv geführten Paarung, in der sich die Senegalesen knapp durchsetzen. „Sieg Senegal & Unter 3,5 Tore“ bringt bei Bet3000 eine Quote von 1,75 mit sich.