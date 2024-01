Senegal – Kamerun Tipp, Prognose & Quoten | 19.01.2024

Unser Senegal - Kamerun Sportwetten Tipp zum Afrika Cup 2024 Spiel am 19.01.2024 lautet: Bereits zum Auftakt lieferten die Senegalesen ab. In unserem Wett Tipp heute sind die Westafrikaner auch gegen Kamerun zu favorisieren.

Ein satter 3:0-Triumph gelang dem amtierenden Titelträger aus Senegal im ersten Gruppenspiel gegen den Underdog aus Gambia. „Man of the match“ war Lamine Camara, der einen Doppelpack verbuchte. Trotz 70 Prozent Ballbesitz und einer kompletten Halbzeit in Überzahl gelang den Kamerunern gegen Guinea kein Sieg. Am Ende sprang lediglich ein 1:1-Remis heraus.