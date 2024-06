Serbien - England Info, Wetten & Vorschau | EM 2024

In unserer Serbien - England Info, Wetten & Vorschau für das EM 2024 Spiel am 16.06.2024 findet ihr die relevantesten News, Zahlen und Fakten sowie alle Infos zur TV-Übertragung zum Spiel zwischen Serbien und England in der Arena auf Schalke.

Bei den letzten vier Weltmeisterschafts-Teilnahmen musste Serbien immer schon nach der Vorrunde die Koffer packen. Nun hat sich das Land erstmals seit 24 Jahren wieder für eine Europameisterschaft qualifiziert und möchte endlich wieder mal bei einem großen Turnier die K.o.-Phase erreichen. In der Gruppe C bekommen es die Adler allerdings mit England, Dänemark und der Slowakei zu tun.

Bei den Buchmachern liegen die Männer von Nationalcoach Dragan Stojkovic, was den Gruppensieg angeht, nur auf Rang 3. Auch im Auftaktspiel am Sonntag, den 16. Juni 2024 Auf Schalke gegen England, den Topfavoriten der Bookies auf den Gewinn des EM-Titels, sind die Serben der klare Außenseiter. Wir kommen in unserem Serbien vs England Tipp zum gleichen Ergebnis wie die Wettanbieter.

Unsere Ergebnis-Vorhersage für Serbien vs England mit einer Quote von 1,77 bei Happybet lautet somit: „Sieg England & Unter 4,5 Tore“.

Serbien - England: Alle EM 2024 Infos auf einen Blick

Paarung: Serbien vs England

Runde: Gruppe C, 1. Spieltag

Datum: 16.06.2024

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Spielort: Gelsenkirchen

Stadion: Arena auf Schalke

Zuschauer: 54.740

Übertragung TV: ZDF, MagentaTV

Übertragung Stream: ZDF, MagentaTV

Schiedsrichter: --



Wann wird Serbien vs England angepfiffen?

Das Aufeinandertreffen zwischen Serbien und England ist ein absolutes Highlight des ersten Spieltags der EM-Gruppenphase. Passenderweise wird dieses Duell der Gruppe C auch zur Primetime am Sonntagabend um 21 Uhr angepfiffen.

Zu diesem späten Slot um 21 Uhr kommen in der Vorrunde der Europameisterschaft 2024 die weiteren Anstoßzeiten 15 Uhr und 18 Uhr.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

So seht ihr Serbien - England live im TV oder Stream:

16. Juni 2024, 21 Uhr, Arena auf Schalke, Gelsenkirchen

Übertragung TV: ZDF, MagentaTV

Übertragung Stream: ZDF, MagentaTV



Das Duell zwischen Serbien und England ist eines von 34 Spielen der EM 2024, welches im deutschen TV von ARD und ZDF übertragen werden darf. Alle 51 Partien der Endrunde können in Deutschland allerdings nur bei Magenta TV, dem Sender der Telekom, verfolgt werden.

In Österreich hat der öffentlich-rechtliche ORF sogar nur 20 Begegnungen der Europameisterschaft im Programm. Das erste Spiel in der Gruppe C zwischen den Serben und den Engländern ist bei Servus TV zu sehen. Die Schweizer Fußball-Fans müssen sich vor der Endrunde keine Gedanken machen: Alle Partien zeigt der SRF.

Serbien vs England: In welchem Stadion wird gespielt?

Schon bei der WM 2006 wurden fünf Partien der Endrunde in der Arena auf Schalke ausgetragen. Natürlich darf die Heimspielstätte des FC Schalke 04 auch bei der EURO 2024 nicht fehlen.

Das Duell zwischen Serbien und England ist das erste Match in Gelsenkirchen. Danach folgen noch zwei weitere Gruppenspiele und ein Achtelfinale in der Arena, die in internationalen Wettbewerben nicht nach dem Sponsor Veltins benannt werden darf.

Serbien Prognose: Überstehen die Adler die Vorrunde?

Letztmals waren die Serben im Jahr 2000 bei einer Europameisterschaft am Start. Damals trat das Land noch zusammen mit Montenegro an. Seit das Land komplett eigenständig ist, wurden vier EM-Endrunden in Serie verpasst. In der Quali für die EURO 2024 bekamen es die Adler in der Gruppe G mit Ungarn, Montenegro, Litauen und Bulgarien zu tun. Hier reichten 14 Punkte (4S, 2U, 2N) für das zweite direkte Ticket. Nationaltrainer Dragan Stojkovic, der die Auswahl im März 2021 übernommen hat, setzt auf Angriffsfußball.

Im Mittelpunkt stehen hier Spieler wie Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic (beide Al-Hilal), Dusan Tadic (Fenerbahce) und Dusan Vlahovic (Juventus). Doch dafür hat die Mannschaft in der Defensive ihre Schwächen, vor allem bei einem schnellen Umschaltspiel über die Flügel oder einem hohen gegnerischen Angriffspressing. Zudem fehlt dem Kader ein Sechser von internationalem Format. Von den letzten vier Länderspielen konnten die Orlovi mit einem 1:0 gegen Zypern auch lediglich eines gewinnen.

England Prognose: Reicht es dieses Mal für den großen Wurf?

Der Vertrag von Nationaltrainer Gareth Southgate endet nach der EM 2024. Der Coach steht somit unter noch größerem Druck, das erste Turnier seit 1966 zu gewinnen, vor allem nachdem die Three Lions bei der WM 2018 Vierter wurden und bei der letzten EM sogar im Finale standen.

Die Qualifikation für das Turnier in Deutschland absolvierten die Briten souverän, aber selten glanzvoll. Immerhin wurden beide Duelle in der Gruppe C gegen Italien gewonnen. Das Torverhältnis von 22:4 konnte sich auch sehen lassen.

Schaut man auf die Entwicklung der vergangenen fünf Jahre und den Kader, sind die Engländer sicher zurecht der Top-Favorit bei der bevorstehenden Endrunde. Doch unter Trainer Southgate fehlt der Mannschaft oft der nötige Mut.

Im Sturm wird es zudem hinter Harry Kane eng. Southgate wirkt oft zögerlich und macht sich immer wieder durch merkwürdige Personalentscheidungen angreifbar. Zudem warten die Three Lions seit drei Länderspielen auf einen Sieg (2U, 1N).

Direktvergleich Serbien vs England:

Beide Nationalmannschaften treffen bei der EM 2024 erst zum zweiten Mal aufeinander.

Der einzige Vergleich war ein Freundschaftsspiel in Leicester im Juni 2003. Die Three Lions setzten sich damals mit 2:1 durch.

Serbien - England Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Serbien: 1:0 Zypern (A), 0:4 Russland (A), 2:2 Bulgarien (H), 0:1 Belgien (A), 3:1 Montenegro (H)



Letzte 5 Spiele England: 2:2 Belgien (H), 0:1 Brasilien (H), 1:1 Mazedonien (A), 2:0 Malta (H), 3:1 Italien (H)



Letzte Spiele Serbien vs England: 1:2 (A)



EM 2024 Prognose der Buchmacher zu Serbien - England

Die EM Wettanbieter haben sich zu dieser er Partie eine klare Meinung gebildet. Ein Sieg der Serben wäre aus Sicht der Bookies eine große Überraschung.

So bekommt ihr für einen Dreier der Adler aktuell Quoten zwischen 6,50 und 7,50.

Auf der Gegenseite sind dann die Three Lions natürlich die haushohen Favoriten. Die Quote für einen Erfolg der Briten schafft es aber immerhin auf den Höchstwert von 1,50. Für eine Punkteteilung bekommt ihr durchschnittliche Quoten von 4,35.

Spannende EM 2024 Wetten für Serbien - England

Neben Harry Kane können die Engländer in der Offensive auf Spieler wie Bukayo Saka, Phil Foden und Jude Bellingham setzen. Somit sind die Three Lions natürlich immer für Tore gut. Auch Serbien sucht unter Trainer Stojkovic zumeist den Weg nach vorne.

Auch die Buchmacher rechnen bei diesem Top-Spiel mit Toren. Für mehr als 2,5 Tore klettern die Quoten aktuell nur auf einen Höchstwert von 1,80. Zudem dürfte der Tipp „England Über 1,5 Tore“ eine gute Option sein.

Eigentlich haben die Engländer in der Quali nur vier Gegentore kassiert. Doch in den letzten drei Länderspielen gegen Mazedonien (1:1), Brasilien (0:1) und Belgien (2:2) blieben die Männer von Coach Gareth Southgate ohne Sieg und ohne Weiße Weste.