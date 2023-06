Serbien – Jordanien Tipp, Prognose & Quoten | 16.06.2023

Die Serben befinden sich momentan in einer sehr guten Verfassung und feierten mit dem 2:0 gegen Montenegro den dritten Triumph in Serie. Dabei verzeichneten die Gäste aus dem Südosten Europas im ersten Durchgang 72 Prozent Ballbesitz, versäumten es aber, den Abschluss zu suchen. Ein Umstand, der sich nach dem Seitenwechsel schlagartig mit der Hereinnahme von Dusan Vlahovic änderte. Der 75-Millionen-Mann vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin bescherte seinen Farben mit einem Doppelpack drei Punkte.

Darum tippen wir bei Serbien vs Jordanien auf „Sieg Serbien & Über 2,5 Tore“:

Serbien vs Jordanien Quoten Analyse:

Anhand der Quotenverteilung am Drei-Weg-Markt gibt es keine großen Zweifel am Sieg der Serben. Tippfreunde, welche dieselbe Meinung wie die Buchmacher vertreten, dürfen sich über eine Serbien Jordanien Quote in Höhe von durchschnittlich 1,30 freuen. Wer sich hingegen satte Gewinne erhofft, dem steht es frei, auf einen Sieg des Underdogs zu wetten. Dieser geht einher mit teilweise mehr als dem zehnfachen Wetteinsatz.