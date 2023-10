Serbien - Montenegro Tipp, Prognose & Quoten | 17.10.2023

Unser Serbien - Montenegro Tipp zum EM Quali Spiel am 17.10.2023 lautet: Serbien hat sich in der Gruppe G hinter Ungarn auf den zweiten Platz geschoben, doch Montenegro kann den Hausherren diese Position streitig machen.

In der Gruppe G erwartet die Zuschauer eine hochbrisante Begegnung. Serbien empfängt Montenegro und ist zum Siegen verdammt. Verlieren die Orlovi ihr Heimspiel, müssen sie den Platz des ersten Verfolgers von Ungarn räumen. Da Montenegro mit einem Spiel in der Hinterhand und nur zwei Zählern hinter den Gastgebern liegt, würde ein Auswärtssieg einen Positionstausch nach sich ziehen. Die Quoten zeigen eindeutig einen Sieg der Serben an. Allerdings hat die Auswahl von Dragan Stojkovic in den letzten Monaten die Form verloren.