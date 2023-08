Servette Genf - Glasgow Rangers Tipp, Prognose & Quoten | 15.08.2023

Unser Servette Genf - Glasgow Rangers Tipp zum Champions League Qualifikationsspiel am 15.08.2023 lautet: Sowohl im Rückspiel gegen Genk als auch im Hinspiel gegen die Rangers haben die Genfer eine Rote Karte kassiert. Vor heimischer Kulisse soll das 1:2 aus dem Hinspiel gedreht werden.

Im Nachhinein betrachtet haben die Glasgow Rangers im Hinspiel zu wenig aus ihren Möglichkeiten gemacht. Trotz eines frühen Doppelschlags nach 15 Minuten (2:0) und einer halben Stunde in Überzahl konnten die Schotten das Hinspiel nur mit 2:1 gewinnen. Damit haben sie die Tür für Servette im Rückspiel einen Spalt weit offen gelassen.

Die Schweizer Hausherren haben vor heimischer Kulisse die Aufgabe, einen 1:2-Rückstand aufzuholen. Dabei könnte ihnen ihre anfällige Defensive in die Quere kommen. Bisher hat Les Grenats in allen sieben Pflichtspielen ein Gegentor kassiert. Unser Tipp: „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,71 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Servette Genf vs Glasgow Rangers auf „Über 2,5 Tore“:

In allen 7 Saisonspielen der Genfer trafen beide Mannschaften.

Die Rangers sammelten im Hinspiel 3,32 erwartbare Tore und hätten deutlich öfter treffen können.

Keines der 7 Pflichtspiele der Genfer endete mit weniger als 2,5 erwartbaren Toren.

Servette Genf vs Glasgow Rangers Quoten Analyse:

Zwei Siege in Folge haben die Auftaktniederlage der Rangers schnell in den Schatten gestellt. Nach einem souveränen 2:1-Sieg im Hinspiel gegen Servette Genf werden die Gers mit Quoten bis 2,35 als Favorit gehandelt.

Das ist keinesfalls ein Grund, die Hausherren zu unterschätzen. Servette hat bisher in jedem Pflichtspiel getroffen und wird in diesem Rückspiel alles riskieren. Auf kurz oder lang werden die Gastgeber mehr Risiko gehen müssen, weshalb die Ausgangslage für einen Heimsieg schwierig ist. Dementsprechend vergeben auch die neuen Wettanbieter Siegquoten zwischen 3,00 und 3,30.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Servette Genf vs Glasgow Rangers Prognose: Kein Verein für Bluthochdruck

Zum ersten Mal seit 1999 versuchen die Genfer ihr Glück in der Champions League Qualifikation. Auf dem Weg in die Play-offs stehen sich die Schweizer vorrangig selbst im Weg. Trainer René Weiler musste in den letzten beiden Qualifikationsspielen eine Rote Karte seiner Mannschaft kompensieren.

Mit etwas Glück konnte Servette das Hinspiel bei einer 1:2-Niederlage halten, sodass weiterhin die Chance auf ein Weiterkommen besteht. Die eigene Offensive ist in diesem Falle nicht das Problem, denn Genf hat in jedem der sieben Saisonspiele getroffen.

Große Sorgen bereitet die Defensive. Da Servette ebenso in jedem Pflichtspiel ein Gegentor kassiert haben, brachten sie sich zu oft um den eigenen Lohn. Les Grenats konnten in keiner der vergangenen sechs Partien einen Sieg in der regulären Spielzeit einfahren.

Das Bild der Genfer Hintermannschaft wird umso erschreckender, wenn wir uns die erwartbaren Tore anschauen. Bisher hat Servette nur eines von sieben Pflichtspielen mit weniger als einem erwartbaren Gegentor beendet.

Servette Genf - Glasgow Rangers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Servette Genf: 1:1 St. Gallen (H), 1:2 Glasgow Rangers (A), 1:1 Lausanne-Ouchy (A), 4:1 n.E. Genk (A), 2:2 Zürich (H).

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers: 4:0 Livingston (H), 2:1 Servette Genf (H), 0:1 Kilmarnock (A), 2:2 Hoffenheim (A), 1:3 Olympiacos (H).

Letzte 5 Spiele Servette Genf vs. Glasgow Rangers: 1:2 (A).

Nach zwei Siegen in Folge ist das Selbstvertrauen der Rangers groß. Der schottische Vizemeister hat in den Siegen gegen Servette (2:1) und Livingston (4:0) jeweils über drei erwartbare Tore auf den Zettel gebracht. Von der 0:1 Niederlage zum Auftakt gegen Kilmarnock wird aktuell kaum noch berichtet.

Vergleichbar mit Servette haben die Hausherren zuletzt selten eine Partie ohne Treffer auf beiden Seiten beendet. Inklusive ihrer Vorbereitungsspiele endeten sechs der letzten sieben Begegnungen mit Toren auf beiden Seiten. Da sind Über 2,5 Tore im Spiel nicht weit entfernt. Auch diese Hürde wurde in sechs der abgelaufenen sieben Partien übertroffen.

Die Gers sind in ihrer Version des 4-3-3 eine Mannschaft, die zu jeder Zeit eine Gefahr für den jeweiligen Konkurrenten darstellen kann. Gerade gegen eine wackelige Mannschaft wie Servette erwarten wir, dass die Beale-Elf die sich öffnenden Räume der Gastgeber bestrafen wird. Schon im Hinspiel haben die Rangers sich 20 Abschlüsse erspielt.

Ein Duell mit Toren auf beiden Seiten ist sehr wahrscheinlich, weshalb die entsprechende Quote von 1,63 bei Bwin immer noch recht attraktiv wirkt. Nochmal ansprechender wird diese Wette mit folgendem Bwin Bonus.

Unser Servette Genf - Glasgow Rangers Tipp: Über 2,5 Tore

Die Rangers sind nach sechs Toren aus den vergangenen beiden Pflichtspielen in dieser Saison angekommen. Servette Genf läuft einem Rückstand hinterher und muss ein gewisses Risiko eingehen, womit die ohnehin löchrige Hintermannschaft vor große Probleme gestellt wird.