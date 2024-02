Servette Genf - Ludogorez Rasgrad Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2024

Unser Servette Genf - Ludogorez Rasgrad Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 15.02.2024 lautet: In ihren heimischen Ligen kämpfen Servette Genf und Ludogorez Rasgrad jeweils um die Meisterschaft. Für unseren Wett Tipp heute ist unter anderem die Chancenverwertung von Bedeutung.

Die Europa League war in dieser Saison eine Nummer zu groß für Servette Genf. In der Gruppe G zogen mit Slavia Prag und AS Rom die beiden Favoriten in die K.o.-Phase ein. Zumindest ließ Genf das sieglose Sheriff Tiraspol hinter sich und durfte als Drittplatzierter im europäischen Wettbewerb überwintern.

Die Prognosen der Buchmacher deuten tendenziell auf einen erfolgreichen Start in die Conference League hin, obwohl der bulgarische Konkurrent Ludogorez Rasgrad seine letzten drei europäischen Partien gewann. Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,84 bei Bet-at-Home.

Darum tippen wir bei Servette Genf vs Ludogorez Rasgrad auf „Beide Teams treffen“:

Ludogorez Rasgrad kassierte jedes Gegentor in der Gruppenphase auswärts (11).

Ludogorez Rasgrad traf in jedem Gruppenspiel.

Servette Genf erzielte in den letzten 6 Pflichtspielen mindestens ein Tor.



Servette Genf vs Ludogorez Rasgrad Quoten Analyse:

Die Bulgaren beendeten am vergangenen Wochenende ihre lange Winterpause und gewannen den heimischen Super Cup mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen ZSKA 1948. Nach einer langen Zeit ohne Pflichtspiele bewerten die Buchmacher einen Auswärtssieg nun mit Siegquoten bis 3,00.

Servette Genf rutschte nach der Europa-League-Gruppenphase in die Zwischenrunde der Conference League und startet dort mit Wettquoten von 2,30 bis 2,50 als leichter Quotenfavorit. Mit einem Sportwetten Bonus würden wir in diesem Duell vermutlich eher eine DNB-Wette als eine Drei-Weg-Wette anpeilen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Servette Genf vs Ludogorez Rasgrad Prognose: Chancenverwertung wird zum Thema

Mit fünf Punkten aus sechs Partien wirkte es, als ob die Schweizer in der Europa League überfordert waren. Eine bessere Chancenverwertung hätte das Bild jedoch ändern können.

Servette Genf (4,9 Prozent) hatte nach Häcken (3,8 Prozent) die zweitschwächste Schussverwandlungsquote der EL-Gruppenphase. Coach René Weiler verzweifelte teilweise an der Chancenverwertung seiner Spieler, die aus 82 Abschlüssen nur vier Treffer erzielten.

Es lässt sich aber auch Gutes aus der Zahl der Abschlüsse deuten. „Les Grenat“ erspielten sich einige Schüsse in der Europa League und auf Sicht sollte diese Verwandlungsquote wieder steigen. Zuletzt erzielten die Hausherren in sechs Pflichtspielen in Serie mindestens ein Tor.

In der heimischen Super League gaben die Genfer sogar die meisten Torschüsse pro Spiel ab (5,7) und erspielten sich nach Winterthur (53) die meisten Großchancen ligaweit (50).

Servette Genf - Ludogorez Rasgrad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Servette Genf: 1:2 Yverdon Sport (A), 3:1 Lausanne-Ouchy (H), 2:0 St. Gallen (A), 1:0 Yverdon Sport (H), 3:3 Winterthur (A).

Letzte 5 Spiele Ludogorez Rasgrad: 4:2 n.E. CSKA 1948 (H), 1:1 Jungbunzlau (H), 3:1 Sigma Olomouc (H), 1:3 Teplice (A), 3:0 Olymp. Ljubljana (A).

Letzte 5 Spiele Servette Genf vs. Ludogorez Rasgrad: -



Zudem dürfen die Gastgeber auf eine gewisse Auswärts-Phobie der Bulgaren hoffen. Ludogorez Rasgrad kassierte jedes seiner elf Gegentore in der Ferne und blieb in keinem Gastauftritt von einem Gegentor verschont.

Gleichzeitig ließen es sich die Adler nicht nehmen, jedes Gruppenspiel in der Ferne mit „Beide Teams treffen“ zu beenden. Grundsätzlich sind die Bulgaren definitiv konkurrenzfähig, wie drei Siege in Serie zum Ende der Gruppenphase unterstrichen.

Während der Gruppenphase erspielten sich die Gäste Torchancen im Wert von 10,2 erwartbaren Treffern. Damit kratzten sie im Vergleich aller Teilnehmer an den Top-10 (11.). Auf der anderen Seite reichten 7,6 erwartbare Gegentore nur zur unteren Tabellenhälfte (19.)

Erwartet ihr noch keine essentielle Verbesserung der Genfer Abschluss-Effizienz, sollte eine Wette auf „Sieg Ludogorez Rasgrad (DNB)“ in eurem Wett-Portfolio auftauchen. Nach drei Conference-League-Siegen in Serie klingt eine Quote von 2,14 bei Bet-at-Home dafür vielversprechend.

Unser Servette Genf - Ludogorez Rasgrad Tipp: Beide Teams treffen

Die Adler feierten nach der langen Winterpause einen erfolgreichen Pflichtspiel-Auftakt und siegten im bulgarischen Super Cup. Servette erzielte in zwei von drei EL-Gruppenspielen vor heimischer Kulisse mindestens einen Treffer und beendete diese beiden Begegnungen mit einer erfolgreichen Wette auf „Beide Teams treffen“.